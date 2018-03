Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nem jogerős ítélet szerint Hosszú Katinka férje és edzője megsértette volt kollégája, Darren Ward becsületét.","shortLead":"A nem jogerős ítélet szerint Hosszú Katinka férje és edzője megsértette volt kollégája, Darren Ward becsületét.","id":"20180308_itt_az_elsofoku_itelet_shane_tusupnak_bocsanatot_kell_kernie","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f870d-2d54-4fc1-98a3-c95eabd06038","keywords":null,"link":"/sport/20180308_itt_az_elsofoku_itelet_shane_tusupnak_bocsanatot_kell_kernie","timestamp":"2018. március. 08. 14:45","title":"Itt az elsőfokú ítélet: Shane Tusupnak bocsánatot kell kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7139fb-becb-40ba-9b91-6778bc6147bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új, agresszív és a gyógyszereknek ellenálló HIV-altörzs áll a mögött, hogy a Fülöp-szigeteken ugrásszerűen emelkedik az új fertőzések száma. Egy helyi biológus szerint az új altörzs miatt újabb világjárvány jöhet.","shortLead":"Egy új, agresszív és a gyógyszereknek ellenálló HIV-altörzs áll a mögött, hogy a Fülöp-szigeteken ugrásszerűen...","id":"20180309_Ujra_tamad_a_HIVvirus__agressziv_es_gyogyszerrezisztens_fulopszigeteki_altorzs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7139fb-becb-40ba-9b91-6778bc6147bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430e239f-5fc1-4d4d-9067-5fc066e67c09","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Ujra_tamad_a_HIVvirus__agressziv_es_gyogyszerrezisztens_fulopszigeteki_altorzs","timestamp":"2018. március. 09. 18:27","title":"Újra támad a HIV-vírus – a Fülöp-szigeteki altörzs agresszív és gyógyszerrezisztens ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ad0924-2b09-425e-90a3-87728c923913","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Messzire kerülje ezeket a városokat és turisztikai látványosságokat, ha zavarja a tömeg. ","shortLead":"Messzire kerülje ezeket a városokat és turisztikai látványosságokat, ha zavarja a tömeg. ","id":"20180308_Egymast_tapossuk_majd_a_szallodakban_a_hosszu_hetvegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ad0924-2b09-425e-90a3-87728c923913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae68ff1a-9767-46a7-a876-5c961b49ce36","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Egymast_tapossuk_majd_a_szallodakban_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. március. 08. 10:26","title":"Egymást tapossuk majd a szállodákban a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ab391c-8c0e-4276-88ce-fc1a02200a12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a kormány szerint az utóbbi napok mannaként hulló juttatásai, mint az Erzsébet-utalvány, extra rezsicsökkentés, nem befolyásolják az emberek választását, valahogy mégsem ér rá őket kivinni a választások után.\r

\r

","shortLead":"Bár a kormány szerint az utóbbi napok mannaként hulló juttatásai, mint az Erzsébet-utalvány, extra rezsicsökkentés, nem...","id":"20180309_A_postasoknak_meg_a_valasztas_elott_ki_kell_vinniuk_az_Erzsebetutalvanyokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ab391c-8c0e-4276-88ce-fc1a02200a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd29c15-4d89-41a2-afbe-d9d0b7ba6c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180309_A_postasoknak_meg_a_valasztas_elott_ki_kell_vinniuk_az_Erzsebetutalvanyokat","timestamp":"2018. március. 09. 15:38","title":"A postásoknak még a választás előtt ki kell vinniük az Erzsébet-utalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44d39d6-ad12-4426-a63a-e657b9f2b033","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Amelia Earhart akart lenni az első nő, aki körberepüli a Földet, de 1937 júliusában nyoma veszett.","shortLead":"Amelia Earhart akart lenni az első nő, aki körberepüli a Földet, de 1937 júliusában nyoma veszett.","id":"20180308_megtalalhattak_a_legendas_amerikai_pilotano_csontjait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e44d39d6-ad12-4426-a63a-e657b9f2b033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1bbc24-e0c7-4b65-85a7-b1d6fd1fd60e","keywords":null,"link":"/elet/20180308_megtalalhattak_a_legendas_amerikai_pilotano_csontjait","timestamp":"2018. március. 08. 16:01","title":"A legendás amerikai pilótanő csontjait találhatták meg, de egyértelmű bizonyíték nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfea146b-53ab-4791-a938-5ba5c74daa0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt videójában nem menekültek vannak, teljesen másról forgatott videót.","shortLead":"A párt videójában nem menekültek vannak, teljesen másról forgatott videót.","id":"20180309_A_Momentum_is_kiment_Becsbe_de_ok_teljesen_mast_lattak_mint_Lazar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfea146b-53ab-4791-a938-5ba5c74daa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b1b9da-38ab-4423-9bc0-b4db78365a33","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_A_Momentum_is_kiment_Becsbe_de_ok_teljesen_mast_lattak_mint_Lazar","timestamp":"2018. március. 09. 12:11","title":"A Momentum is kiment Bécsbe, de teljesen mást látott, mint Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 31 éves csatárnak 2020-ig szóló szerződése van, mégis máshol szeretné folytatni. Az ok: Neymar. ","shortLead":"A 31 éves csatárnak 2020-ig szóló szerződése van, mégis máshol szeretné folytatni. Az ok: Neymar. ","id":"20180309_Neymar_miatt_tavozna_a_PSGbol_Cavani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9b54ad-4aab-4d37-886d-ecfba9bfc49a","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Neymar_miatt_tavozna_a_PSGbol_Cavani","timestamp":"2018. március. 09. 13:58","title":"Neymar miatt távozna a PSG-ből Cavani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e37d4b4-17f0-4aa6-8b2e-1c2b40ddaf61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy héten belül a második hideghullám és sűrű havazás csapott le a keleti partvidékre, mintegy 60 millió ember szenved a viharoktól és következményeitől. ","shortLead":"Egy héten belül a második hideghullám és sűrű havazás csapott le a keleti partvidékre, mintegy 60 millió ember szenved...","id":"20180308_Harminc_centi_ho_esett_New_Yorkban_de_a_legrosszabb_meg_csak_most_jon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e37d4b4-17f0-4aa6-8b2e-1c2b40ddaf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec56c59-7add-435c-b272-1b992b9a8c45","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Harminc_centi_ho_esett_New_Yorkban_de_a_legrosszabb_meg_csak_most_jon","timestamp":"2018. március. 08. 07:42","title":"Újabb hideghullám csapott le az USA-ra, van, ahol már félméteres a hótakaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]