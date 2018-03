Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7eb5026-ef6e-4d43-ace0-a92fb2d2ce67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyenlőségre kell törekedni.","shortLead":"Egyenlőségre kell törekedni.","id":"20180319_Megfejtettek_hogyan_kell_jol_alkudni_az_eBayen_es_tarsaikon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7eb5026-ef6e-4d43-ace0-a92fb2d2ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f0defe-121a-41d9-afc2-d5ada8f6fd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Megfejtettek_hogyan_kell_jol_alkudni_az_eBayen_es_tarsaikon","timestamp":"2018. március. 19. 19:12","title":"Megfejtették, hogyan kell jól alkudni az eBayen és társaikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát már fel is oszlatták.","shortLead":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát...","id":"20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adf5f9e-cae9-4552-929d-15b9f3d0be00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","timestamp":"2018. március. 20. 06:03","title":"Állítólag lemondott a Facebook biztonsági főnöke, miután lényegében csődöt mondott a munkájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbda99f1-8b23-4ede-97eb-b741032f85f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egy új reményben felcsendülő kocsmazenét valószínűleg még a Csillagok háborúját csak tisztes távolságból követők is ismerik. Egy rajongó most soha nem látott módon igyekezett előadni: tollal, papírral, matematikai egyenlet felírásával. ","shortLead":"Az Egy új reményben felcsendülő kocsmazenét valószínűleg még a Csillagok háborúját csak tisztes távolságból követők is...","id":"20180318_star_wars_cantina_theme_toll_papir_matekpelda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbda99f1-8b23-4ede-97eb-b741032f85f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5670d504-bbc8-4ae2-94a4-3acf72aa2b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_star_wars_cantina_theme_toll_papir_matekpelda","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Méghogy a matematika nem gyönyörű: indítsa el a videót, kapcsolja be a hangot és halljon csodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést. Állítja, most már belefér a Jobbik Magyarországába Alföldi Róbert vagy az egykor magyargyűlölő gázkamraszökevényként emlegetett újságírók.","shortLead":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést...","id":"20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7f8ac-8a26-4991-9b28-5dfe133e3e49","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","timestamp":"2018. március. 19. 16:45","title":"Mirkóczki Ádám: Orbánnak köszönhetjük a változásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa4a5df-5f23-43ef-a184-95e1d344746d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gesztely és Újharangod valamint Vilmány és Fony között járhatatlan még az út.","shortLead":"Gesztely és Újharangod valamint Vilmány és Fony között járhatatlan még az út.","id":"20180319_ket_jarhatatlan_ut_van_meg_a_vonatok_elvileg_kozlekednek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aa4a5df-5f23-43ef-a184-95e1d344746d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81da571-14b4-480b-863e-333bd390515f","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_ket_jarhatatlan_ut_van_meg_a_vonatok_elvileg_kozlekednek","timestamp":"2018. március. 19. 06:06","title":"Két járhatatlan út van még, a vonatok elvileg közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46e5ecb-93d3-4a8e-b5bb-68fd79d885d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbeszéd középpontjában az utóbbi hetekben a visszalépések állnak, de a Republikon Intézet számításai szerint nincs szükség átfogó megállapodásokra a Fidesz kisebbségbe szorításához.","shortLead":"A közbeszéd középpontjában az utóbbi hetekben a visszalépések állnak, de a Republikon Intézet számításai szerint nincs...","id":"20180319_Akkor_is_kisebbsegbe_szorulhat_a_Fidesz_ha_nincs_tomeges_visszalepes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46e5ecb-93d3-4a8e-b5bb-68fd79d885d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20b60db-98bf-4503-8bc8-4995672d77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Akkor_is_kisebbsegbe_szorulhat_a_Fidesz_ha_nincs_tomeges_visszalepes","timestamp":"2018. március. 19. 09:14","title":"Akkor is kisebbségbe szorulhat a Fidesz, ha nincs tömeges visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff45b44-4ca9-4585-9f91-857810cab625","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"És nem is fognak, de együttműködnek az oroszokkal, ahol kell. ","shortLead":"És nem is fognak, de együttműködnek az oroszokkal, ahol kell. ","id":"20180319_A_Feher_Haz_nem_gratulalt_Putyinnak_az_ujravalasztasahoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff45b44-4ca9-4585-9f91-857810cab625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727bcbd-c4c0-49c0-a1e2-6865df891019","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_A_Feher_Haz_nem_gratulalt_Putyinnak_az_ujravalasztasahoz","timestamp":"2018. március. 19. 21:00","title":"A Fehér Ház nem gratulált Putyinnak az újraválasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","shortLead":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","id":"20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa806d-ae7d-4baa-aaae-d378fbd42148","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 19. 19:07","title":"Nem tudott spórolni az államnak a kamupártokon a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]