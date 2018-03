Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77ab391c-8c0e-4276-88ce-fc1a02200a12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a kormány szerint az utóbbi napok mannaként hulló juttatásai, mint az Erzsébet-utalvány, extra rezsicsökkentés, nem befolyásolják az emberek választását, valahogy mégsem ér rá őket kivinni a választások után.\r

\r

A Jobbik szerint felmerül a választási csalás gyanúja.

2018. március. 09. 17:18
Feljelentést tesz a Jobbik Lévai Katalin ajánlásai miatt

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint Orbán Ráhel mellett több fiatal is küld nekik ugyanígy ingyen ötleteket.

2018. március. 08. 17:33
Turisztikai Ügynökség: Orbán Ráhel a szabadidejében, ingyen ad tanácsokat

A japán hatóságok figyelmeztették a lakosságot, több kilométeres távolságba is eljuthatnak a Kjúsú szigetén lévő Sinmodake vulkánból kirepülő kődarabok. A több napja aktív tűzhányó az 1967-ben bemutatott Kétszer élsz című James Bond-filmben kapott szerepet: az aktuális gonosz a vulkán kráterében rendezte be titkos bázisát.

2018. március. 10. 13:25
Kitört James Bond vulkánja

Több megyére terjesztették ki a magas kockázatú területet az Ukrajnában pusztító fertőzés miatt.

2018. március. 09. 16:08
Súlyos a helyzet: szigorít az FM a sertéspestis miatt ","shortLead":"A Jobbik szerint felmerül a választási csalás gyanúja. ","id":"20180309_Feljelentest_tesz_a_Jobbik_Levai_Katalin_ajanlasai_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9711f0da-4417-4ffb-9487-1b2c1951d6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ebeafe-5864-4445-b4b2-9fce44f5a927","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Feljelentest_tesz_a_Jobbik_Levai_Katalin_ajanlasai_miatt","timestamp":"2018. március. 09. 17:18","title":"Feljelentést tesz a Jobbik Lévai Katalin ajánlásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint Orbán Ráhel mellett több fiatal is küld nekik ugyanígy ingyen ötleteket. ","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint Orbán Ráhel mellett több fiatal is küld nekik ugyanígy ingyen...","id":"20180308_Turisztikai_Ugynokseg_Orban_Rahel_a_szabadidejeben_ingyen_ad_tanacsokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4634e2-a9a4-4bee-ac44-2be2a48ed925","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Turisztikai_Ugynokseg_Orban_Rahel_a_szabadidejeben_ingyen_ad_tanacsokat","timestamp":"2018. március. 08. 17:33","title":"Turisztikai Ügynökség: Orbán Ráhel a szabadidejében, ingyen ad tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7093fe32-1d4b-4e98-a991-68ee79ca3023","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán hatóságok figyelmeztették a lakosságot, több kilométeres távolságba is eljuthatnak a Kjúsú szigetén lévő Sinmodake vulkánból kirepülő kődarabok. A több napja aktív tűzhányó az 1967-ben bemutatott Kétszer élsz című James Bond-filmben kapott szerepet: az aktuális gonosz a vulkán kráterében rendezte be titkos bázisát. \r

","shortLead":"A japán hatóságok figyelmeztették a lakosságot, több kilométeres távolságba is eljuthatnak a Kjúsú szigetén lévő...","id":"20180310_Kitort_James_Bond_vulkanja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7093fe32-1d4b-4e98-a991-68ee79ca3023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1492610c-b5e7-45ac-9a49-b7a207b1c39b","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Kitort_James_Bond_vulkanja","timestamp":"2018. március. 10. 13:25","title":"Kitört James Bond vulkánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több megyére terjesztették ki a magas kockázatú területet az Ukrajnában pusztító fertőzés miatt.","shortLead":"Több megyére terjesztették ki a magas kockázatú területet az Ukrajnában pusztító fertőzés miatt.","id":"20180309_Sulyos_a_helyzet_szigorit_az_FM_a_sertespestis_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f37b64c-3c14-4d77-a389-efccab12e34d","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_Sulyos_a_helyzet_szigorit_az_FM_a_sertespestis_miatt","timestamp":"2018. március. 09. 16:08","title":"Súlyos a helyzet: szigorít az FM a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]