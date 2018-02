[{"available":true,"c_guid":"c8262a0d-e523-4c39-a656-a923e390873d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszorosára drágult a kék agávé felvásárlási ára az elmúlt két évben, amit a kisebb tequilafőzdék már nem engedhetnek meg maguknak. Hiány lesz az olcsó mexikói párlatból.","shortLead":"Hatszorosára drágult a kék agávé felvásárlási ára az elmúlt két évben, amit a kisebb tequilafőzdék már nem engedhetnek...","id":"20180213_Citromba_haraphatunk_sot_nyalhatunk_de_bucsut_mondhatunk_az_olcso_tequilanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8262a0d-e523-4c39-a656-a923e390873d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414be609-bd52-431d-9f41-0feee46ad976","keywords":null,"link":"/kkv/20180213_Citromba_haraphatunk_sot_nyalhatunk_de_bucsut_mondhatunk_az_olcso_tequilanak","timestamp":"2018. február. 13. 15:10","title":"Citromba haraphatunk, sót nyalhatunk, de búcsút mondhatunk az olcsó tequilának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6a9883-bbc1-46f9-922a-3a6e2723c82d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erről maga J.J. Abrams számolt be egy Disney rajongói összejövetelen.","shortLead":"Erről maga J.J. Abrams számolt be egy Disney rajongói összejövetelen.","id":"20180214_Nyartol_forog_az_uj_Csillagok_haboruja_film","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d6a9883-bbc1-46f9-922a-3a6e2723c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561474f0-65fd-44f8-b39d-29bafd28e423","keywords":null,"link":"/kultura/20180214_Nyartol_forog_az_uj_Csillagok_haboruja_film","timestamp":"2018. február. 14. 09:27","title":"Nyártól forog az új Csillagok háborúja-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e266634-8642-4b8e-9d68-7b975bf5885c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőttek a termelői árak, többe fog kerülni a kenyér, a gyümölcs, a tejtermékek. Az alma és a tojás drasztikusan drágult.","shortLead":"Nőttek a termelői árak, többe fog kerülni a kenyér, a gyümölcs, a tejtermékek. Az alma és a tojás drasztikusan drágult.","id":"20180215_Tobb_penzt_vigyen_magaval_ha_boltba_megy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e266634-8642-4b8e-9d68-7b975bf5885c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fc6221-969b-4f95-b48c-3b578ce637a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180215_Tobb_penzt_vigyen_magaval_ha_boltba_megy","timestamp":"2018. február. 15. 10:07","title":"Több pénzt vigyen magával, ha boltba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ba2fd8-c435-4d00-bb51-5378e20bd4f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igen érdekes statisztikai elemzés, amely arra is rámutat, mennyire igazak az előítéletek a biztonságosnak és kevésbé annak tartott autótípusokról. ","shortLead":"Egy igen érdekes statisztikai elemzés, amely arra is rámutat, mennyire igazak az előítéletek a biztonságosnak és...","id":"20180214_Megneztek_Magyarorszagon_melyik_autoban_a_legveszelyesebb_utazni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ba2fd8-c435-4d00-bb51-5378e20bd4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ff0ea-5fd8-401c-b957-f63245ba10c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180214_Megneztek_Magyarorszagon_melyik_autoban_a_legveszelyesebb_utazni","timestamp":"2018. február. 14. 11:28","title":"Megnézték, Magyarországon melyik autóval a legveszélyesebb közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2568d278-5e5e-411c-b658-d3ad7f395b90","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A 2017. októberi viharkár utáni mezőgazdasági jövedelempótló támogatást holnaptól kezdődően március 15-ig lehet kérelmezni. 100 millió forinton kell osztozkodni.","shortLead":"A 2017. októberi viharkár utáni mezőgazdasági jövedelempótló támogatást holnaptól kezdődően március 15-ig lehet...","id":"20180214_Szukre_szabtak_az_oktoberi_viharkar_utan_igenyelheto_tamogatast_koran_keljen_holnap_aki_igenyelni_szeretne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2568d278-5e5e-411c-b658-d3ad7f395b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f853508-389e-4c03-993a-8944490cdc5a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180214_Szukre_szabtak_az_oktoberi_viharkar_utan_igenyelheto_tamogatast_koran_keljen_holnap_aki_igenyelni_szeretne","timestamp":"2018. február. 14. 14:17","title":"Szűkre szabták az októberi viharkár után igényelhető támogatást, korán keljen holnap, aki igényelni szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7d7572-a0d4-4bd0-9ba8-2479dabd7154","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halbe Zijlstra mégsem volt ott azon a találkozón, ahol Putyin állítólag a Nagy-Oroszország létrehozásáról beszélt.","shortLead":"Halbe Zijlstra mégsem volt ott azon a találkozón, ahol Putyin állítólag a Nagy-Oroszország létrehozásáról beszélt.","id":"20180213_belebukott_a_holland_kulugyminiszter_a_putyinnal_kapcsolatos_hazugsagaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7d7572-a0d4-4bd0-9ba8-2479dabd7154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405f698-9576-45ea-9d5d-a9adf1e83f95","keywords":null,"link":"/vilag/20180213_belebukott_a_holland_kulugyminiszter_a_putyinnal_kapcsolatos_hazugsagaba","timestamp":"2018. február. 13. 17:43","title":"Belebukott a holland külügyminiszter a Putyinnal kapcsolatos hazugságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a07836e-4dff-466f-87b2-fa33fefe456a","c_author":"Bánovics Attila","category":"itthon","description":"Bármilyen sok bizonyítékunk van, ahhoz, hogy a gyanú bizonyossággá váljon, kell még egy kísérlet. Vagy még négy. Vélemény.","shortLead":"Bármilyen sok bizonyítékunk van, ahhoz, hogy a gyanú bizonyossággá váljon, kell még egy kísérlet. Vagy még négy...","id":"20180213_Banovics_Attila_Nem_lesz_bojkott_Meg_nem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a07836e-4dff-466f-87b2-fa33fefe456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cec79e-48ea-4070-bc1a-88519aabe4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Banovics_Attila_Nem_lesz_bojkott_Meg_nem","timestamp":"2018. február. 13. 16:09","title":"Nem lesz bojkott. Még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60-80 éves nyárfaligetet konkrétan azért irtották ki, hogy helyet csináljanak az építkezés során felmerült törmeléknek. A többtonnás munkagépek a környező utcákat sem kímélték.","shortLead":"A 60-80 éves nyárfaligetet konkrétan azért irtották ki, hogy helyet csináljanak az építkezés során felmerült...","id":"20180213_Meszaros_cege_szetbombazott_egy_gyonyoru_ligetet_a_Balatonon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d551e82-3f0b-4ce4-b99b-f4934e9d7682","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Meszaros_cege_szetbombazott_egy_gyonyoru_ligetet_a_Balatonon","timestamp":"2018. február. 13. 18:55","title":"Mészáros cége szétbombázott egy gyönyörű ligetet a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]