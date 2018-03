Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02bd0979-99a2-4733-a872-1c576748c72a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz márka rajongói valószínűleg egy ilyen orvosi autó érkezésének örülnének leginkább egy nem kívánatos rosszullét esetén. ","shortLead":"Az orosz márka rajongói valószínűleg egy ilyen orvosi autó érkezésének örülnének leginkább egy nem kívánatos rosszullét...","id":"20180311_egy_1600as_orvosi_ladara_vagyik_35_millioert_van_egy_budapesti_peldany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02bd0979-99a2-4733-a872-1c576748c72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d8d2b2-e535-41aa-a4da-4a04762198c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_egy_1600as_orvosi_ladara_vagyik_35_millioert_van_egy_budapesti_peldany","timestamp":"2018. március. 11. 06:41","title":"Egy 1600-as orvosi Ladára vágyik? 3,5 millióért van most egy budapesti példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szüntesse meg a Kínába irányuló high-tech export tilalmát, ezzel hozakodott elő Peking. De hol van ebben a csapda? Mutatjuk.","shortLead":"Az Egyesült Államok szüntesse meg a Kínába irányuló high-tech export tilalmát, ezzel hozakodott elő Peking. De hol van...","id":"20180312_A_kinaiak_artatlan_arccal_valami_nagyon_meredeket_ajanlottak_Trumpnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33b31f6-4d6b-4597-868b-b29dce75f0df","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_A_kinaiak_artatlan_arccal_valami_nagyon_meredeket_ajanlottak_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 12. 14:49","title":"A kínaiak ártatlan arccal valami nagyon meredeket ajánlottak Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint a Vona Gábort szállító mikrobusz sofőrjéről jelent meg tévesen fotó a Figyelő.hu-n, és nem egy DK-s politikusról.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint a Vona Gábort szállító mikrobusz sofőrjéről jelent meg tévesen fotó a Figyelő.hu-n, és nem...","id":"20180310_Jobbik_Adjanak_szemuveget_a_Figyelonek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2d84b-6921-442c-a302-04d61b96cae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Jobbik_Adjanak_szemuveget_a_Figyelonek","timestamp":"2018. március. 10. 18:35","title":"Jobbik: Adjanak szemüveget a Figyelőnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De közben elkötelezettek a magyar és a budapesti jövő és jelenlét mellett is.","shortLead":"De közben elkötelezettek a magyar és a budapesti jövő és jelenlét mellett is.","id":"20180312_Beccsel_targyal_a_CEU_egy_uj_kampuszrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d1743-0750-48c3-83f0-3e9ff432bb96","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Beccsel_targyal_a_CEU_egy_uj_kampuszrol","timestamp":"2018. március. 12. 15:10","title":"Béccsel tárgyal a CEU egy új kampuszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baae9579-5984-4d55-8df0-da5c30273fc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180311_Atneveztek_egy_budapesti_metromegallot_az_elhunyt_olasz_focista_emlekere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baae9579-5984-4d55-8df0-da5c30273fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f203c7-3719-42b4-af3f-de9cb926cdf7","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Atneveztek_egy_budapesti_metromegallot_az_elhunyt_olasz_focista_emlekere","timestamp":"2018. március. 11. 21:22","title":"\"Átneveztek\" egy budapesti metrómegállót az elhunyt olasz focista emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb0042d-2b24-4ab8-b46d-28dcfa045781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas József érdekeltségei uniós és egyéb pályázatokon is jól szerepeltek. ","shortLead":"Farkas József érdekeltségei uniós és egyéb pályázatokon is jól szerepeltek. ","id":"20180312_Egy_magyar_szallodas_fizette_Semjen_svedorszagi_luxusvadaszatait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb0042d-2b24-4ab8-b46d-28dcfa045781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f10eac-2c37-4446-b350-3adf783c43a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Egy_magyar_szallodas_fizette_Semjen_svedorszagi_luxusvadaszatait","timestamp":"2018. március. 12. 06:53","title":"Egy magyar szállodás fizette Semjén svédországi luxusvadászatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat. A színészből, majd kaliforniai kormányzóból lett környezetvédelmi aktivista szerint az olajipari nagyok ugyanúgy tudták, hogy tevékenységükkel emberek halálát okozzák, mint a már felelősségre vont dohányipari cégek. Schwarzenegger később a legújabb Terminátor filmről is beszélt. ","shortLead":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat...","id":"20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed779cfc-0993-462b-b9fd-d8f5ea805e11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 16:48","title":"A Terminátor az olajcégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e2844-220d-4800-b4f4-f663a4c6d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a szélsőséges politikai nézeteket valló szervezetnél korábban lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot is találtak.","shortLead":"A rendőrök a szélsőséges politikai nézeteket valló szervezetnél korábban lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot is...","id":"20180312_Vadat_emeltek_a_Magyar_Nemzeti_Arcvonal_tagjai_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61e2844-220d-4800-b4f4-f663a4c6d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e24a333-e13e-43bb-96f6-a252f75cbc82","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Vadat_emeltek_a_Magyar_Nemzeti_Arcvonal_tagjai_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 10:05","title":"Vádat emeltek a Magyar Nemzeti Arcvonal tagjai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]