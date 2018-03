Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok több mint harmada mindössze egy hónapig bírná fizetés nélkül.","shortLead":"A magyarok több mint harmada mindössze egy hónapig bírná fizetés nélkül.","id":"20180301_Ehen_halni_lenne_eleg_a_magyar_haztartasok_tartaleka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e8d2f1-b8ec-4e16-9e7c-8dfe42e51f0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Ehen_halni_lenne_eleg_a_magyar_haztartasok_tartaleka","timestamp":"2018. március. 01. 12:35","title":"Éhen halni lenne elég a magyar háztartások tartaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy volt tanítványa perelte be egy forgatókönyv miatt.","shortLead":"Egy volt tanítványa perelte be egy forgatókönyv miatt.","id":"20180302_James_Franco_megint_belekeveredett_egy_szaftos_botranyba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d9c613-6227-49dd-9cf3-3704c6cfec7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180302_James_Franco_megint_belekeveredett_egy_szaftos_botranyba","timestamp":"2018. március. 02. 13:40","title":"James Franco megint belekeveredett egy szaftos botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ezért 200-200 ezer forintot kell fizetnie az Együtt elnökének.","shortLead":"És ezért 200-200 ezer forintot kell fizetnie az Együtt elnökének.","id":"20180301_Jogeros_a_Fidesz_es_az_MTI_is_megragalmazta_Juhasz_Petert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fbb10e-c665-4b48-92bc-884b3794cdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Jogeros_a_Fidesz_es_az_MTI_is_megragalmazta_Juhasz_Petert","timestamp":"2018. március. 01. 13:32","title":"Jogerős: a Fidesz és az MTI is megrágalmazta Juhász Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950443a5-fc87-4663-a3b0-abc1107a8cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg Hegedűs Zoltán, Márki-Zay ellenfele azt állította a kampányban, hogy nincs Hódmezővásárhelynek tartozása, az új polgármester úgy látta, hogy négymilliárd forinttal adós a város. Hegedűs viszont továbbra is kitart amellett, hogy nyugodt szívvel adja át hétfőn az irányítást.","shortLead":"Míg Hegedűs Zoltán, Márki-Zay ellenfele azt állította a kampányban, hogy nincs Hódmezővásárhelynek tartozása, az új...","id":"20180302_MarkiZay_belenezett_a_hodmezovasarhelyi_koltsegvetesbe_es_megdobbent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=950443a5-fc87-4663-a3b0-abc1107a8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87acb132-a001-4405-a3f6-fbabb7f66777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_MarkiZay_belenezett_a_hodmezovasarhelyi_koltsegvetesbe_es_megdobbent","timestamp":"2018. március. 02. 15:52","title":"Márki-Zay belenézett a hódmezővásárhelyi költségvetésbe, és megdöbbent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f7b833-b09d-4d86-b2b4-08ab841f0a0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három férfit vettek őrizetbe az angliai Leicester városának keleti részét vasárnap este megrázó robbanással kapcsolatban. A robbanásban egy bolt dolgozói és a bolt fölötti lakásban tartózkodó család vesztette életét. ","shortLead":"Három férfit vettek őrizetbe az angliai Leicester városának keleti részét vasárnap este megrázó robbanással...","id":"20180228_Harom_embert_orizetbe_vettek_a_leicesteri_halalos_robbanas_kapcsan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f7b833-b09d-4d86-b2b4-08ab841f0a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e5aae3-5274-4ec1-9cc1-5747ba1f48e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180228_Harom_embert_orizetbe_vettek_a_leicesteri_halalos_robbanas_kapcsan","timestamp":"2018. február. 28. 21:43","title":"Három embert őrizetbe vettek a leicesteri halálos robbanás kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f45b40-409a-493c-802b-cb38b1f7b823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180228_Vona_lassan_mondva_vagja_Orban_szemebe_hogy_hazudnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f45b40-409a-493c-802b-cb38b1f7b823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e378c6-ac85-4a48-a430-9d4a25140132","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Vona_lassan_mondva_vagja_Orban_szemebe_hogy_hazudnak","timestamp":"2018. február. 28. 17:57","title":"Vona lassan mondva vágja Orbán szemébe, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ab1ec8-007c-41b2-9aa2-66decd72778b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"cegauto","description":"A sofőrnek kicsit pszichológusnak is kell lenni – állítja a napjaik nagy részét autókban töltőket bemutató sorozatunk újabb szereplője. Tallósi Lászlóval fordult már elő, hogy elvitt fagylaltozni egy lányt, aki sírva szállt be kisbuszába. Ő egyébként 1992 óta szállít utasokat Ferihegyre, illetve onnan Budapestre. Azt mondja, kell ehhez egyfajta megszállottság.","shortLead":"A sofőrnek kicsit pszichológusnak is kell lenni – állítja a napjaik nagy részét autókban töltőket bemutató sorozatunk...","id":"20180302_autom_eletem_3_emberek_szallitas_sofor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ab1ec8-007c-41b2-9aa2-66decd72778b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e396c6b-f5d6-45c4-bed4-0f2cae68919c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_autom_eletem_3_emberek_szallitas_sofor","timestamp":"2018. március. 02. 12:55","title":"\"Néha pátyolgatni kell az utasok lelkét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új importvámot vezet be az acél és az alumínium bevitelére Donald Trump, aki döntésével alighanem Kínának próbál betenni. ","shortLead":"Új importvámot vezet be az acél és az alumínium bevitelére Donald Trump, aki döntésével alighanem Kínának próbál...","id":"20180301_Trump_csunyan_kiszur_most_a_kinai_aceltermelokkel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1549f085-da44-4ba0-b068-ae416be92398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Trump_csunyan_kiszur_most_a_kinai_aceltermelokkel","timestamp":"2018. március. 01. 21:05","title":"Trump csúnyán kiszúr most a kínai acéltermelőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]