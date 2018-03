Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni sem leányálom. ","shortLead":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni...","id":"20180312_tuning_magyar_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dfe089-3bdc-4a28-a099-76e3a919e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_tuning_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. március. 12. 15:25","title":"Hiába minden papír, a rendőrség kedvenc célpontjai a tuningolt autók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsibiztos szerint tetőfedőnek kell menni, nem egyetemre, úgy látja, az intézmények közül van, amelyik annyit ér, mint vászontarisznyán a lakat.","shortLead":"A rezsibiztos szerint tetőfedőnek kell menni, nem egyetemre, úgy látja, az intézmények közül van, amelyik annyit ér...","id":"20180312_Az_Oktatoi_Halozat_visszaszolt_a_kormanyzat_korlatolt_korifeusanak_Nemeth_Szilardnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f932e1-1c2c-449c-b157-bdeaf697bb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Az_Oktatoi_Halozat_visszaszolt_a_kormanyzat_korlatolt_korifeusanak_Nemeth_Szilardnak","timestamp":"2018. március. 12. 09:31","title":"Az Oktatói Hálózat visszaszólt „a kormányzat korlátolt korifeusának”, Németh Szilárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szüntesse meg a Kínába irányuló high-tech export tilalmát, ezzel hozakodott elő Peking. De hol van ebben a csapda? Mutatjuk.","shortLead":"Az Egyesült Államok szüntesse meg a Kínába irányuló high-tech export tilalmát, ezzel hozakodott elő Peking. De hol van...","id":"20180312_A_kinaiak_artatlan_arccal_valami_nagyon_meredeket_ajanlottak_Trumpnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33b31f6-4d6b-4597-868b-b29dce75f0df","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_A_kinaiak_artatlan_arccal_valami_nagyon_meredeket_ajanlottak_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 12. 14:49","title":"A kínaiak ártatlan arccal valami nagyon meredeket ajánlottak Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a791abc6-412b-4bf5-a589-d6441d766247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétes nosztalgiát ébresztett az M1 Hiradó szombati produkciója az Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál templom plébánosában – szúrta ki a 24.hu.","shortLead":"Kétes nosztalgiát ébresztett az M1 Hiradó szombati produkciója az Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál templom...","id":"20180311_Az_esztergomi_plabanos_szerint_a_70es_eveket_idezi_a_kozteve_riogatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a791abc6-412b-4bf5-a589-d6441d766247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed33b15-65a8-4e6a-8e3e-84332f3a12e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Az_esztergomi_plabanos_szerint_a_70es_eveket_idezi_a_kozteve_riogatasa","timestamp":"2018. március. 11. 18:52","title":"Az esztergomi plébános szerint a 70-es éveket idézi a köztévé riogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b7136-81ff-4c31-8db8-c2b33dfa9709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász üzenetet küldött a választókerületében a többi jelöltnek, hogy mielőbb döntsenek. ","shortLead":"Juhász üzenetet küldött a választókerületében a többi jelöltnek, hogy mielőbb döntsenek. ","id":"20180312_Juhasz_akar_penzfeldobassal_is_dontene_a_kozos_jeloltrol_sajat_keruleteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b7136-81ff-4c31-8db8-c2b33dfa9709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdce470-700f-49ef-b1ab-22eb1c5e2215","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Juhasz_akar_penzfeldobassal_is_dontene_a_kozos_jeloltrol_sajat_keruleteben","timestamp":"2018. március. 12. 12:19","title":"Juhász akár pénzfeldobással is döntene a közös jelöltről saját kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héten át lehet majd fizetés nélkül hozzájutni a Mediaworks gondozta Heves Megyei Hírlaphoz egy most induló akció keretében. Az ingyenes időszak április 3-án kezdődik, mit ad isten, épp a választások előtti hajrában.","shortLead":"Két héten át lehet majd fizetés nélkül hozzájutni a Mediaworks gondozta Heves Megyei Hírlaphoz egy most induló akció...","id":"20180312_Pont_a_valasztasok_elott_lesz_ingyenes_Meszaros_Lorinc_ujsagja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aab28b-b5d7-4368-82da-04aa684efc7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Pont_a_valasztasok_elott_lesz_ingyenes_Meszaros_Lorinc_ujsagja","timestamp":"2018. március. 12. 17:10","title":"Pont a választások előtt lesz ingyenes Mészáros Lőrinc újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","shortLead":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","id":"20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c4032b-db43-4e16-8eb5-665e893fabb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","timestamp":"2018. március. 12. 14:21","title":"Már Csányi Sándor is Mészáros Lőrinc cégében vásárol részesedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]