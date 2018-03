Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb2b7136-81ff-4c31-8db8-c2b33dfa9709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász üzenetet küldött a választókerületében a többi jelöltnek, hogy mielőbb döntsenek. ","shortLead":"Juhász üzenetet küldött a választókerületében a többi jelöltnek, hogy mielőbb döntsenek. ","id":"20180312_Juhasz_akar_penzfeldobassal_is_dontene_a_kozos_jeloltrol_sajat_keruleteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b7136-81ff-4c31-8db8-c2b33dfa9709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdce470-700f-49ef-b1ab-22eb1c5e2215","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Juhasz_akar_penzfeldobassal_is_dontene_a_kozos_jeloltrol_sajat_keruleteben","timestamp":"2018. március. 12. 12:19","title":"Juhász akár pénzfeldobással is döntene a közös jelöltről saját kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretne egy jakuzzis tengeralattjárót és egy új karosszéket – Tichy-Rács szerint eljött az ideje az állat politikusoknak. A kétfarkúak már az európai közélet ajtaján dörömbölnek.

","shortLead":"Szeretne egy jakuzzis tengeralattjárót és egy új karosszéket – Tichy-Rács szerint eljött az ideje az állat...","id":"20180313_A_ketfarkuak_csirkefeju_soproni_jeloltjet_mutatja_be_az_Euronews","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d41b67-ac70-48d2-a14c-89f28e543470","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_ketfarkuak_csirkefeju_soproni_jeloltjet_mutatja_be_az_Euronews","timestamp":"2018. március. 13. 11:30","title":"A kétfarkúak csirkefejű soproni jelöltjét mutatja be az Euronews","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt – állítja egy új tanulmány, amelyet kedden a BBC News ismertetett. ","shortLead":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt –...","id":"20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc94c57-ec58-49a6-88bf-0a0c0ec40a42","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","timestamp":"2018. március. 13. 15:16","title":"Nagy túlélők voltak a kőkorszaki emberek Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette, hogy visszalép a DK-s Oláh Lajos javára, aki négy éve nyert.","shortLead":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette...","id":"20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3cece-4fe4-4c33-b2d5-d71e8de85a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","timestamp":"2018. március. 12. 12:01","title":"Visszalép az Együtt jelöltje az esélyes DK-s javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű ajándékok után 15 százalék adót kell befizetni.","shortLead":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű...","id":"20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f4013e-1521-4887-9f96-97a593e5dc18","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Semjén Zsoltnak adóznia kellett volna a svédországi szarvasvadászat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is időközi választáson. Egy összeellenzéki kormánykoalíció öngyilkosság lenne.","shortLead":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is...","id":"20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1f9779-06e2-40d4-acf3-34577cc72026","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","timestamp":"2018. március. 13. 14:26","title":"Török Gábor: Kamikázeakció lenne az összellenzéki kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szüntesse meg a Kínába irányuló high-tech export tilalmát, ezzel hozakodott elő Peking. De hol van ebben a csapda? Mutatjuk.","shortLead":"Az Egyesült Államok szüntesse meg a Kínába irányuló high-tech export tilalmát, ezzel hozakodott elő Peking. De hol van...","id":"20180312_A_kinaiak_artatlan_arccal_valami_nagyon_meredeket_ajanlottak_Trumpnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33b31f6-4d6b-4597-868b-b29dce75f0df","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_A_kinaiak_artatlan_arccal_valami_nagyon_meredeket_ajanlottak_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 12. 14:49","title":"A kínaiak ártatlan arccal valami nagyon meredeket ajánlottak Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e413c913-28d5-4477-8031-070d4fbd0787","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az úthibákra figyelmeztető táblával jelzett útszakaszokon keletkezett kátyúkárokat az útkezelő nem köteles megtéríteni. Létezik ugyan a kátyúkár-biztosítás, de ha a tábla kint volt, akkor arra sem biztos, hogy fizetnek.","shortLead":"Az úthibákra figyelmeztető táblával jelzett útszakaszokon keletkezett kátyúkárokat az útkezelő nem köteles megtéríteni...","id":"20180313_katyu_tabla_biztositas_katyukar_mabisz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e413c913-28d5-4477-8031-070d4fbd0787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c489c2-a036-4306-8256-a1cb690f083a","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180313_katyu_tabla_biztositas_katyukar_mabisz","timestamp":"2018. március. 13. 09:24","title":"Figyeljen: a kátyúveszélytábla csak az útkezelőt védi, az autóst nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]