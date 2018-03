Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48427f79-b315-45bc-8b51-e9e58e648705","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljes terjedelmében ég egy körülbelül ezerötszáz négyzetméter alapterületű, zöldségek és szekrényelemek tárolására használt raktárépület, amely péntek reggel gyulladt ki Makó határában, az Ugar utca egyik ipartelepén – írta az MTI.","shortLead":"Teljes terjedelmében ég egy körülbelül ezerötszáz négyzetméter alapterületű, zöldségek és szekrényelemek tárolására...","id":"20180309_Kigyulladt_egy_raktar_Makon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48427f79-b315-45bc-8b51-e9e58e648705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4292d1-1680-4b18-b3d0-4a7e867690c2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180309_Kigyulladt_egy_raktar_Makon","timestamp":"2018. március. 09. 12:56","title":"Kigyulladt egy raktár Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre komolyabbá válik az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya ellen elkövetett angliai gyilkossági kísérlet miatt kipattant botrány: a rendőrség bejelentette, átkutatják a jelenleg is válságos állapotban lévő 66 éves férfi házát, s lezárnak több, a környéken lévő épületet.","shortLead":"Egyre komolyabbá válik az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya ellen elkövetett angliai...","id":"20180309_Brit_kemugy__szelesedik_a_botrany_21_embert_kezeltek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ae258-5b1c-4e8b-a083-0953d0d492db","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Brit_kemugy__szelesedik_a_botrany_21_embert_kezeltek","timestamp":"2018. március. 09. 10:13","title":"Brit kémügy – szélesedik a botrány, 21 embert kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Feleségével gyermeket várnak. Ez lehet az ok.","shortLead":"Feleségével gyermeket várnak. Ez lehet az ok.","id":"20180310_Messi_szemelyes_okok_miatt_nem_lep_palyara_a_Barcaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abf7501-bfc0-4b51-ad0a-0f9fbbaec593","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Messi_szemelyes_okok_miatt_nem_lep_palyara_a_Barcaban","timestamp":"2018. március. 10. 11:37","title":"Messi személyes okok miatt nem lép pályára a Barcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak az NVB-nek.","shortLead":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak...","id":"20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58256fa0-17cc-4bb1-b01c-a79a609986d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","timestamp":"2018. március. 10. 16:02","title":"Szepessy rovott múltja miatt dobták vissza az Összefogás Párt listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5159fe2-46e5-4e28-8e99-50c03f974a19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi mentők aggódnak az eljárás miatt.","shortLead":"A légi mentők aggódnak az eljárás miatt.","id":"20180310_Kozbeszerzes_nelkul_venne_a_kormany_mentohelikoptereket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5159fe2-46e5-4e28-8e99-50c03f974a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3770f815-6822-4cec-af4b-b814b05673aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Kozbeszerzes_nelkul_venne_a_kormany_mentohelikoptereket","timestamp":"2018. március. 10. 08:48","title":"Közbeszerzés nélkül venne a kormány mentőhelikoptereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db7120f-5725-4634-9b42-30ccf62bb3df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Chase, a Maffiózók című sorozat atyja, és egyik egykori író-rendezője már aláírta a szerződést, hogy társírója és producere lesz a New Jersey-i maffia előzménytörténetének. ","shortLead":"David Chase, a Maffiózók című sorozat atyja, és egyik egykori író-rendezője már aláírta a szerződést, hogy társírója és...","id":"20180309_maffiozok_sorozat_hbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5db7120f-5725-4634-9b42-30ccf62bb3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92492f28-44ab-4e8e-8c87-d2ffa229e33a","keywords":null,"link":"/kultura/20180309_maffiozok_sorozat_hbo","timestamp":"2018. március. 09. 15:48","title":"Előzményfilm készül minden idők legnagyszerűbb televíziós sorozatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító felvonófajta.","shortLead":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító...","id":"20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ba48ee-236a-4a2a-a741-c00d7d337fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","timestamp":"2018. március. 09. 12:48","title":"Úgy tűnik, három metróállomáson biztos lesz ferdekabinos lift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök törpe tacskót csempészett be az országba. A férfit elítélték. ","shortLead":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök...","id":"20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f9936c-7ebd-461c-a764-cd89aa85a9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","timestamp":"2018. március. 09. 20:19","title":"Kutyakölyköket csempészett Angliába egy magyar állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]