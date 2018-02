Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3090557b-b7f5-415e-8bc1-5557c1406497","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adómentesen segíthetnek a cégek, hogy a dolgozóik melegedjenek, de nem mindegy, mit adnának a munkavállalóknak.","shortLead":"Adómentesen segíthetnek a cégek, hogy a dolgozóik melegedjenek, de nem mindegy, mit adnának a munkavállalóknak.","id":"20180226_Adoabszurd_magyar_modra_a_forro_tea_adomentes_a_kave_nem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3090557b-b7f5-415e-8bc1-5557c1406497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b04953-d3b4-49ca-87d6-71a57272ade7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180226_Adoabszurd_magyar_modra_a_forro_tea_adomentes_a_kave_nem","timestamp":"2018. február. 26. 14:16","title":"Adóabszurd magyar módra: a forró tea adómentes, a kávé nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7bc69b-9b19-4b3f-b0b3-e41d04294db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter győzelme után pár órával az MTI Országos Sajtószolgálata kiadta az este kétségtelenül legszórakoztatóbb szövegét. Változtatás nélkül közöljük, mert így az igazi. Egyet mondunk: pannonpuli.hu","shortLead":"Márki-Zay Péter győzelme után pár órával az MTI Országos Sajtószolgálata kiadta az este kétségtelenül legszórakoztatóbb...","id":"20180225_Olvassa_el_a_vasarnap_ejszaka_legviccesebb_kozlemenyet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7bc69b-9b19-4b3f-b0b3-e41d04294db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e110d38-1965-471e-a935-513127ef780a","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Olvassa_el_a_vasarnap_ejszaka_legviccesebb_kozlemenyet","timestamp":"2018. február. 25. 23:53","title":"Olvassa el a vasárnap éjszaka legviccesebb közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7621cc86-3ee4-48e3-96bd-fe50fa2111ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"London csak a 26. helyen végzett.","shortLead":"London csak a 26. helyen végzett.","id":"20180226_Ezekben_a_varosokban_keresnek_legjobban_a_kulfoldiek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7621cc86-3ee4-48e3-96bd-fe50fa2111ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35270494-4b3b-409f-a7cf-3c0ef31b7ac8","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Ezekben_a_varosokban_keresnek_legjobban_a_kulfoldiek","timestamp":"2018. február. 26. 10:44","title":"Ezekben a városokban keresnek legjobban a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cd027c-f8fe-4d7a-962c-19380441c048","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két hete csak egy közlemény van kint az Elios honlapján, de cserébe legalább minden menüpont oda visz.","shortLead":"Két hete csak egy közlemény van kint az Elios honlapján, de cserébe legalább minden menüpont oda visz.","id":"20180226_Ket_hete_tart_a_rovidzarlat_az_Elios_honlapjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cd027c-f8fe-4d7a-962c-19380441c048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0a20ab-d647-4419-87ee-d411ce2932b8","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Ket_hete_tart_a_rovidzarlat_az_Elios_honlapjan","timestamp":"2018. február. 26. 16:20","title":"Két hete tart a rövidzárlat az Elios honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c126534-7459-4be3-9878-9d3d774570b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokan vagyunk, akik a kérdést annak naivitása ellenére is felteszik, jobbára csak magukban: miért nem adja el felértékelődött lakását az, aki élhetetlennek tartja a bulinegyedet, és költözik el egy csendesebb helyre?","shortLead":"Sokan vagyunk, akik a kérdést annak naivitása ellenére is felteszik, jobbára csak magukban: miért nem adja el...","id":"20180227_Dupla_akkor_lakast_kapnanak_mashol__miert_nem_koltozik_el_akit_zavar_a_buli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c126534-7459-4be3-9878-9d3d774570b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf50bfd4-46d7-48c5-beff-d25fcb25c508","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180227_Dupla_akkor_lakast_kapnanak_mashol__miert_nem_koltozik_el_akit_zavar_a_buli","timestamp":"2018. február. 27. 12:14","title":"Dupla akkora lakást kapnának máshol – miért nem költözik el, akit zavar a buli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1470d021-228e-4eb0-9924-2a4a18598213","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban ismét többfelé várható havazás, az erős szélben hófúvás. Folytatódik a lehűlés, csütörtökön, a tavasz első napján néhol mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet, azután viszont melegedés kezdődik, a hét végén helyenként plusz 9 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban ismét többfelé várható havazás, az erős szélben hófúvás. Folytatódik a lehűlés, csütörtökön...","id":"20180225_Itt_van_a_tel_itt_van_ujra__mi_varhato_a_jovo_heten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1470d021-228e-4eb0-9924-2a4a18598213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7b04e4-b7cf-42af-911a-e9beccaa6115","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Itt_van_a_tel_itt_van_ujra__mi_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2018. február. 25. 15:43","title":"Itt van a tél, itt van újra - mi várható a jövő héten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e9d324-ad1b-4635-84b8-9c7de38d97e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP ügyfeleitől próbálnak személyes adatokat kicsalni. A bank arra kért mindenkit: semmilyen adatot ne adjanak meg, sem e-mailben, sem telefonon.","shortLead":"Az OTP ügyfeleitől próbálnak személyes adatokat kicsalni. A bank arra kért mindenkit: semmilyen adatot ne adjanak meg...","id":"20180226_Adathalaszok_vettek_celba_az_OTP_ugyfeleit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0e9d324-ad1b-4635-84b8-9c7de38d97e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42539be-b462-447c-80e3-2d09583f67dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Adathalaszok_vettek_celba_az_OTP_ugyfeleit","timestamp":"2018. február. 26. 14:42","title":"Adathalászok vették célba az OTP ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3447f07-d4c8-40ea-bd6f-f92c17a7dce0","c_author":"Benda László","category":"kkv","description":"A kenőcs csaknem 100 éves kusza történelme során emberek százmillióinak jelentett átmeneti gyógyírt. Így lett belőle nagy üzlet.","shortLead":"A kenőcs csaknem 100 éves kusza történelme során emberek százmillióinak jelentett átmeneti gyógyírt. Így lett belőle...","id":"20180227_Orokolt_receptbol_cegbirodalom_Igy_adtak_el_a_vilagnak_a_kinaiak_a_Tigris_Balzsamot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3447f07-d4c8-40ea-bd6f-f92c17a7dce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b96aa-8b02-43de-8e87-4db947cc619e","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Orokolt_receptbol_cegbirodalom_Igy_adtak_el_a_vilagnak_a_kinaiak_a_Tigris_Balzsamot","timestamp":"2018. február. 27. 14:35","title":"Örökölt receptből cégbirodalom: így adták el a világnak a kínaiak a Tigris Balzsamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]