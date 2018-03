Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36d0887-50e7-4b7f-a5b6-9e5920dea50d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok békemenetes szimpatizánsnak jött rosszul az esemény túl kései szervezése, de rengeteg erdélyi várható az eseményre, akik most épp a Fidesznek gyűjtöttek aláírásokat, írja az e heti HVG cikke.","shortLead":"Sok békemenetes szimpatizánsnak jött rosszul az esemény túl kései szervezése, de rengeteg erdélyi várható az eseményre...","id":"20180308_Fideszes_erdelyiek_tomegei_jonnek_a_Bekemenetre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36d0887-50e7-4b7f-a5b6-9e5920dea50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe22df5a-b5d7-4edd-a637-0133392b1c57","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Fideszes_erdelyiek_tomegei_jonnek_a_Bekemenetre","timestamp":"2018. március. 08. 10:31","title":"Fideszes erdélyiek tömegei jönnek a Békemenetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88faa9c3-6809-46ec-a20c-ed16a1e095c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi épp várta a menedékkérelme elbírálását. ","shortLead":"A két férfi épp várta a menedékkérelme elbírálását. ","id":"20180308_Bakondi_ujabb_reszleteket_arult_el_a_ket_ferfirol_akiket_a_Roszkenel_terrorizmus_finanszirozasa_miatt_fogtak_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88faa9c3-6809-46ec-a20c-ed16a1e095c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49e559a-b364-477a-833f-1925c5a73f07","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Bakondi_ujabb_reszleteket_arult_el_a_ket_ferfirol_akiket_a_Roszkenel_terrorizmus_finanszirozasa_miatt_fogtak_el","timestamp":"2018. március. 08. 22:13","title":"Bakondi újabb részleteket árult el a két férfiról, akiket terrorizmus finanszírozása miatt fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke a pétfürdői előadásában jutott el a migráció témakörétől a tetőfedőkig. ","shortLead":"A Fidesz alelnöke a pétfürdői előadásában jutott el a migráció témakörétől a tetőfedőkig. ","id":"20180309_nemeth_egyetem_tetofedo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931dbe1-3d52-416e-a50c-5dd1e4f44b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_nemeth_egyetem_tetofedo","timestamp":"2018. március. 09. 06:57","title":"Németh Szilárd elmondta, miért kell tetőfedőnek menni egyetem helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Először úgy volt, hogy szabálysértést követtek el, ezért nem is indult nyomozás. Most kiderült, hogy az épület műemlék, így Gulyásékat már rongálás miatt vehetik elő. ","shortLead":"Először úgy volt, hogy szabálysértést követtek el, ezért nem is indult nyomozás. Most kiderült, hogy az épület műemlék...","id":"20180309_Nyomoznak_az_ASZ_epuletet_osszefestekezo_Gulyas_Martonek_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07528a9-4c30-425b-b38c-3545dbfb685f","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Nyomoznak_az_ASZ_epuletet_osszefestekezo_Gulyas_Martonek_ellen","timestamp":"2018. március. 09. 12:50","title":"Nyomoznak az ÁSZ épületét összefestékező Gulyás Mártonék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd92b3ed-e291-4c8d-a71d-af0139b6c212","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy keresztelő még hiányzott a májusi esküvőhöz.","shortLead":"Egy keresztelő még hiányzott a májusi esküvőhöz.","id":"20180309_Meghan_Markle_titokban_megkeresztelkedett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd92b3ed-e291-4c8d-a71d-af0139b6c212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32535228-07e1-4eae-9d7a-04d61fb9aa95","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Meghan_Markle_titokban_megkeresztelkedett","timestamp":"2018. március. 09. 08:47","title":"Meghan Markle titokban megkeresztelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek a pernek összesen 29 vádlottja volt, de három ember aktáját elkülönítették az ügytől, egy embert pedig felmentettek.","shortLead":"Ennek a pernek összesen 29 vádlottja volt, de három ember aktáját elkülönítették az ügytől, egy embert pedig...","id":"20180308_ujabb_25_ujsagirot_kuldenek_bortonbe_a_torok_puccskiserlet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6082d2a1-48c8-4190-87ad-e115c42bda76","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_ujabb_25_ujsagirot_kuldenek_bortonbe_a_torok_puccskiserlet","timestamp":"2018. március. 08. 21:27","title":"Újabb 25 újságírót küldenek börtönbe a török puccskísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b052446-686f-4619-bdab-ed322a370d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány perc alatt kiderülhet, mely magyar párt véleményével ért egyet a leginkább. ","shortLead":"Néhány perc alatt kiderülhet, mely magyar párt véleményével ért egyet a leginkább. ","id":"20180308_Itt_egy_teszt_ha_nem_tudja_melyik_part_all_onhoz_a_legkozelebb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b052446-686f-4619-bdab-ed322a370d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfaaf8a-0244-40bd-a06c-567eaf497fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Itt_egy_teszt_ha_nem_tudja_melyik_part_all_onhoz_a_legkozelebb","timestamp":"2018. március. 08. 18:09","title":"Itt egy teszt, ha nem tudja, melyik párt áll önhöz a legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eda04b2-60cd-4a75-9dbe-9935930358ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kocsis István ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, sikkasztás, pénzmosás és orgazdaság miatt emeltek vádat. ","shortLead":"Kocsis István ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, sikkasztás...","id":"20180308_Felmentettek_Kocsis_Istvant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eda04b2-60cd-4a75-9dbe-9935930358ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e08e4af-3ee6-46ac-9ee1-e8c094cd0ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Felmentettek_Kocsis_Istvant","timestamp":"2018. március. 08. 12:00","title":"A megismételt első fokú eljárásban is felmentették az MVM exvezérét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]