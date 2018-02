[{"available":true,"c_guid":"7afd2520-5fce-481f-9d85-47604dc8cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A net lassan minden részét behálózó álhírek ellen kívánnak fellépni saját gyártású játékukkal Cambridge-i Egyetem kutatói, nem is akárhogy: először nekünk is hazugságokat terjesztő propagandistáknak kell állnunk, hogy megtapasztaljuk, miként reagál a világ, ha akár egyetlen fals állítást is igazságként próbálunk elterjeszteni. Tanulságos lecke, nem mellesleg ingyen.","shortLead":"A net lassan minden részét behálózó álhírek ellen kívánnak fellépni saját gyártású játékukkal Cambridge-i Egyetem...","id":"20180223_bad_news_alhir_jatek_fake_news_jatek_propaganda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7afd2520-5fce-481f-9d85-47604dc8cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525de3cc-37f0-4c22-a565-1183f191e309","keywords":null,"link":"/tudomany/20180223_bad_news_alhir_jatek_fake_news_jatek_propaganda","timestamp":"2018. február. 23. 12:03","title":"Ebben a játékban csak hazudni kell, hogy nyerjen – aztán meg szörnyülködhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729cc9f4-0085-4bb5-a352-17366d54ffeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180223_Szegeny_Fazekas_A_hozza_tartozo_hivatal_is_vitazik_ma_a_rovarevesrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729cc9f4-0085-4bb5-a352-17366d54ffeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448388d5-dd9d-4c03-9423-a8e9e65b1ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Szegeny_Fazekas_A_hozza_tartozo_hivatal_is_vitazik_ma_a_rovarevesrol","timestamp":"2018. február. 23. 07:35","title":"Szegény Fazekas! A hozzá tartozó hivatal is vitázik ma a rovarevésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e28c-7ac2-49bb-bc3c-dae9e5310d07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két ugráskombinációt is megcsinált, de zárásként ismét hibázott, így lett a 23. ","shortLead":"Két ugráskombinációt is megcsinált, de zárásként ismét hibázott, így lett a 23. ","id":"20180223_A_kozonseget_ACDCvel_felrazo_Toth_Ivett_a_23_helyen_vegzett_Pjongcsangban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e28c-7ac2-49bb-bc3c-dae9e5310d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683a2381-7a82-4c86-b2ae-0e8a2453ea29","keywords":null,"link":"/sport/20180223_A_kozonseget_ACDCvel_felrazo_Toth_Ivett_a_23_helyen_vegzett_Pjongcsangban","timestamp":"2018. február. 23. 08:12","title":"A közönséget AC/DC-vel felrázó Tóth Ivett a 23. helyen végzett Pjongcsangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdbaf26-5ded-4204-8000-0428171bc5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcsidőben az állami hirdetési piac több mint felét uralta Simicska Lajos médiaportfóliója, mielőtt összeveszett volna Orbánnal, mostanra lényegében nem érkezik oda egy fillér sem.","shortLead":"Csúcsidőben az állami hirdetési piac több mint felét uralta Simicska Lajos médiaportfóliója, mielőtt összeveszett volna...","id":"20180223_Nezze_meg_hogyan_etettek_Simicskat_es_most_hogyan_eheztetik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bdbaf26-5ded-4204-8000-0428171bc5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c13697-6090-43f3-925e-a48eb87c8504","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Nezze_meg_hogyan_etettek_Simicskat_es_most_hogyan_eheztetik","timestamp":"2018. február. 23. 11:03","title":"Nézze meg, hogyan etették Simicskát, és most hogyan éheztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6bc95e-7d38-4365-986f-384d6f944b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken és szombaton még hullhat egy kis hó a Dunántúlon, utána már nem várható nagyobb mennyiségű csapadék. Vasárnaptól viszont nagyon erős lehűlés jön és napokig marad a 0 fok alatti csúcshőmérséklet.","shortLead":"Pénteken és szombaton még hullhat egy kis hó a Dunántúlon, utána már nem várható nagyobb mennyiségű csapadék...","id":"20180223_bekoszont_nemsokara_a_jegkorszak_es_egy_hetig_biztosan_marad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6bc95e-7d38-4365-986f-384d6f944b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd44d62c-9108-4b92-ae50-6bf1923ede2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_bekoszont_nemsokara_a_jegkorszak_es_egy_hetig_biztosan_marad","timestamp":"2018. február. 23. 05:05","title":"Beköszönt nemsokára a jégkorszak és egy hétig biztosan marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755de360-5cb8-4e0d-8bb4-7c0783de7dfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), mint felszámoló a jogi eljárásai folyamán új információk birtokába jutott, amelyek ismeretében - a Quaestor és a Buda-Cash hitelezői érdekének védelmében - kereseteket nyújtott be a cégek felszámolásának megkezdése előtt a vállalkozásokat vezető személyekkel szemben.","shortLead":"A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), mint felszámoló a jogi eljárásai folyamán új információk...","id":"20180224_Quaestor_es_BudaCash_Ujabb_perek_indulnak_a_cegeket_a_bedoles_elott_iranyito_szemelyek_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755de360-5cb8-4e0d-8bb4-7c0783de7dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3533bd6b-6f0b-44d0-8c48-6a46c1fa2c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Quaestor_es_BudaCash_Ujabb_perek_indulnak_a_cegeket_a_bedoles_elott_iranyito_szemelyek_ellen","timestamp":"2018. február. 24. 18:37","title":"Quaestor és Buda-Cash: Újabb perek indulhatnak a cégeket a bedőlés előtt irányító személyek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Keszthely két híres szállodája, a műemlék Hullám és a felújítás alatt álló Helikon, valamint az utóbbihoz tartozó teniszkomplexum került az érdekeltségébe.","shortLead":"Keszthely két híres szállodája, a műemlék Hullám és a felújítás alatt álló Helikon, valamint az utóbbihoz tartozó...","id":"20180223_Semmi_nem_eleg_meg_ket_balatoni_szalloda_lett_Tiborcze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d0e4bc-2203-4c8c-8d20-8832195012a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180223_Semmi_nem_eleg_meg_ket_balatoni_szalloda_lett_Tiborcze","timestamp":"2018. február. 23. 14:39","title":"Semmi nem elég: még két balatoni szálloda lett Tiborczé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65586e11-d2c9-4b0f-b2cc-f4d4b00f026d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Tökéletlen ember vagyok, és nem félek kimondani ezt\", mondta Quincy Jones","shortLead":"\"Tökéletlen ember vagyok, és nem félek kimondani ezt\", mondta Quincy Jones","id":"20180223_Elnezest_kert_nagy_vihart_kavart_nyilatkozataert_a_producerlegenda_Quincy_Jones","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65586e11-d2c9-4b0f-b2cc-f4d4b00f026d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd2f31b-90b0-431f-83a0-79a590210a56","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Elnezest_kert_nagy_vihart_kavart_nyilatkozataert_a_producerlegenda_Quincy_Jones","timestamp":"2018. február. 23. 09:35","title":"Elnézést kért nagy vihart kavart nyilatkozatáért a producerlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]