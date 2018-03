Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington támogatja London döntését az orosz diplomaták kiutasításáról - jelentette be a Fehér Ház.","shortLead":"Washington támogatja London döntését az orosz diplomaták kiutasításáról - jelentette be a Fehér Ház.","id":"20180315_Brit_kemugy__az_USA_London_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbc4787-bd47-43f4-b1a8-77dd72d7d1a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Brit_kemugy__az_USA_London_mellett","timestamp":"2018. március. 15. 06:10","title":"Trump London mellé állt a brit-orosz kémügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kötvényjegyzésével kapcsolatos állításokat.","shortLead":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú...","id":"20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d0b6ec-4fcc-4208-be44-02efe91277dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","timestamp":"2018. március. 13. 18:29","title":"Kósa kötvényei miatt hívják össze a nemzetbiztonsági bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Igaz, hogy jó viszonyban voltunk és jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára - így magyarázta a hvg.hu-nak a Kósa Lajos egyik bizalmi emberének tekinthető, a fideszes politikust anno a \"csengeri szélhámosnővel\" összekötő Orendi Mihály. A volt debreceni sportközpontvezető tavaly év végén állítása szerint megszakította a kapcsolatot Szabó Gábornével, a nő cégében ugyanakkor a mai napig résztulajdonos és ügyvezető. Állítása szerint nem ért rá kiszállni belőle. ","shortLead":"Igaz, hogy jó viszonyban voltunk és jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára...","id":"20180315_kosa_lajos_orokseggate_orendi_mihaly_szabo_gaborne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd67a861-2a27-4da3-af7f-019791c10ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_kosa_lajos_orokseggate_orendi_mihaly_szabo_gaborne","timestamp":"2018. március. 15. 07:00","title":"\"Kósa úrnak ehhez semmi köze\" - Megszólal az \"örökség-gate\" egyik kulcsszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen változó lehet az ahhoz való hozzáállás. Míg a fiatalok már nem is tudják elképzelni, milyen lehetett a világ okoseszközök és internet nélkül, addig az idősebbek jellemzően még külön kezelik a virtuális és a valós világot. De mit lehet tenni azért, hogy a digitalizáció az idősebb generációk számára is a már most rendelkezésre álló lehetőségek tárházát jelentse?","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen...","id":"20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894070-fbc2-4518-b21c-497b9cf0a9f6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A digitális bennszülöttektől a netnagyikig, a digitális világban mindenkinek helye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54239ea7-9250-482d-bd13-5e15b460feb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négynapos hétvége előtti munkanap ideális a mémek böngészésére, most Kósa Lajosra szálltak rá az online népművészek.","shortLead":"A négynapos hétvége előtti munkanap ideális a mémek böngészésére, most Kósa Lajosra szálltak rá az online népművészek.","id":"20180314_kosa_lajos_memek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54239ea7-9250-482d-bd13-5e15b460feb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eeba8c6-e55d-474a-aaf6-0fafdc5ef2c8","keywords":null,"link":"/elet/20180314_kosa_lajos_memek","timestamp":"2018. március. 14. 10:26","title":"Kósa Lajos úgy hiányzott a mémgyárosoknak, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aca7315-a219-42a9-87c6-d5f313489b49","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hende Csabának azért kellett távoznia a honvédelmi tárca éléről, mert Orbán szerint túl lassan épült a kerítés. De nem engedték el a kezét, könnyen újrázhat. A Fidesz jelöltjéhez helyben a Jobbik lehet a legközelebb. A Közös Ország Mozgalom legújabb kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"Hende Csabának azért kellett távoznia a honvédelmi tárca éléről, mert Orbán szerint túl lassan épült a kerítés. De nem...","id":"20180314_Szinte_lehetetlen_legyozni_a_Fidesz_bukott_miniszteret","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aca7315-a219-42a9-87c6-d5f313489b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abd0900-adb3-4eb2-96d4-20b74fc8d319","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Szinte_lehetetlen_legyozni_a_Fidesz_bukott_miniszteret","timestamp":"2018. március. 14. 13:00","title":"Szinte lehetetlen legyőzni a Fidesz bukott miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f0c6dc-2a55-4763-9157-5a68aa273951","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú üldözés után állt csak meg az állat.","shortLead":"Hosszú üldözés után állt csak meg az állat.","id":"20180314_Robogoval_fogtak_be_a_szokott_lovat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f0c6dc-2a55-4763-9157-5a68aa273951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5703636-cab9-42b4-99bf-6892e478743d","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Robogoval_fogtak_be_a_szokott_lovat","timestamp":"2018. március. 14. 15:11","title":"Videó: Robogóval fogták be a szökött lovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631b1037-2f5e-43b0-b15a-b82f9eae10d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vatikán is közreműködött, most először fordult elő, hogy közvetlen hozzáférést engedtek a pápához. ","shortLead":"A Vatikán is közreműködött, most először fordult elő, hogy közvetlen hozzáférést engedtek a pápához. ","id":"20180313_Ferenc_paparol_forgatott_filmet_Wim_Wenders","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=631b1037-2f5e-43b0-b15a-b82f9eae10d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f469b25-583a-445f-bf9d-b4933f415ad0","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Ferenc_paparol_forgatott_filmet_Wim_Wenders","timestamp":"2018. március. 13. 20:01","title":"Ferenc pápáról forgatott filmet Wim Wenders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]