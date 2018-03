Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen is arra panaszkodnak, hogy önálló életre kelt Amazon Echo típusú hangszórójuk, miután az eszközökbe épített virtuális asszisztens, Alexa nem csak megtagadja bizonyos parancsok végrehajtását, rendre ki is neveti a felhasználókat. A probléma ráadásul a legváratlanabb helyzetekben, alkalmanként éjszaka jön elő.","shortLead":"Többen is arra panaszkodnak, hogy önálló életre kelt Amazon Echo típusú hangszórójuk, miután az eszközökbe épített...","id":"20180312_amazon_alexa_hangos_nevetes_okoshangszoro_virtualis_asszisztens","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fa0ba5-e031-419e-a4c7-edae8b3de589","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_amazon_alexa_hangos_nevetes_okoshangszoro_virtualis_asszisztens","timestamp":"2018. március. 12. 09:03","title":"Videó: Megrémültek a felhasználók, amikor az éjszaka közepén elnevette magát az Amazon okoshangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84398a-d41f-4dbe-b477-11ae0e3ff8aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök leváltotta külügyminiszterét, Rex Tillersont. Helyére Mike Pompeo CIA-főnököt nevezte ki.

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök leváltotta külügyminiszterét, Rex Tillersont. Helyére Mike Pompeo CIA-főnököt nevezte ki.

","id":"20180313_Trump_kirugta_a_kulugyminiszteret","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d84398a-d41f-4dbe-b477-11ae0e3ff8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021b069d-bdc2-476d-8490-c754a5a1509a","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Trump_kirugta_a_kulugyminiszteret","timestamp":"2018. március. 13. 13:51","title":"Trump kirúgta a külügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908360e6-760f-4717-a20f-b1f6774fb77c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormány kedvenc terrorszakértőjét is reaktiválták a miniszter múlt heti, erősen megosztó bécsi kalandja után. „Mint rendőr” és mint sokáig Berlinben élő szakértő szélesítette Lázár igazságát összeeurópai szintre, ugyanis szerinte nemcsak az osztrák főváros élhetetlen, de Berlin, Brüsszel, sőt a skandináv országok is.","shortLead":"A kormány kedvenc terrorszakértőjét is reaktiválták a miniszter múlt heti, erősen megosztó bécsi kalandja után. „Mint...","id":"20180312_Mar_Berlin_is_elhetetlen_Georg_Spottle_eloben_istenitette_Lazar_becsi_kiruccanasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908360e6-760f-4717-a20f-b1f6774fb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a0e426-bb8e-4b31-b70a-f651ebb08844","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Mar_Berlin_is_elhetetlen_Georg_Spottle_eloben_istenitette_Lazar_becsi_kiruccanasat","timestamp":"2018. március. 12. 09:08","title":"Már Berlin is élhetetlen: Georg Spöttle élőben istenítette Lázár bécsi kiruccanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát bennük.","shortLead":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát...","id":"20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e1649b-3959-48d5-9041-0e42a439168c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nem kell félni a dízeltől: a BMW nyugalomra int és új garanciát vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának megőrzése érdekében.","shortLead":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának...","id":"20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b43885-9a12-4e01-8247-db5c0dbbf699","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","timestamp":"2018. március. 12. 12:05","title":"Korábbi újságírót ültet a Momentum a Nemzeti Választási Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","shortLead":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","id":"20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213030ab-16bc-45b7-8d59-fc86ca9438b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 12. 13:13","title":"Két kamupártot is feljelent a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány nappal az után, hogy kiderült, többmilliós értékű vadászatokra járt éveken át Svédországba, Semjén Zsolt a Parlamentben fogadta a Safari Club International elnökét. A miniszterelnök-helyettes, aki egyben az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke is, a találkozóról készült videóban az \"ellenzéki médiának\" is üzent.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy kiderült, többmilliós értékű vadászatokra járt éveken át Svédországba, Semjén Zsolt...","id":"20180312_semjen_bayer_vadaszat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24672c51-4541-4a49-9c1e-12134681c51d","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_semjen_bayer_vadaszat","timestamp":"2018. március. 12. 19:05","title":"Semjén \"kiciriblizné\", hogy Bayer is mehessen vele vadászni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]