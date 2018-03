Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","shortLead":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","id":"20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced25407-c63e-4630-a991-d6099eb6d2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","timestamp":"2018. március. 19. 10:27","title":"Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó. A helyes válasz: Mathieu Flamini. Az ő nevét csak a focit nagyon rendszeresen követők ismerik.","shortLead":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó...","id":"20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb32f9-d352-4aa1-9001-6117030c00f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","timestamp":"2018. március. 19. 11:02","title":"Tudja, ki a világ leggazdagabb focistája, és miből van 15 milliárd eurója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","shortLead":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","id":"20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc89ae-bef3-4216-9d04-4a6c82495ea0","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","timestamp":"2018. március. 19. 09:22","title":"Meghalt az Ozora alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban az M1-esen közlekedők számíthatnak most több helyen torlódásra. Hajdú-Biharban járhatatlan út már nincs, Szabolcsban és Borsodban viszont vannak még lezárt szakaszok. Aki a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon vonatozik, késésekre számíthat.","shortLead":"Elsősorban az M1-esen közlekedők számíthatnak most több helyen torlódásra. Hajdú-Biharban járhatatlan út már nincs...","id":"20180318_itt_vannak_a_legfrissebb_infok_azoknak_akiknek_most_mindenkeppen_utnak_kell_indulniuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce96d305-33b8-46e4-9067-e6a7df9cec40","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_itt_vannak_a_legfrissebb_infok_azoknak_akiknek_most_mindenkeppen_utnak_kell_indulniuk","timestamp":"2018. március. 18. 14:57","title":"Itt vannak a legfrissebb infók azoknak, akiknek most mindenképpen útnak kell indulniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ kért állásfoglalást egy plakát ügyében a Nemzeti Választási Bizottságtól.","shortLead":"A TASZ kért állásfoglalást egy plakát ügyében a Nemzeti Választási Bizottságtól.","id":"20180317_Hivatalos_kampanyban_nem_jogserto_hazudni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9cedd-5e85-43df-a595-82e7cc408034","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Hivatalos_kampanyban_nem_jogserto_hazudni","timestamp":"2018. március. 17. 18:27","title":"Hivatalos: választási kampányban nem jogsértő hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","shortLead":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. ","shortLead":"Londonban forgatják Judy Garland életrajzi filmjét, a főszerepet Renée Zellweger játssza. Itt az első fotó róla. ","id":"20180319_Renee_Zellwegert_Judy_Garlandda_maszkiroztak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fe9656e-d56b-449d-87bf-eb9f980665eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6287d4b-ff90-42ea-951d-1985b887ea83","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Renee_Zellwegert_Judy_Garlandda_maszkiroztak","timestamp":"2018. március. 19. 11:37","title":"Renée Zellwegert Judy Garlanddá maszkírozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai külügyminiszter egykor a ma a legfőbb gonosznak kikiáltott Soros György alapítványához pályázott és nyert.\r

\r

","shortLead":"A mai külügyminiszter egykor a ma a legfőbb gonosznak kikiáltott Soros György alapítványához pályázott és nyert.\r

\r

","id":"20180318_A_Soros_Alapitvanyban_nyugodtan_megbizhatok__velte_diakkent_Szijjarto_Peter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300e69a4-616a-4b54-b79e-b6646d134454","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_A_Soros_Alapitvanyban_nyugodtan_megbizhatok__velte_diakkent_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. március. 18. 11:48","title":"„A Soros Alapítványban nyugodtan megbízhatok” – vélte diákként Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]