A Föld lakossága 2030-ra eléri a 9 milliárdot. A tudományos prognózisok szerint 2022-re csak a haltenyésztésben három millió tonnányi takarmány fog hiányozni. De e takarmányforrások kimerülése a világ szárazföldi állattenyésztésére is vonatkozik, ez az üzletág ma 480 milliárd eurót mozgat évente.

A francia Alpok egyik kisvárosában, Dole-ban, elgondolkodtak a jövőről: a Jura-hegység kis településén már működik egy üzem, amely rovarokból gyárt fehérjedús lisztet, ráadásul ez a módszer abszolút környezetbarát. Ezt az alapanyagot már régóta használják kutya- és macskaeledelek készítéséhez. A gyárat egy nemrég alapított startup cég hozta létre, a vállalkozás neve: Ynsect – ez önmagáért beszél (A francia insect szó magyarul: rovar). Jelenleg szkarabeuszbogarakból gyártanak lisztet, szigorúan védett technológiai eljárások alapján. Az évi termelésük most 400 tonna. De már betervezték egy új, sokkal nagyobb, hasonló üzem megnyitását, amely ötvenszeresére, évi 20 ezer tonnára növelné a rovarliszt termelését.

Az Európai Unió 2017 júliusában engedélyezte hivatalosan a haltenyésztésben a rovarlisztből származó táplálék alkalmazását. Addig csak a horgászok használhatták csaliként az ilyen anyagokat. És ez a látszólag irracionális biznisz nagyon beindult. Az Innova Feed nevű francia cég egy, évi 10 ezer tonnányi rovarlisztet termelő üzem beindításán dolgozik. És, hogy nem a realitásoktól elrugaszkodott elképzelésről van szó, idézzünk egy korábbi példát: a franciaországi Vosges megye Thiéfosse településén már évek óta működik egy üzlet, amely tücsöklisztből is álló tésztaféléket forgalmaz. A cég napi 180 kilónyi, tücsöklisztet is tartalmazó spagettit, makarónit és egyéb tésztafélét ad el, és a terméket még vargánya gombával is ízesítették. Tehát van már sikeres példa a rovarok élelmiszer-alapanyagként való felhasználására. Ezeket a kísérleteket a globális népszaporulat, a hagyományos takarmány- és élelmiszerkészletek várható kimerülése egyre inkább aktuálissá tesz.

Persze egy normális európai országban mindenki maga dönt arról, hogy mit eszik. Például Franciaországban sokan imádják a békacombot, de sokan utálják is, ugyanez érvényes az osztrigára és a csigára is. De azt soha egyetlen francia sem tűrné el, hogy politikusok etessék. Főleg nem marhaságokkal.