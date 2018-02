[{"available":true,"c_guid":"6c3b7111-3b36-4bb8-9ba6-a0e5cf80929c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook hírfolyamába nem csak a jól megszokott bejegyzésfajtákat tehetjük közzé, hanem listákat is készíthetünk.","shortLead":"A Facebook hírfolyamába nem csak a jól megszokott bejegyzésfajtákat tehetjük közzé, hanem listákat is készíthetünk.","id":"20180214_facebook_lista_keszitese_hirfolyam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b7111-3b36-4bb8-9ba6-a0e5cf80929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b5bcbb-1e67-44f9-9551-572e96df8561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180214_facebook_lista_keszitese_hirfolyam","timestamp":"2018. február. 14. 07:02","title":"Újdonság a Facebookon: újfajta bejegyzéseket is közzétehet, itt vannak a listák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferdepályás liftek még nincsenek Magyarországon, ezért először honosítani kellene ezeket a berendezéseket, majd hatósági engedélyt szerezni az üzemeltetésükhöz.","shortLead":"Ferdepályás liftek még nincsenek Magyarországon, ezért először honosítani kellene ezeket a berendezéseket, majd...","id":"20180213_ha_minden_igaz_igy_neznenek_ki_a_3as_metro_ferdepalyas_liftjei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12911ea7-caf0-4fb7-989a-e3d9268ea14b","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_ha_minden_igaz_igy_neznenek_ki_a_3as_metro_ferdepalyas_liftjei","timestamp":"2018. február. 13. 18:51","title":"Ha minden igaz, így néznének ki a 3-as metró ferdepályás liftjei – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Az ügyről a nyomozás érdekeire tekintettel további tájékoztatás nem adható” – ezt a mondatot tízszer írta a legfőbb ügyész írásbeli válaszában az LMP-s Hadházy Ákos kérdéseire. Az ellenzéki képviselő 11 korrupciógyanús ügyre kérdezett rá Polt Péternél, akitől azért csak tíz válasz érkezett, mert az Ökogroup Zrt. két ügyére egy összevont választ adott.","shortLead":"„Az ügyről a nyomozás érdekeire tekintettel további tájékoztatás nem adható” – ezt a mondatot tízszer írta a legfőbb...","id":"20180213_farkastol_simonkaig_polt_peter_egyenvalaszokkal_rendezte_le_hadhazy_kerdeseit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baa5bfc-4179-47e0-b9d0-e99703465245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180213_farkastol_simonkaig_polt_peter_egyenvalaszokkal_rendezte_le_hadhazy_kerdeseit","timestamp":"2018. február. 13. 18:10","title":"Farkastól Simonkáig: Polt Péter egyenválaszokkal rendezte le Hadházy kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4f9e71-c4ff-4c22-8c51-820247de37a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok igazából eddig sem törődtek nagyon azzal, hogy csak a hivatalos bemutatón lehessen látni, szinte mindent tudni már a kocsiról. Most egy újabb nagyon fontos részlete, a hangja is megvan. ","shortLead":"Az olaszok igazából eddig sem törődtek nagyon azzal, hogy csak a hivatalos bemutatón lehessen látni, szinte mindent...","id":"20180213_Ferrari_488_GTO_hangja__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4f9e71-c4ff-4c22-8c51-820247de37a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606814b-8b40-491c-8f1c-3fc92e59544c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180213_Ferrari_488_GTO_hangja__video","timestamp":"2018. február. 14. 09:29","title":"Első hivatalos videóján gyakorlatilag berobban a legújabb Ferrari, a 488 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d1b46f-c1d5-4e02-b31c-5f81c8c476e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Termálvízzel akarták fűteni a lakásokat, gáz tört fel helyette. A perben a Kúriának kellett döntést hoznia.","shortLead":"Termálvízzel akarták fűteni a lakásokat, gáz tört fel helyette. A perben a Kúriának kellett döntést hoznia.","id":"20180213_Gazt_talaltak_a_lakoparkban_igy_dontott_a_Kuria","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d1b46f-c1d5-4e02-b31c-5f81c8c476e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6a8d37-4a63-4a7d-bb8b-766e1cfc6aa6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180213_Gazt_talaltak_a_lakoparkban_igy_dontott_a_Kuria","timestamp":"2018. február. 13. 10:29","title":"Gázt találtak a lakóparkban, óriásit bukott a beruházó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyfelek letétként rábízott millióit nyúlta le.","shortLead":"Az ügyfelek letétként rábízott millióit nyúlta le.","id":"20180213_sikkasztott_az_ugyved_hat_evre_lecsukjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0ce4c6-1ddb-40bc-90e7-509aa0869cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_sikkasztott_az_ugyved_hat_evre_lecsukjak","timestamp":"2018. február. 13. 11:28","title":"Sikkasztott az ügyvéd, hat évre lecsukják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Évente 12 ezer magánszemélyt tiltanak el a cégvezetéstől, a jogi szigor teljes mértékben indokolt.","shortLead":"Évente 12 ezer magánszemélyt tiltanak el a cégvezetéstől, a jogi szigor teljes mértékben indokolt.","id":"20180213_Nagyvarosnyi_embert_tiltottak_el_eddig_cegugyektol_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd75c614-01f7-4572-a42d-b0ec2ade8284","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180213_Nagyvarosnyi_embert_tiltottak_el_eddig_cegugyektol_Magyarorszagon","timestamp":"2018. február. 13. 11:39","title":"Városnyi embert tiltottak el eddig cégügyektől Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Izrael miniszterelnöke kedden találkozott Czukor Józseffel, Orbán Viktor főtanácsadójával.","shortLead":"Izrael miniszterelnöke kedden találkozott Czukor Józseffel, Orbán Viktor főtanácsadójával.","id":"20180213_Orban_tanacsadojaval_targyalt_Netanjahu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df98d8e-f2b0-4199-b863-b233280e2ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Orban_tanacsadojaval_targyalt_Netanjahu","timestamp":"2018. február. 13. 17:29","title":"Orbán tanácsadójával tárgyalt Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]