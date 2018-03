Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd33eec3-2c33-44e8-9e37-097b54c7332d","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A marketing evolúciójában néhányszor már előfordult az, ami jelenleg is zajlik a hagyományos online marketing és az újvonalas growth hacking, vagy adatvezérelt digitális marketing között. Vagyis az, hogy sokan a régi iskola berögzött eszközeit és módszereit akarják használni egy új technológiailag jóval fejlettebb jelenben.","shortLead":"A marketing evolúciójában néhányszor már előfordult az, ami jelenleg is zajlik a hagyományos online marketing és...","id":"HVG_konferencia_20180308_Growth_Hacking_szemleletvaltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd33eec3-2c33-44e8-9e37-097b54c7332d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089ad278-5614-42ef-be65-440b94529214","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180308_Growth_Hacking_szemleletvaltas","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Szemlélet(váltás) - A modern kori marketing nem a régi új csomagolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"c121b1cc-a4c6-4c62-a993-f8d6f08204d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A növekvő botrány ellenére mosolyogva üzent Orbán.","shortLead":"A növekvő botrány ellenére mosolyogva üzent Orbán.","id":"20180314_Orban_Viktor_uzent_En_mar_keszulodok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c121b1cc-a4c6-4c62-a993-f8d6f08204d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c4adcb-b26a-41b6-9b5e-7084c0bc4a44","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Orban_Viktor_uzent_En_mar_keszulodok","timestamp":"2018. március. 14. 16:35","title":"Orbán Viktor üzent: \"Én már készülődök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért alkalmatlan miniszternek. ","shortLead":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért...","id":"20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a494758-0f0e-4d36-82f1-24def39d2c16","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 13:07","title":"Vizsgálóbizottságot kezdeményez a Jobbik Kósa Lajos sztorija miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda00da4-5858-4e9e-8a58-4a2ac8125e67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriásit nyerhet az európai ipar, ha az EU és Dél-Amerikai országai megegyeznek a szabadkereskedelmi egyezségről, de a gazdákon bukhat a megállapodás.","shortLead":"Óriásit nyerhet az európai ipar, ha az EU és Dél-Amerikai országai megegyeznek a szabadkereskedelmi egyezségről, de...","id":"20180314_A_gazdak_ejthetik_tuszul_az_EU_es_DelAmerika_nagy_uzletet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda00da4-5858-4e9e-8a58-4a2ac8125e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b173beb4-5f3d-4b63-8a42-66506e3d888e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_gazdak_ejthetik_tuszul_az_EU_es_DelAmerika_nagy_uzletet","timestamp":"2018. március. 14. 12:06","title":"A gazdák ejthetik túszul az EU és Dél-Amerika nagy üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml tagadja. A 45 ezres Salisburyben azonban most megállt az élet, az ott élők félnek, hogy nemcsak az egykori orosz kettős ügynöknek és a lányának, hanem nekik is jutott a halálos méregből. Valóban veszélyben vannak? Hogy pusztít az orosz vegyi fegyver, a novicsok? Innentől kezdve már ne a szöges bombás merénylőktől tartsunk, hanem inkább a mérget kotyvasztó terroristáktól? Összeszedtük az eddigi fejleményeket, hogy segítsünk eligazodni a salisbury-i kémügyben. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml...","id":"20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f59950-9f54-46f1-88e5-83923a7a718a","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","timestamp":"2018. március. 14. 14:00","title":"Görcs, rángatózás, halál: idegméreggel kavarhattak világpolitikai válságot az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015-ben 5.217.376 ember halt meg Európában, 272 ezerrel több, mint 2014-ben. ","shortLead":"2015-ben 5.217.376 ember halt meg Európában, 272 ezerrel több, mint 2014-ben. ","id":"20180314_A_halallista_dobogosa_lett_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafe5898-de25-48f4-ad5d-706958205442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_halallista_dobogosa_lett_Magyarorszag","timestamp":"2018. március. 14. 12:43","title":"A halállista dobogósa lett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4aec0a3-394e-4c09-bcff-989e8cd240fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most az Emmitől követelik a felcsúti tao-iratokat. ","shortLead":"Most az Emmitől követelik a felcsúti tao-iratokat. ","id":"20180314_Az_Emmihez_lancoltak_magukat_DKsok_a_taopenzek_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4aec0a3-394e-4c09-bcff-989e8cd240fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f596e573-ce82-4a28-b0ad-3952a91aca54","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_Emmihez_lancoltak_magukat_DKsok_a_taopenzek_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 11:27","title":"Az Emmihez láncolták magukat DK-sok a tao-pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai farkasok nevű orosz motoros banda vezetőinek, hogy belépjenek az országba - közölte értesülését a Dnevni Avaz című boszniai napilap csütörtökön.","shortLead":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai...","id":"20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef715e-017f-4731-89e6-33f137082b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","timestamp":"2018. március. 15. 17:50","title":"Boszniába be sem engedik Putyin motorosait, akik rajtunk simán végigroboghattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]