Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c638875-d3ca-4f45-8352-638be290abfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a gyártási fázis utolsó lépése, a nadrág kikoptatása is rendkívül időigényes feladat volt eddig a világ legismertebb farmergyártójánál. Változtattak hát: a Levi's új, robotizált megoldása nemcsak a vegyi anyagok használatát csökkenti, a ruhaneműk előállításához szükséges időt is alaposan lefaragja. ","shortLead":"Még a gyártási fázis utolsó lépése, a nadrág kikoptatása is rendkívül időigényes feladat volt eddig a világ...","id":"20180307_levis_farmer_lezeres_koptatas_robotok_textilipar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c638875-d3ca-4f45-8352-638be290abfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeb885c-5f9b-4167-85ff-5839772aca87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_levis_farmer_lezeres_koptatas_robotok_textilipar","timestamp":"2018. március. 07. 15:03","title":"Naponta hordja, de ezt talán nem tudta: emberek helyett már lézer koptatja a Levi’s farmereit, 90 mp alatt lesz kész egy új nadrág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb6be07-30ad-4e01-8c09-7eb89bdabcef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy éve még arról volt szó, hogy az aranynak már nincs megkülönböztetett jelentősége az MNB tartalékain belül, most mégis hazahozták a háromtonnányi tartalékot.","shortLead":"Alig több mint egy éve még arról volt szó, hogy az aranynak már nincs megkülönböztetett jelentősége az MNB tartalékain...","id":"20180307_Titkoljak_Matolcsyek_mennyiert_hoztak_haza_az_aranytartalekot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb6be07-30ad-4e01-8c09-7eb89bdabcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782f7bdc-5126-45e9-8db7-4015b5f28a5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Titkoljak_Matolcsyek_mennyiert_hoztak_haza_az_aranytartalekot","timestamp":"2018. március. 07. 17:02","title":"Titkolják Matolcsyék, mennyiért hozták haza az aranytartalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187e31fb-b3dc-4780-8d0d-0ee8ff3d0e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal és kompenzáció nélkül semmisítették meg.","shortLead":"A haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal és kompenzáció nélkül semmisítették meg.","id":"20180306_Elkaszalhatja_ma_az_Europai_Birosag_a_zsebszerzodesek_felbontasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187e31fb-b3dc-4780-8d0d-0ee8ff3d0e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45e8cb5-95f6-4588-a4c5-95b08b398818","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_Elkaszalhatja_ma_az_Europai_Birosag_a_zsebszerzodesek_felbontasat","timestamp":"2018. március. 06. 06:45","title":"Elkaszálhatja ma az Európai Bíróság a zsebszerződések felbontását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742ff195-d34b-402d-80af-2fecbeab8530","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"Belgrádban helyhatósági- és polgármester választást tartottak vasárnap. A kormányzó populista Szerb Haladó Párt annak ellenére fölényes győzelmet aratott, hogy sem konkrét programja, sem konkrét polgármesterjelöltje nem volt. Az ellenzék gyakorlatilag megsemmisült.","shortLead":"Belgrádban helyhatósági- és polgármester választást tartottak vasárnap. A kormányzó populista Szerb Haladó Párt annak...","id":"20180306_Belgrad_nem_Hodmezovasarhely","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742ff195-d34b-402d-80af-2fecbeab8530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82f1e70-edb6-4aa6-b493-967aaace2ec2","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_Belgrad_nem_Hodmezovasarhely","timestamp":"2018. március. 06. 16:57","title":"Belgrád nem Hódmezővásárhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6a43b0-be2e-49b2-9acb-f8055405158f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint szemétbe fojtjuk az óceán élővilágát.","shortLead":"Szó szerint szemétbe fojtjuk az óceán élővilágát.","id":"20180307_Valahogy_igy_nezhet_ki_a_vilagvege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6a43b0-be2e-49b2-9acb-f8055405158f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd83f3ba-c5f3-474e-9a2b-92b511fff5b3","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Valahogy_igy_nezhet_ki_a_vilagvege","timestamp":"2018. március. 07. 13:45","title":"Valahogy így nézhet ki a világvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686428e9-c15f-4af8-aab7-fb29832eb97e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felek megegyeznek a feltételekben, letárgyalják az árat, átvilágítják az ingatlant, kifizetik a tanácsadói díjakat – és akkor belép a képbe az állam, a vevő meg hoppon marad.","shortLead":"A felek megegyeznek a feltételekben, letárgyalják az árat, átvilágítják az ingatlant, kifizetik a tanácsadói díjakat –...","id":"20180307_Igy_happolja_el_az_allam_a_vevok_elol_az_ingatlanokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686428e9-c15f-4af8-aab7-fb29832eb97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f5b99b-7c0b-4c25-a429-ba3558131db2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180307_Igy_happolja_el_az_allam_a_vevok_elol_az_ingatlanokat","timestamp":"2018. március. 07. 14:16","title":"Így happolja el az állam a vevők elől az ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan egy ügyes asszisztenssel bővül a Nemzetközi Űrállomás személyzete. Egy lebegő gömb alakú mesterséges intelligenciáról van szó.","shortLead":"Hamarosan egy ügyes asszisztenssel bővül a Nemzetközi Űrállomás személyzete. Egy lebegő gömb alakú mesterséges...","id":"20180306_cimon_repulo_mesterseges_intelligencia_kerul_a_nemzetkozi_urallomasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02a2359-3b29-4638-a11a-9e5adc3e3e66","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_cimon_repulo_mesterseges_intelligencia_kerul_a_nemzetkozi_urallomasra","timestamp":"2018. március. 06. 13:00","title":"Repülő mesterséges intelligencia kerül a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is megirigyelné, és egy weboldal, ami által nem idegenek lakhatnak egymás mellett, hanem a szomszédok valóban jóbarátok lehetnek. Három alulról jövő kezdeményezés, ami a digitalizáció erejével teszi szebbé az emberek életét – és a világot.","shortLead":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is...","id":"20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1224f7-7725-48da-91be-ceb3d3a1e77f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","timestamp":"2018. március. 06. 07:03","title":"Angyalkák, jószomszédok és egy digitális falu – Mintaszerű közösségépítés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]