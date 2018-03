Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál eltöltött programozói munkaórákba és azzal együtt Mark Zuckerberg világának egy részletébe enged betekintést egy néhány hete indult YouTube-csatorna ezzel foglalkozó epizódja. ","shortLead":"A Facebooknál eltöltött programozói munkaórákba és azzal együtt Mark Zuckerberg világának egy részletébe enged...","id":"20180318_facebook_programozo_egy_napja_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d67c8-8412-4c2d-89d9-c2d43c89db25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_facebook_programozo_egy_napja_video","timestamp":"2018. március. 18. 09:03","title":"Kíváncsi, milyen a Facebooknál dolgozók egy napja? Most soha nem látott részletek kerültek ki, hála egy kisfilmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007","c_author":"Bedő Iván","category":"cegauto","description":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak javaslat, egyelőre az új típusok hatósági engedélyezése is túl elnéző.","shortLead":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak...","id":"201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247341d3-dc75-4612-af84-b70bdb6724de","keywords":null,"link":"/cegauto/201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","timestamp":"2018. március. 17. 15:00","title":"Van, amiben biztosan igazat állítanak az autóreklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulturális intézet az orosz-brit diplomáciai viták terepévé vált.","shortLead":"A kulturális intézet az orosz-brit diplomáciai viták terepévé vált.","id":"20180317_Leallitotta_mukodeset_Oroszorszagban_a_British_Council","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c08b06-f985-42d1-b782-ff23d29ea928","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Leallitotta_mukodeset_Oroszorszagban_a_British_Council","timestamp":"2018. március. 17. 19:26","title":"Leállította működését Oroszországban a British Council","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"","category":"vilag","description":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi elnökválasztáson: a hivatalban lévő államfő a voksok 72,5 százalékát kapta, ezzel minden korábbinál nagyobb támogatást szerzett.","shortLead":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi...","id":"20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f676036-5d68-4c01-9bdd-cba4f624ad7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","timestamp":"2018. március. 18. 20:04","title":"Orosz választások 25 százalék után – Putyin-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint háromszáz helyszínre riasztották a katasztrófavédelmet az elmúlt órákban. Cikkünk az információknak megfelelően folyamatosan frissül. ","shortLead":"Több mint háromszáz helyszínre riasztották a katasztrófavédelmet az elmúlt órákban. Cikkünk az információknak...","id":"20180318_havazas_marcius","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d0d0a-0ff6-4c70-af5e-8c836873ac48","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_havazas_marcius","timestamp":"2018. március. 18. 08:08","title":"Videó: Mintha az Északi-sarkon lennénk – ilyen volt most Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a579-d511-4c78-a586-a0b24165b906","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpia bajnok férfi váltónak a B-döntő sem sikerült jól, Liu Shaolin Sándor a második helyen korcsolyázva az utolsó körben elcsúszott.","shortLead":"Az olimpia bajnok férfi váltónak a B-döntő sem sikerült jól, Liu Shaolin Sándor a második helyen korcsolyázva az utolsó...","id":"20180318_Liu_Shaolin_Sandor_ezustermes_osszetettben_a_rovidpalyas_gyorskorcsolyavbn","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146a579-d511-4c78-a586-a0b24165b906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbe4d2-e0f3-4d2d-bd42-53d748270430","keywords":null,"link":"/sport/20180318_Liu_Shaolin_Sandor_ezustermes_osszetettben_a_rovidpalyas_gyorskorcsolyavbn","timestamp":"2018. március. 18. 22:20","title":"Liu Shaolin Sándor ezüstérmes összetettben a rövidpályás gyorskorcsolya-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","shortLead":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","id":"20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6879c-f9e4-4ee0-ae76-54442c4b1039","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","timestamp":"2018. március. 18. 11:53","title":"Deutsch Tamás megcsinálta bécsi videóját - Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","shortLead":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","id":"20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755958-406e-413c-a0fd-dc4711cd18d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","timestamp":"2018. március. 17. 17:35","title":"Az EU-pénzek felfüggesztésével büntetnék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]