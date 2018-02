[{"available":true,"c_guid":"14e75ed1-49ca-434c-9802-699a40cf8d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mára a világ legkülönbözőbb pontjain engedélyezik a marihuána orvosi használatát. Kevesen tudják azonban, hogy a január végén, 72 éves korában elhunyt vietnami veterán Dennis Peronnak köszönhető, hogy a cannabis gyógyhatása széles körben ismert lett. ","shortLead":"Mára a világ legkülönbözőbb pontjain engedélyezik a marihuána orvosi használatát. Kevesen tudják azonban, hogy a január...","id":"20180213_Januarban_meghalt_Dennis_Peron_az_orvosi_marihuana_atyja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e75ed1-49ca-434c-9802-699a40cf8d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa984d3-4359-4d10-899f-ea95adac9760","keywords":null,"link":"/elet/20180213_Januarban_meghalt_Dennis_Peron_az_orvosi_marihuana_atyja","timestamp":"2018. február. 13. 17:22","title":"Januárban meghalt Dennis Peron, az orvosi marihuána atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Visegrádi Négyek alapításának évfordulóját ünnepelték a hétvégén Budapesten, de a nagy mulatság és a tűzijáték nyomai még hétfőn is láthatóak.","shortLead":"A Visegrádi Négyek alapításának évfordulóját ünnepelték a hétvégén Budapesten, de a nagy mulatság és a tűzijáték nyomai...","id":"20180212_Raegett_a_V4eket_unneplo_tuzijatek_a_Lanchidra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e544654-fe41-43c6-9be4-6ef7be64970c","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Raegett_a_V4eket_unneplo_tuzijatek_a_Lanchidra","timestamp":"2018. február. 12. 12:27","title":"Ráégett a V4-eket ünneplő tűzijáték a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f60ee4-c6ce-410d-b76b-c89bd642766c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kormányközeli propagandasajtó mostanában a Jobbik elnökének Allahról szóló szavain pörgött, miután Vona Gábor az isztambuli Marmara Egyetemen adott elő 2013-ban. De Orbán Viktor is járt ott.","shortLead":"A kormányközeli propagandasajtó mostanában a Jobbik elnökének Allahról szóló szavain pörgött, miután Vona Gábor...","id":"20180212_Orbant_diszdoktorra_avatta_az_egyetem_ahol_Vona_Allahrol_beszelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f60ee4-c6ce-410d-b76b-c89bd642766c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62985674-0bd0-4650-a6f7-d5056e3b3a4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Orbant_diszdoktorra_avatta_az_egyetem_ahol_Vona_Allahrol_beszelt","timestamp":"2018. február. 12. 14:57","title":"Orbánt díszdoktorrá avatta az egyetem, ahol Vona Allahról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cdfcba-e112-4626-8c98-7d26e20b719c","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, mintha váratlanul érte volna Budapestet a metrópótlók megjelenése: sokszor a sávok felét kátyúk foglalják el, a tragikus állapotú útburkolat pedig szétrázza az utasokat és az új buszokat is. Végigfotóztuk az apokaliptikus állapotokat a Váci úton.","shortLead":"Úgy tűnik, mintha váratlanul érte volna Budapestet a metrópótlók megjelenése: sokszor a sávok felét kátyúk foglalják...","id":"20180212_Fel_savot_elfoglalo_katyukban_mennek_a_metropotlo_buszok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26cdfcba-e112-4626-8c98-7d26e20b719c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a826c1-5e3e-44cb-9627-8a35303e0599","keywords":null,"link":"/kkv/20180212_Fel_savot_elfoglalo_katyukban_mennek_a_metropotlo_buszok","timestamp":"2018. február. 12. 17:25","title":"Fél sávot elfoglaló kátyúkban vergődnek a metrópótló buszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0dc9c5-2f5b-4b60-94cd-3dce8c6ae370","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatan sérültek meg, de életveszélyes állapotban senki sincs közülük.","shortLead":"Hatan sérültek meg, de életveszélyes állapotban senki sincs közülük.","id":"20180213_felborult_egy_busz_a_31es_fouton_tobben_megserultek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0dc9c5-2f5b-4b60-94cd-3dce8c6ae370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ecc1cc-c260-472c-87a4-02354f0b279b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180213_felborult_egy_busz_a_31es_fouton_tobben_megserultek","timestamp":"2018. február. 13. 15:25","title":"Felborult egy busz a 31-es főúton, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3d54d0-f376-4cd8-9a51-280af0ba772c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell Gigi Hadidot a vékonysága miatt kezdték el támadni a Twitteren. Aztán elszégyellték magukat a bírálói.","shortLead":"A modell Gigi Hadidot a vékonysága miatt kezdték el támadni a Twitteren. Aztán elszégyellték magukat a bírálói.","id":"20180213_Nagyon_sovany_biztos_drogozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f3d54d0-f376-4cd8-9a51-280af0ba772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ecb160-abfa-4d66-a698-020fa6242f13","keywords":null,"link":"/elet/20180213_Nagyon_sovany_biztos_drogozik","timestamp":"2018. február. 13. 10:25","title":"Nagyon sovány, biztos drogozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3397112-7a30-4ba1-b771-e0acd11d69d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Unicode bejelentette a 2018-ra vonatkozó hivatalos Unicode 11.0 listát, tele új emojikkal.","shortLead":"A Unicode bejelentette a 2018-ra vonatkozó hivatalos Unicode 11.0 listát, tele új emojikkal.","id":"20180212_2018_hivatalos_emoji_listaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3397112-7a30-4ba1-b771-e0acd11d69d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b0ef2-5378-4228-abbd-9c373febe543","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_2018_hivatalos_emoji_listaja","timestamp":"2018. február. 12. 13:00","title":"Szuperhősök, vörös haj, homár: megérkezett 2018 hivatalos emoji-listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt juttatott el a sajtó részére, amit a Patent Egyesület közölt. Az elmúlt napok hírei megszólalásra kényszerítették, pedig nem közszereplő és semmilyen formában nem kíván volt élettárs közéleti tevékenységében részt vállalni.","shortLead":"Közleményt juttatott el a sajtó részére, amit a Patent Egyesület közölt. Az elmúlt napok hírei megszólalásra...","id":"20180212_Megszolalt_Juhasz_Peter_volt_elettarsa_nem_tudja_hogy_kerult_nyilvanossagra_az_ugy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb95847d-c740-4ee6-bc89-8a0215f94cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Megszolalt_Juhasz_Peter_volt_elettarsa_nem_tudja_hogy_kerult_nyilvanossagra_az_ugy","timestamp":"2018. február. 12. 22:48","title":"Megszólalt Juhász Péter volt élettársa: nem tudja, hogy került nyilvánosságra az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]