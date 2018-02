Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2017 végi rendeletre hivatkozva akár már a jövő héten eltűnhetnek a sorosozós és kerítésátvágós kormány- és Fidesz-plakátok Kispestről. A polgármester szellemi környezetszennyezést emleget. A rendeletet a Fidesz is megszavazta. Az önkormányzat lépése egybeesik a Fidesz azon megfontolásával, hogy lehalkítják a Soros-kampányt.","shortLead":"Egy 2017 végi rendeletre hivatkozva akár már a jövő héten eltűnhetnek a sorosozós és kerítésátvágós kormány- és...","id":"20180227_A_jovo_heten_mar_leszedhetik_a_sorosozos_plakatokat_Kispesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b15a0a-4f51-4056-beea-0fe0157dbb61","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_A_jovo_heten_mar_leszedhetik_a_sorosozos_plakatokat_Kispesten","timestamp":"2018. február. 27. 11:55","title":"A jövő héten már leszedhetik a sorosozós plakátokat Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Duplájára növeli a szívroham kockázatát, és a leszokást sem feltétlenül segíti. ","shortLead":"Duplájára növeli a szívroham kockázatát, és a leszokást sem feltétlenül segíti. ","id":"20180226_Az_ecigi_sokkal_veszelyesebb_mint_gondoltak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626a771b-aa04-41d1-bb15-7cedd2988e87","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Az_ecigi_sokkal_veszelyesebb_mint_gondoltak","timestamp":"2018. február. 26. 20:39","title":"Az e-cigi sokkal veszélyesebb, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3ca1f4-b2fa-47fe-9eaa-92ba8144ef5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetőszerkezet kapott lángra, az oltást az erős szél is nehezítette. ","shortLead":"A tetőszerkezet kapott lángra, az oltást az erős szél is nehezítette. ","id":"20180227_Kigyulladt_az_adohivatal_epulete_Kassan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3ca1f4-b2fa-47fe-9eaa-92ba8144ef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00112e3c-da40-4aa5-8d22-40ae8f69c68d","keywords":null,"link":"/vilag/20180227_Kigyulladt_az_adohivatal_epulete_Kassan","timestamp":"2018. február. 27. 14:10","title":"Kigyulladt az adóhivatal épülete Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"Balogh Csaba (Barcelona)","category":"tudomany","description":"A hazai piacra is behozza windowsos számítógépeit a világszerte elsősorban telefonjairól és hálózati eszközeiről ismert Huawei.","shortLead":"A hazai piacra is behozza windowsos számítógépeit a világszerte elsősorban telefonjairól és hálózati eszközeiről ismert...","id":"20180226_huawei_windowsos_pc_laptop_szamitogep_notebook_magyarorszagon_megjelenesi_ido_huawei_matebook_x_pro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e001b4-7279-4bdd-a87f-352045e40eb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_huawei_windowsos_pc_laptop_szamitogep_notebook_magyarorszagon_megjelenesi_ido_huawei_matebook_x_pro","timestamp":"2018. február. 26. 00:13","title":"Új számítógépen gondolkodik? Van egy jó hírünk, új laptopgyártó jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az újakkal együtt a moszkvai metróállomások száma 212-re nőtt, a metróvonalak hossza pedig együtt elérte a 360 kilométert. ","shortLead":"Az újakkal együtt a moszkvai metróállomások száma 212-re nőtt, a metróvonalak hossza pedig együtt elérte a 360...","id":"20180226_a_moszkvai_nagy_metrogyuru_lesz_a_vilag_leghosszabb_foldalatti_vasutvonala_es_ot_allomas_mar_megvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6b2fb6-30a7-446a-ac57-8bbc8e89c404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180226_a_moszkvai_nagy_metrogyuru_lesz_a_vilag_leghosszabb_foldalatti_vasutvonala_es_ot_allomas_mar_megvan","timestamp":"2018. február. 26. 12:54","title":"A moszkvai nagy metrógyűrű lesz a világ leghosszabb földalatti vasútvonala és öt állomás már megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a47c77-1e3c-4b11-8c1d-8d60cdd3de2f","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter még januárban volt a HVG Portré rovatának vendége. Itt az akkor készült interjú hosszabb változata olvasható.","shortLead":"Márki-Zay Péter még januárban volt a HVG Portré rovatának vendége. Itt az akkor készült interjú hosszabb változata...","id":"20180225_MarkiZay_Peter_a_HVG_Portreban_Soha_nem_azonosultam_sem_a_baloldallal_sem_a_Jobbikkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49a47c77-1e3c-4b11-8c1d-8d60cdd3de2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae963648-ec7a-4e3e-abbf-fda28942b603","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_MarkiZay_Peter_a_HVG_Portreban_Soha_nem_azonosultam_sem_a_baloldallal_sem_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. február. 25. 21:15","title":"Márki-Zay Péter a HVG Portréban: \"Soha nem azonosultam sem a baloldallal, sem a Jobbikkal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely után az ellenzék útja a győzelemhez egyértelmű: egyetlen jelölt felé kell terelniük a protesztszavazókat. Tudni szerettük volna, milyen módszert találtak ki erre a pártok. Nos, abban bíznak, majd a polgárok elég okosak lesznek.","shortLead":"Hódmezővásárhely után az ellenzék útja a győzelemhez egyértelmű: egyetlen jelölt felé kell terelniük...","id":"20180227_jobbik_mszp_dk_lmp_koordinacio_valasztas_2018_kampany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6634a2b-06a0-4417-9ea2-489f2938dca4","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_jobbik_mszp_dk_lmp_koordinacio_valasztas_2018_kampany","timestamp":"2018. február. 27. 12:17","title":"Na, most akkor honnan fogja tudni az ellenzéki szavazó, kire voksoljon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már a kormányközeli értelmiségiek is fújnak a sorosozásra, hát ezt is megértük. Igaz, ehhez kellett egy nagy pofon a Fidesznek. Most már Bencsik András is primitív kampányfogásnak érzi a sorosozást, igaz, korábban teljes mellszélességgel hirdette maga is.","shortLead":"Most már a kormányközeli értelmiségiek is fújnak a sorosozásra, hát ezt is megértük. Igaz, ehhez kellett egy nagy pofon...","id":"20180227_Kamumeter_Bencsik_Andras_es_a_sorosozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c876043-4c85-46de-9fce-7dcdd11fb11b","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Kamumeter_Bencsik_Andras_es_a_sorosozas","timestamp":"2018. február. 27. 09:51","title":"Kamuméter: Bencsik András és a sorosozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]