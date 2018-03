Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"504c4d17-e23b-47a1-a665-1a3fb5fde20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, és nemcsak azért, mert nagyon jópofán alakíthatjuk át vele videóinkat, képeinket, hanem azért is, mert egy rövid időre ingyenessé tették az App Store-ban.","shortLead":"Érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, és nemcsak azért, mert nagyon jópofán alakíthatjuk át vele videóinkat...","id":"20180316_videoshop_video_editor_rovid_ideig_ingyenes_videoszerkeszto_app","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=504c4d17-e23b-47a1-a665-1a3fb5fde20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2e26c9-625c-493a-92f6-17c7ffe4d5b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_videoshop_video_editor_rovid_ideig_ingyenes_videoszerkeszto_app","timestamp":"2018. március. 16. 17:00","title":"Ingyenessé tettek egy nagyon jó appot, jól jöhet a videóihoz, képeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan félénk volt, és mint később kiderült, nem is érintette túl jól Katy Perry nyomulása.\r

","shortLead":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan...","id":"20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd16f33-1fb7-4641-8c2b-831f387be447","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","timestamp":"2018. március. 16. 15:08","title":"Katy Perry még kapni fog ezért a csókért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","shortLead":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","id":"20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3e3e-6407-4261-8391-ae899a2cac9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","timestamp":"2018. március. 16. 18:20","title":"Óriásgraffitivel hívja fel a figyelmet Banksy a bebörtönzött kurd festőnőre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35b5fd5-12d8-48fd-b8f0-3ebcc855c046","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fluor Tomi, Ulmann Mónika, Pataki Ági és a pannonhalmi főapát is részt vesz a kampányban.","shortLead":"Fluor Tomi, Ulmann Mónika, Pataki Ági és a pannonhalmi főapát is részt vesz a kampányban.","id":"20180316_Az_RTL_Klub_is_beszall_a_valasztasi_kampanyba_a_maga_modjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35b5fd5-12d8-48fd-b8f0-3ebcc855c046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1a200-2c6b-48e6-968a-1e3449a8238d","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_Az_RTL_Klub_is_beszall_a_valasztasi_kampanyba_a_maga_modjan","timestamp":"2018. március. 16. 10:47","title":"Az RTL Klub is beszáll a választási kampányba, a maga módján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0447e738-a0db-4381-a830-61ce7b139056","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szépművészeti Múzeumnál is hosszú sorban állnak az emberek, hogy megnézzék az újranyílt Román csarnokot. ","shortLead":"A Szépművészeti Múzeumnál is hosszú sorban állnak az emberek, hogy megnézzék az újranyílt Román csarnokot. ","id":"20180315_Nem_csak_a_Bekemeneten_vannak_tomegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0447e738-a0db-4381-a830-61ce7b139056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a213a848-9ecd-4a76-95d7-dff23c5bfe44","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Nem_csak_a_Bekemeneten_vannak_tomegek","timestamp":"2018. március. 15. 14:28","title":"Nem csak a Békemeneten vannak tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"A lítiumion-technológia vagy valami forradalmian új megoldás látja majd el árammal a jövő autóit, telefonjait, laptopjait? A hangzatos ígéretek ellenére jelenleg valószínűbbnek tűnik az első változat.","shortLead":"A lítiumion-technológia vagy valami forradalmian új megoldás látja majd el árammal a jövő autóit, telefonjait...","id":"201810__akkumulatorjovo__mindig_5_ev_mulva__alapanyagcsapda__elemi_kerdesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0032a144-711f-44f8-8ae1-ddc4ab09f6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/201810__akkumulatorjovo__mindig_5_ev_mulva__alapanyagcsapda__elemi_kerdesek","timestamp":"2018. március. 16. 15:00","title":"Mikor lesz már végre 15 percen belül feltöltődő, 2 hétig kitartó telefonunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól pedig a Star Trekből ismert faj dialektusát, a klingonok nyelvét is elsajátíthatják vele a tanulni vágyók. ","shortLead":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól...","id":"20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f870a44b-6150-45a0-9fb1-0fe6055c3fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","timestamp":"2018. március. 16. 20:03","title":"Évek óta várt új nyelv jött a Duolingóba: ha akarja, most megtanulhat klingonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4793ab3-631e-4529-82d6-1ee534d79f5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csengeri Wall Street farkasa sem tudta elhomályosítani a március 15-i ünnepi megemlékezéseket. Budapest belvárosában ma két békemenet kígyózott, volt keménykedő Orbán-beszéd, ellenzéki demonstrációk és diáktüntetés, amely végül spontán vonulásba torkollott. A nap végén rendőrök igazoltattak tüntetőket. ","shortLead":"A csengeri Wall Street farkasa sem tudta elhomályosítani a március 15-i ünnepi megemlékezéseket. Budapest belvárosában...","id":"20180315_marcius_15_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4793ab3-631e-4529-82d6-1ee534d79f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5ae90d-1fe8-494d-bd70-8887cd07aca7","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_marcius_15_hirek","timestamp":"2018. március. 15. 10:37","title":"Békemenetekkel kezdődött, vonuló tüntetőkkel ért véget március 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]