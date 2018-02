[{"available":true,"c_guid":"af315ecb-31af-4548-9fa9-96ed2c435914","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Andy Rubin által gründolt Essential Productsnál is tudják, hogy a belbecs mellett azért a külcsín is igen fontos a felhasználóknak.\r

","shortLead":"Az Andy Rubin által gründolt Essential Productsnál is tudják, hogy a belbecs mellett azért a külcsín is igen fontos...","id":"20180218_uj_szinekben_veheto_meg_az_essentialph1","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af315ecb-31af-4548-9fa9-96ed2c435914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d11fa0-8208-435e-89f0-23ee145e8535","keywords":null,"link":"/tudomany/20180218_uj_szinekben_veheto_meg_az_essentialph1","timestamp":"2018. február. 18. 10:14","title":"Csak korlátozott számban: új színekben vehető meg Andy Rubin telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80f5dce-74fc-4037-b4f3-54bdc473b266","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amerikai Egyesült Államok 45. elnökének eddigi pályafutása megihlette a rajzolókat.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok 45. elnökének eddigi pályafutása megihlette a rajzolókat.","id":"20180216_Animacios_sorozatban_parodizaljak_ki_Donald_Trumpot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e80f5dce-74fc-4037-b4f3-54bdc473b266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb881bf9-1803-4764-b5b3-fdb6055f3c8f","keywords":null,"link":"/kultura/20180216_Animacios_sorozatban_parodizaljak_ki_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. február. 16. 11:52","title":"Animációs sorozatban parodizálják ki Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180216_Suli_Janos_a_miniszter_es_az_egyszeri_magyar_nep_nepmese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0255bc6b-91e1-4a2f-bb58-8eb1f3573de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Suli_Janos_a_miniszter_es_az_egyszeri_magyar_nep_nepmese","timestamp":"2018. február. 16. 11:48","title":"Süli János (a miniszter) és az egyszeri magyar nép (népmese)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbce183-3380-4fe0-bed2-bfed34825430","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Harc dúl a közép-európai országok között az újabb szolgáltató központi befektetések elnyeréséért. Az esélyeket befolyásolja, hogy a fővárosok mellett mennyire rúghatnak labdába a vidéki települések.","shortLead":"Harc dúl a közép-európai országok között az újabb szolgáltató központi befektetések elnyeréséért. Az esélyeket...","id":"201807__szolgaltato_kozpontok__budapestvidekharc__automatizacio__fokak_es_halak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fbce183-3380-4fe0-bed2-bfed34825430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a430e097-1c10-418b-b73b-d15ac6febe2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201807__szolgaltato_kozpontok__budapestvidekharc__automatizacio__fokak_es_halak","timestamp":"2018. február. 17. 08:00","title":"40 ezer embernek adnak munkát, és tovább bővítenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tányérok? Cipőkanál? A Buksza rákérdezett, hogy mik voltak tavaly a magyarok kedvencei az IKEA-ban.","shortLead":"Tányérok? Cipőkanál? A Buksza rákérdezett, hogy mik voltak tavaly a magyarok kedvencei az IKEA-ban.","id":"20180217_Erre_koltottek_a_penzuket_a_magyarok_az_IKEAban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba28389-0970-418a-86c7-ddb92a5c8dc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_Erre_koltottek_a_penzuket_a_magyarok_az_IKEAban","timestamp":"2018. február. 17. 10:44","title":"Erre költötték a pénzüket a magyarok az IKEA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bc3c8d-aca8-48d2-8929-c8ba78b6cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik pedagógus szakszervezet szerint nem emberhez méltó körülmények között folyik az oktatás az iskolában. A vezetőség azt ígéri, hogy idén nyáron kezdik az épület felújítását.","shortLead":"Az egyik pedagógus szakszervezet szerint nem emberhez méltó körülmények között folyik az oktatás az iskolában...","id":"20180216_vodrokbe_fogjak_fel_a_teton_becsurgo_vizet_az_egyik_pecsi_iskolaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45bc3c8d-aca8-48d2-8929-c8ba78b6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e550a7-3962-4f87-8e68-cdf563de3dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_vodrokbe_fogjak_fel_a_teton_becsurgo_vizet_az_egyik_pecsi_iskolaban","timestamp":"2018. február. 16. 21:53","title":"Vödrökbe fogják fel a tetőn becsurgó vizet az egyik pécsi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnap hajnalban. ","shortLead":"Vasárnap hajnalban. ","id":"20180216_Autosok_figyelem_karbantartas_miatt_rovid_ideig_nem_lehet_majd_ematricat_venni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38fe89f-109d-4afb-9bc8-a0a9f15b30e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_Autosok_figyelem_karbantartas_miatt_rovid_ideig_nem_lehet_majd_ematricat_venni","timestamp":"2018. február. 16. 13:27","title":"Autósok, figyelem: karbantartás miatt rövid ideig nem lehet majd e-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Akarva-akaratlanul szívességet tettek a szocialisták a Jobbiknak, hogy Gyöngyös sikeres MSZP-s polgármestere helyett alig ismert helyi elnöküket indítják Vona Gábor ellenében. A háttérben egy rejtélyes figura sziluettje is kibontakozik.","shortLead":"Akarva-akaratlanul szívességet tettek a szocialisták a Jobbiknak, hogy Gyöngyös sikeres MSZP-s polgármestere helyett...","id":"201807__gyongyos__vonaallomas__taktikai_szavazas__palyatakaritas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715a093a-f865-444d-85d6-532e481fb022","keywords":null,"link":"/itthon/201807__gyongyos__vonaallomas__taktikai_szavazas__palyatakaritas","timestamp":"2018. február. 18. 09:00","title":"Rejtélyes figura állhat az MSZP gyöngyösi visszavonulása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]