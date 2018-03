Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ee6795-2115-468d-9b2d-dc374e95c31a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt állítja több mint 16 ezer ember, aki online petícióban követeli, hogy vegyék vissza az NBA sztártól a szobrot.","shortLead":"Ezt állítja több mint 16 ezer ember, aki online petícióban követeli, hogy vegyék vissza az NBA sztártól a szobrot.","id":"20180306_Kobe_Bryant_nem_erdemelt_Oscardijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ee6795-2115-468d-9b2d-dc374e95c31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5342e92d-345a-4457-b187-8305ed10b707","keywords":null,"link":"/elet/20180306_Kobe_Bryant_nem_erdemelt_Oscardijat","timestamp":"2018. március. 06. 07:46","title":"Kobe Bryant nem érdemelt Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a polgármester visszaél a hatalmával.","shortLead":"Szerintük a polgármester visszaél a hatalmával.","id":"20180306_Elegge_kiakadt_a_Fidesz_a_kispesti_plakatstopon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf88f0c-2408-44dc-b0f9-ce7a08fbe11a","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Elegge_kiakadt_a_Fidesz_a_kispesti_plakatstopon","timestamp":"2018. március. 06. 16:48","title":"Eléggé kiakadt a Fidesz a kispesti plakátstopon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","shortLead":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","id":"20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03b06c9-b96f-4f5a-b894-7360ee6cae14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","timestamp":"2018. március. 05. 13:35","title":"Budapesten nyílt meg az első európai okoshotel – még a szobakulcs is a saját telefonunkban lapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés szerint az, hogy a lapnak szinte minden egyes oldalán megjelenik Németh Szilárd neve, fényképe, a róla szóló bulvárba hajló tudósítás önmagában elegendő a választói akarat befolyásolására. ","shortLead":"A döntés szerint az, hogy a lapnak szinte minden egyes oldalán megjelenik Németh Szilárd neve, fényképe, a róla szóló...","id":"20180306_A_Kuria_elgancsolta_a_lapot_amelyik_gatlastalanul_sok_Nemeth_Szilarddal_volt_tele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55208986-5248-449c-ad14-174d1cf2ba92","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_A_Kuria_elgancsolta_a_lapot_amelyik_gatlastalanul_sok_Nemeth_Szilarddal_volt_tele","timestamp":"2018. március. 06. 17:58","title":"A Kúria elgáncsolta a lapot, amelyik gátlástalanul sok Németh Szilárddal volt tele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Március 8-án személyes konzultációra jelentkezhetnek be a HVG Állásbörze látogatói több témában is. Bőhm Kornél kommunikációs szakértő, a HVG Extra Business szerzője például „Fókuszáljunk az erősségeinkre!” címmel tart négyszemközti megbeszéléseket a regisztráló érdeklődőkkel.","shortLead":"Március 8-án személyes konzultációra jelentkezhetnek be a HVG Állásbörze látogatói több témában is. Bőhm Kornél...","id":"20180305_fokuszaljunk_az_erossegeinkre_hvg_allasborze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a75ae7d-dfbb-49ae-9a22-a739071cf4c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180305_fokuszaljunk_az_erossegeinkre_hvg_allasborze","timestamp":"2018. március. 05. 11:37","title":"Mindenkinek vannak erősségei. Hogyan lehet ezeket beazonosítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591d252-eb84-41d9-9a7d-1234a58b4938","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mission E Cross Turismo egyelőre csak tanulmányautó, de a Model X riválisa akar lenni.","shortLead":"A Mission E Cross Turismo egyelőre csak tanulmányautó, de a Model X riválisa akar lenni.","id":"20180306_400_km_hatotav_600_loero__itt_az_ujabb_elektromos_Porsche_terve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6591d252-eb84-41d9-9a7d-1234a58b4938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d16538-b430-4c57-bf34-4817f9e6314d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_400_km_hatotav_600_loero__itt_az_ujabb_elektromos_Porsche_terve","timestamp":"2018. március. 06. 16:41","title":"400 km hatótáv, 600 lóerő – itt az újabb elektromos Porsche terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most majd kiderül, sikerült-e a jelölteknek összegyűjteni elég aláírást. ","shortLead":"Most majd kiderül, sikerült-e a jelölteknek összegyűjteni elég aláírást. ","id":"20180305_Valasztasok_ma_delutan_lejar_az_ajanlasgyujtesek_hatarideje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24cfc1e-e8b7-4781-98a8-e4de539f5cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Valasztasok_ma_delutan_lejar_az_ajanlasgyujtesek_hatarideje","timestamp":"2018. március. 05. 05:23","title":"Választások: ma délután lejár az ajánlásgyűjtések határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jennifer Lawrence természetesen. Mindezt magas sarkúban és estélyiben.","shortLead":"Jennifer Lawrence természetesen. Mindezt magas sarkúban és estélyiben.","id":"20180305_KI_az_aki_kepes_egy_pohar_borral_a_kezeben_atmaszni_a_szekeken_az_Oscaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7458a2f1-53b6-4fce-8939-ca7ed0bb7301","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_KI_az_aki_kepes_egy_pohar_borral_a_kezeben_atmaszni_a_szekeken_az_Oscaron","timestamp":"2018. március. 05. 07:00","title":"Ki az, aki képes egy pohár borral a kezében átmászni a székeken az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]