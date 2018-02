[{"available":true,"c_guid":"2dcb2d8d-7add-494f-b29b-b1477f4f6679","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány is alkothatna rendeletben területrendezési szabályt kivételes, kiemelkedő közérdek fennállása esetén, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokat érintően.","shortLead":"A kormány is alkothatna rendeletben területrendezési szabályt kivételes, kiemelkedő közérdek fennállása esetén...","id":"20180216_Szeptemberig_azt_csinal_Meszaros_a_Balatonnal_amit_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dcb2d8d-7add-494f-b29b-b1477f4f6679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7027b03-db39-4298-9f9c-902507d9093c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180216_Szeptemberig_azt_csinal_Meszaros_a_Balatonnal_amit_akar","timestamp":"2018. február. 16. 11:33","title":"Szeptemberig azt csinálhat Mészáros a Balatonnal, amit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában a nyomulós, mégis kicsit szerencsétlen erdélyi színésznő-áldozatot játssza.","shortLead":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában...","id":"20180215_Jordan_Adel_Apukam_nem_latja_bennem_a_szinesznot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5de63e0-9435-4cd7-a135-9066b1a8fcd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Jordan_Adel_Apukam_nem_latja_bennem_a_szinesznot","timestamp":"2018. február. 15. 14:23","title":"Jordán Adél: Apukám nem látja bennem a színésznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiányt bérlicittel gyógyítani próbáló diszkontláncnál a cafeteriajuttatások is az országos átlag fölé emelkedtek.","shortLead":"A munkaerőhiányt bérlicittel gyógyítani próbáló diszkontláncnál a cafeteriajuttatások is az országos átlag fölé...","id":"20180216_A_berhaboru_utan_a_cafeteriacsatat_is_meginditja_a_Lidl","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731a0194-f7e1-421d-a4ff-321a139dff1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_A_berhaboru_utan_a_cafeteriacsatat_is_meginditja_a_Lidl","timestamp":"2018. február. 16. 12:14","title":"A bérháború után a cafeteriacsatát is megindítja a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef0b833-4742-42e2-babe-f54707f43df8","c_author":"Kenesei István","category":"velemeny","description":"Végül az ellenzéket, ezeket a potenciális migránstámogatókat is meg lehetne szüntetni, ha létrehoznánk a Népies Hazafrontot, amelyben a népszavazásokkal és konzultációkkal hitelesített kormányunk mindenkori politikáját támogató szervezeteknek lenne csak tagságuk. 