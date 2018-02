[{"available":true,"c_guid":"dba8a523-a294-414b-88b9-91b475aa216b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forintnak megfelelő összeget vissza is kell fizetnie.","shortLead":"Négymilliárd forintnak megfelelő összeget vissza is kell fizetnie.","id":"20180213_Husz_ev_bortont_kapott_a_volt_elnok_stromanja_DelKoreaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba8a523-a294-414b-88b9-91b475aa216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8a9fe-caf6-48a2-bd9f-eb45d0e02d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180213_Husz_ev_bortont_kapott_a_volt_elnok_stromanja_DelKoreaban","timestamp":"2018. február. 13. 13:01","title":"Húsz év börtönt kapott a volt elnök strómanja Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a66e2f-4664-4674-bac2-b75a6a3bb8dc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Legalábbis Indiában és más patriarchális társadalmakban.","shortLead":"Legalábbis Indiában és más patriarchális társadalmakban.","id":"20180213_Mar_az_anyamehben_elkezdodik_a_nemi_diszkriminacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a66e2f-4664-4674-bac2-b75a6a3bb8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458814c9-4df1-4818-9eeb-f1a65ed19ef5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180213_Mar_az_anyamehben_elkezdodik_a_nemi_diszkriminacio","timestamp":"2018. február. 13. 12:15","title":"Már az anyaméhben elkezdődik a nemi diszkrimináció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55861a9-be1d-47d8-9cd8-c38f66e29e69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A délkelet-ázsiai rezsimben persze ettől még nem arról szól az élet, hogy négyévente új autót vegyenek a polgártársak. Pedig már két márkából is választhatnának.","shortLead":"A délkelet-ázsiai rezsimben persze ettől még nem arról szól az élet, hogy négyévente új autót vegyenek a polgártársak...","id":"20180212_eszak_korea_auto_naenara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55861a9-be1d-47d8-9cd8-c38f66e29e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07e01a1-a2d3-40b4-bee1-9875b741707a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180212_eszak_korea_auto_naenara","timestamp":"2018. február. 12. 16:21","title":"Ez az igaz haladás: már két autómárkája van Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d356f83-a0f3-4657-acb6-7cc2ba7fe903","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka alig négy év után teljesen újra cserélte kupésított középkategóriás divatterepjáróját. ","shortLead":"A bajor márka alig négy év után teljesen újra cserélte kupésított középkategóriás divatterepjáróját. ","id":"20180214_gyors_csere_maris_itt_a_vadonatuj_bmw_x4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d356f83-a0f3-4657-acb6-7cc2ba7fe903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d17ac41-f9cb-491e-85cb-8fe361c04361","keywords":null,"link":"/cegauto/20180214_gyors_csere_maris_itt_a_vadonatuj_bmw_x4","timestamp":"2018. február. 14. 10:21","title":"Gyors csere: máris itt a vadonatúj BMW X4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b7111-3b36-4bb8-9ba6-a0e5cf80929c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook hírfolyamába nem csak a jól megszokott bejegyzésfajtákat tehetjük közzé, hanem listákat is készíthetünk.","shortLead":"A Facebook hírfolyamába nem csak a jól megszokott bejegyzésfajtákat tehetjük közzé, hanem listákat is készíthetünk.","id":"20180214_facebook_lista_keszitese_hirfolyam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b7111-3b36-4bb8-9ba6-a0e5cf80929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b5bcbb-1e67-44f9-9551-572e96df8561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180214_facebook_lista_keszitese_hirfolyam","timestamp":"2018. február. 14. 07:02","title":"Újdonság a Facebookon: újfajta bejegyzéseket is közzétehet, itt vannak a listák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Évente 12 ezer magánszemélyt tiltanak el a cégvezetéstől, a jogi szigor teljes mértékben indokolt.","shortLead":"Évente 12 ezer magánszemélyt tiltanak el a cégvezetéstől, a jogi szigor teljes mértékben indokolt.","id":"20180213_Nagyvarosnyi_embert_tiltottak_el_eddig_cegugyektol_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd75c614-01f7-4572-a42d-b0ec2ade8284","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180213_Nagyvarosnyi_embert_tiltottak_el_eddig_cegugyektol_Magyarorszagon","timestamp":"2018. február. 13. 11:39","title":"Városnyi embert tiltottak el eddig cégügyektől Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem marad el a szokásos év eleji csúcstalálkozó, csak egy később időpontban lesz megtartva. A helyszín viszont még kérdéses, de most elvileg Orbán utazna Putyinhoz.","shortLead":"Nem marad el a szokásos év eleji csúcstalálkozó, csak egy később időpontban lesz megtartva. A helyszín viszont még...","id":"20180212_Iden_is_talalkozik_Orban_es_Putyin_de_csak_a_valasztasok_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1413e2-b5be-4aec-b116-3eeae6d4d68d","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Iden_is_talalkozik_Orban_es_Putyin_de_csak_a_valasztasok_utan","timestamp":"2018. február. 12. 18:20","title":"Idén is találkozik Orbán és Putyin, de csak a választások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A netes hirdetések jelentős részében valószínűleg lopott tűzifát árulnak vagy az eladók próbálják valamilyen trükkel megkárosítani a vevőket.","shortLead":"A netes hirdetések jelentős részében valószínűleg lopott tűzifát árulnak vagy az eladók próbálják valamilyen trükkel...","id":"20180214_a_nebih_toroltette_a_tuzifahirdetesek_70_szazalekat_a_jofogason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14ced7b-edd1-44e6-a39a-ff46d7153d34","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_a_nebih_toroltette_a_tuzifahirdetesek_70_szazalekat_a_jofogason","timestamp":"2018. február. 14. 10:14","title":"A Nébih töröltette a tűzifahirdetések 70 százalékát a Jófogáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]