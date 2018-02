Idén lesz hetvenéves a francia filmsztár, akinek már van orosz és belga állampolgársága is. Most úgy nyilatkozott, hogy vált, Algériába költözik. Épp úgy, mint Eric Cantona.

A francia futball egykori sztárja ma Oranban él – Camus városában. Én Algírt választom – mondja Gérard Depardieu, aki jelenleg egy sorozatot forgat Marseille címmel. A nagy francia kikötőben, melyet még a görögök alapítottak az ókorban, népes algériai közösség él. Gérard Depardieu szerint nevetséges rasszizmus azt állítani, hogy az algériaiak nem szeretnek dolgozni. Algéria népe bölcs, melyet leigázott egy csapat analfabéta francia katona 1830-ban – idézi fel a történelmet saját olvasatában Gérard Depardieu. Aki jóban van Bouteflika algériai elnökkel is – emlékeztet a francia sajtó.

A színész az algériai Tlemcenben 50 hektáros szőlőbirtokot vásárolt. Depardieu szereti a jó kosztot és a jó bort – erről az Arte csatorna sorozatot is készített. Depardieu körbejárta Európát, és mindenütt dicsérte a helyi konyhát

.

A sztár ügybuzgalmát természetesen a pénz is motiválja: korábban duettet énekelt Üzbegisztán diktátorának egyik lányával, aki művészi ambíciókat táplált. A hírek szerint ezért a produkcióért egymillió dollár ütötte Depardieu markát. Putyinban sem ingyen fedezte fel a demokrácia orosz hősét. Oroszország első emberének nagyon megtetszett, ahogy Depardieu Raszputyin szerepét alakította Josée Dayan filmjében. A titokzatos muzsik próféta nagy hatást gyakorolt a cárnéra a birodalom végnapjaiban. Megjósolta: halála után nem sokkal megbukik a birodalom is. Így is történt, 1917-ben elkergették a cárt, akit azután 1918-ban egész családjával együtt meggyilkoltak. Putyinnak annyira tetszett Depardieu alakítása, hogy meghívta őt Oroszországba.

A színész – nem tudni, hogy milyen összegért – azt is vállalta, hogy népszerűsíti Vlagyimir Putyint orosz földön. Minden oroszok mai ura nem maradt hálátlan: orosz állampolgársággal ajándékozta meg Gérard Depardieu-t. A színész annyira nem volt elszánt, hogy le is telepedjen Oroszországban, de adóelkerülés szempontjából jól jött az állampolgárság. Ahogy a belga is. Most pedig Algéria következhet: hetvenedik születésnapját decemberben már Algírban kívánja ünnepelni Gérard Depardieu, aki szívesen nevezi magát világpolgárnak, noha a világ számára ő egyfajta tipikus francia identitás megtestesítőjének számít.