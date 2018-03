Három híres történelmi személyiség mellett a modern kor inspiráló nőiről is mintáztak egy sorozatot.

Több mint tucatnyi történelmi és kortárs hírességet, köztük Frida Kahlo mexikói festőművészt vagy a filmrendező Patty Jenkinst ábrázoló Barbie baba kollekciót adott ki a Mattel a nemzetközi nőnap alkalmából.

A héten két új Barbie-sorozat jelent meg, amelyek olyan női példaképeket állítanak a gyerekek elé, akikre bátorságukért és teljesítményükért is felnézhetnek. A Barbie-gyártó Mattel az új babák elkészítése előtt világszerte nyolcezer édesanyát kérdezett meg, és 86 százalékuk mondta, hogy aggódik azok miatt a példaképek miatt, amilyeneket lányaiknak mutatnak.

"A lányok eddig is különböző szerepeket és karriereket tudtak eljátszani a Barbie-val, most örömmel fordítjuk a fényt a való életből vett példaképekre, hogy emlékeztessük őket, bármit elérhetnek" - idézte a CNN.com Lisa McKnight, a Mattel munkatársa közleményét.

Az új babák egyik csoportja, az "Inspiráló nők" nevű sorozat történelmi személyiségeket idéz fel. Ebben a sorozatban Frida Kahlo mexikói festőnőt, Amelia Earhartot, az első, az Atlanti-óceánt átrepülő női pilótát és Katherine Johnsont, A számolás joga című filmben is megjelenített NASA-matematikust mintázták meg. A hírességeket be is mutatják a babákhoz mellékelt információkban.

A másik sorozat elismert kortárs nőket jelenít meg, ez a "Sheros" nevet kapta. A "kortárs hősöknek" szentelt babák között van a Wonder Womant rendező Patty Jenkinst, az idei téli olimpián aranyérmet szerzett amerikai snowbordozó, Chloe Kim, az ausztrál krokodilvadász Steve Irwin szintén környezetvédő lánya, Bindi Irwin, Nicola Adams brit bokszoló, aki az első nő volt, aki női ökölvívóként olimpiai aranyat nyert, az iráni-német divattervező, Leyla Piedayesh, aki kötött ruhák tervezésével szerzett magának hírnevet, a kínai ballerina, Juan Juan Tan, Csiaotong Guan kínai színésznő, Martyna Wojciechowska lengyel tévés, újságíró és hegymászó, Sara Gama olasz focista, Hélene Darroze francia két Michelin-csillaggal is rendelkező séf, és a kínai olimpiai aranyérmes röplabdázó, Hui Ruoki. Ebben a sorozatban már korábban is adtak ki babákat.