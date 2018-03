Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b94a2796-e276-4bb1-bf36-54c4b306165d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sok érdekes telefonról hullt le a lepel a barcelonai Mobile World Congressen, az egyk legérdekesebb az itthon csak kevesek által ismert Doogee egyik újdonsága. Amellett, hogy praktikus, sok kellemetlenségtől szabadíthatja meg a mobil tulajdonosát. A különleges kameraelhelyezésnek ugyanakkor hátülütői is lehetnek.","shortLead":"Bár sok érdekes telefonról hullt le a lepel a barcelonai Mobile World Congressen, az egyk legérdekesebb az itthon csak...","id":"20180301_doogee_v_mix_3_mix_4_telefon_android_kihajthato_kamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94a2796-e276-4bb1-bf36-54c4b306165d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2efe2a4-f835-4296-94fe-49c2f20ce173","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_doogee_v_mix_3_mix_4_telefon_android_kihajthato_kamera","timestamp":"2018. március. 01. 14:03","title":"Ilyen telefont talán még nem látott: egy kis kínai gyártó fillérekből elkerülte a 380 ezres iPhone X \"hibáját\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5cc265d-ba55-474a-8339-d3486165e844","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Budapest–Békéscsaba–Lőkösháza vonalon 30-50 percet is késhetnek a vonatok. ","shortLead":"A Budapest–Békéscsaba–Lőkösháza vonalon 30-50 percet is késhetnek a vonatok. ","id":"20180301_ujabb_nehez_reggel_ez_a_vonattal_kozlekedoknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5cc265d-ba55-474a-8339-d3486165e844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c2556a-db1f-4f39-a478-bcc2a55fd7ae","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180301_ujabb_nehez_reggel_ez_a_vonattal_kozlekedoknek","timestamp":"2018. március. 01. 06:17","title":"Újabb nehéz reggel ez a vonattal közlekedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Az Elios-ügy lehet a Fidesz Bős-Nagymarosa, talán egyre több helyen döbbennek rá: sötétben tartották őket – a szó legszorosabb, illetve átvitt értelmében is. Vélemény.","shortLead":"Az Elios-ügy lehet a Fidesz Bős-Nagymarosa, talán egyre több helyen döbbennek rá: sötétben tartották őket – a szó...","id":"20180228_Bukhat_Ha_csak_egy_mod_van_ra_bukjon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eab11f5-fd6e-42f8-97b9-4c3cab932569","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Bukhat_Ha_csak_egy_mod_van_ra_bukjon","timestamp":"2018. február. 28. 17:50","title":"Bukhat? Ha csak egy mód van rá, bukjon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22da17-f346-4c78-adc3-3e3d12357fde","c_author":"FHB Bank","category":"brandchannel","description":"Olyan alacsonyak a lakáshitel-kamatok, hogy most még annak is érdemes megfontolnia a kölcsönigénylést, aki megtakarításaiból is elő tudná teremteni az új vagy használt ingatlan vételéhez, felújításához vagy bővítéséhez szükséges pénzt. ","shortLead":"Olyan alacsonyak a lakáshitel-kamatok, hogy most még annak is érdemes megfontolnia a kölcsönigénylést, aki...","id":"fhbbank_20180228_Lakashitelt_venne_fel_Akkor_ezekre_mindenkeppen_figyeljen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b22da17-f346-4c78-adc3-3e3d12357fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f201010d-c2ec-4264-ac45-01a16ed56358","keywords":null,"link":"/brandchannel/fhbbank_20180228_Lakashitelt_venne_fel_Akkor_ezekre_mindenkeppen_figyeljen","timestamp":"2018. március. 01. 07:08","title":"Lakáshitelt venne fel? Akkor ezekre mindenképpen figyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"FHB Bank, a Takarék Csoport tagja","c_partnerlogo":"4ec38829-db2d-4643-8182-bffcce5bad10","c_partnertag":"fhbbank"},{"available":true,"c_guid":"6568c04a-c666-4b4d-b245-8e736b22638e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utasok nem avatkoztak közbe, és akkor sem segítettek, amikor a sérült utas erre kérte őket.","shortLead":"Az utasok nem avatkoztak közbe, és akkor sem segítettek, amikor a sérült utas erre kérte őket.","id":"20180228_Fejbe_rugtak_a_villamoson_egy_idos_ferfit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6568c04a-c666-4b4d-b245-8e736b22638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46772f5b-f1df-40e9-934a-9a3787580009","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Fejbe_rugtak_a_villamoson_egy_idos_ferfit","timestamp":"2018. február. 28. 14:11","title":"Fejbe rúgtak a villamoson egy idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f02044-185c-45de-82e7-792a9c401a32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Barcelonában zajló Mobile World Congress eseményen mutatta be először a számítógépes és telefonos vírusvédelmi megoldásairól ismerhető ESET első olyan antivírusszoftverét, amelyet kifejezetten televíziókra optimalizáltak.","shortLead":"A Barcelonában zajló Mobile World Congress eseményen mutatta be először a számítógépes és telefonos vírusvédelmi...","id":"20180228_okosteve_virusirto_antivirus_virusvedelem_eset_smart_tv_security","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f02044-185c-45de-82e7-792a9c401a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899b32b8-1a07-4a85-b03c-dab286a5cd63","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_okosteve_virusirto_antivirus_virusvedelem_eset_smart_tv_security","timestamp":"2018. február. 28. 07:02","title":"Ha van otthon tv-je, erről azért tudjon: elérkeztünk oda, hogy már a tévére is kell vírusirtó programot telepíteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcae3e6-dbea-48c5-9861-9e6724e7df9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi hidegrekord nem dőlt meg, ahhoz -27 foknál kellett volna hidegebbnek lennie. Pénteken újabb országos havazás jöhet.","shortLead":"A napi hidegrekord nem dőlt meg, ahhoz -27 foknál kellett volna hidegebbnek lennie. Pénteken újabb országos havazás...","id":"20180301_meg_nincs_vege_a_zimankonak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abcae3e6-dbea-48c5-9861-9e6724e7df9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2235863-5e1d-45ae-ac77-ffad61d11d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_meg_nincs_vege_a_zimankonak","timestamp":"2018. március. 01. 10:15","title":"-24,6 fok volt Baranyában, és még nincs vége a zimankónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil sztárfutballista lábsérülése miatt fekszik kés alá. Apja szerint legalább hat hétig nem játszhat majd. ","shortLead":"A brazil sztárfutballista lábsérülése miatt fekszik kés alá. Apja szerint legalább hat hétig nem játszhat majd. ","id":"20180228_Meg_kell_muteni_Neymart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d95ed8-a78f-4a62-903a-c07261f22ffc","keywords":null,"link":"/sport/20180228_Meg_kell_muteni_Neymart","timestamp":"2018. február. 28. 21:34","title":"Meg kell műteni Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]