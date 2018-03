Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c819de9a-1113-4834-b924-329e757f20ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A téves számra elküldött fotó, és az arra adott válasz felkerült a netre, és sokszázezren like-olták. És ez még nem minden.\r

\r

","shortLead":"A téves számra elküldött fotó, és az arra adott válasz felkerült a netre, és sokszázezren like-olták. És ez még nem...","id":"20180314_Mesebeli_tortenet_probafulkebol_kert_tanacsot_a_lany_de_a_fotot_egy_vadidegen_ferfinak_kuldte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c819de9a-1113-4834-b924-329e757f20ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a03d21-49f5-43cf-8959-b64f500ef0ae","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Mesebeli_tortenet_probafulkebol_kert_tanacsot_a_lany_de_a_fotot_egy_vadidegen_ferfinak_kuldte","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Próbafülkéből kért tanácsot a lány, de a fotót egy vadidegen férfinak küldte – mesebeli történet lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec23864-7072-4e77-a954-e6157c9d763f","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati marketingesek már több, mint ötezer megoldásból választhattak. Még a kis és középvállalatok is használnak - sokszor úgy, hogy nincsenek is tudatában - olyan technológiai megoldásokat, amik pár éve még scifi-nek számítottak volna. Vegyük sorra, milyen technológiák érhetőek el ma és mit fog hozni a közeljövő.","shortLead":"2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati...","id":"HVG_konferencia_20180312_marketing_technikak_a_jovobol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec23864-7072-4e77-a954-e6157c9d763f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28419fac-2c72-45f9-89cd-582bb1868e43","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180312_marketing_technikak_a_jovobol","timestamp":"2018. március. 13. 10:21","title":"Marketing technikák a jövőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia érintésével érkezett meg Ausztriába. A Dzsafari testvéreknek és gyermekeiknek azt után kellett távozniuk, hogy az Európai Unió Bírósága is Ausztriának adott igazat. Több százezer menekült helyzete bizonytalanodott el a döntés miatt.","shortLead":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia...","id":"20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7f3ec-b478-4ea9-bfea-9f369f79fed6","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","timestamp":"2018. március. 14. 07:28","title":"Precedens lehet: afgánokat toloncoltak vissza Horvátországba Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d408f073-cc67-45d6-a29f-551eb96cce0b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miközben alig több mint két évtizede egy valamirevaló környezetvédelmi víziót felvázoló és a saját alkalmazottait egészségmegőrző programokkal segítő vállalat már felelősnek számított, manapság a CSR-piacon csak fantáziadúsabb kezdeményezésekkel lehet labdába rúgni.","shortLead":"Miközben alig több mint két évtizede egy valamirevaló környezetvédelmi víziót felvázoló és a saját alkalmazottait...","id":"20180313_oktatasi_csr","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d408f073-cc67-45d6-a29f-551eb96cce0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f247b08-858d-49e3-9d73-a614e06888ca","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180313_oktatasi_csr","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"„Ebbe nagyon is megéri befektetni” - leiskolázott versenytársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtót olvasók lemaradnak Kósa édesanyjának 800 milliós történetéről.","shortLead":"A kormánysajtót olvasók lemaradnak Kósa édesanyjának 800 milliós történetéről.","id":"20180314_A_kormanymediaban_kedd_delutan_otkor_befagyott_a_Kosasztori","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc5392a-7a2f-4774-b02f-436fb4ca9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_kormanymediaban_kedd_delutan_otkor_befagyott_a_Kosasztori","timestamp":"2018. március. 14. 10:50","title":"A kormánymédiában kedd délután ötkor befagyott a Kósa-sztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal, az egyéb építményeké 159 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. ","shortLead":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal...","id":"20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afc013-6595-4187-80ef-169c366913a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","timestamp":"2018. március. 14. 11:09","title":"Kiakadnak a mutatók az építőipari számoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért alkalmatlan miniszternek. ","shortLead":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért...","id":"20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a494758-0f0e-4d36-82f1-24def39d2c16","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 13:07","title":"Vizsgálóbizottságot kezdeményez a Jobbik Kósa Lajos sztorija miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkerestük azt a közjegyzői irodát, amely a Magyar Nemzet szerint papírt adott ki arról: Kósa Lajost valaki megbízta több mint 1300 milliárd forint kezelésével.","shortLead":"Megkerestük azt a közjegyzői irodát, amely a Magyar Nemzet szerint papírt adott ki arról: Kósa Lajost valaki megbízta...","id":"20180313_A_kozjegyzoi_iroda_hallgat_Kosa_1300_milliardos_megbizasarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237407f5-8752-4378-988e-e4583d5ea6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_kozjegyzoi_iroda_hallgat_Kosa_1300_milliardos_megbizasarol","timestamp":"2018. március. 13. 10:52","title":"A közjegyzői iroda hallgat Kósa állítólagos 1300 milliárdos megbízásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]