Uruguayba távozott 130 millió dollárral a mindössze 27 éves szélhámos, Mehmet Aydin, aki a piramisjátékok klasszikus elemeit a modern digitális technikával variálta. 2016-ban létrehozott egy netes applikációt, törökül „Ciftlik Bank” néven. Ez a látványos videókat felvonultató webhely nagy haszonnal kecsegtető marhatenyésztő farmokat mutatott be, ahol a méhészet és a méztermelés is nagyon jövedelmezőnek ígérkezett.

Mehmet Aydin ügyelt a részletekre. Tényleg létrehozott néhány tehénnel valós gazdaságokat is, amelyek megnyitását a helyi önkormányzati és parlamenti képviselők jelenléte is hitelesítette. A biznisz beindult. Sokan hittek az ígéretnek és beruháztak a virtuális farmokba. Pár hónap múlva bankszámlájukra meg is érkeztek az első, ígéretes hozamok. És a nyertesek egyre több ismerősüknek ajánlották ezt a könnyű gazdagodási lehetőséget. De idén januárban a későbbi befektetők azt konstatálták, hogy egy centnyi hozamot sem kaptak. Kiderült, hogy Mehmet Aydin egy ciprusi bankszámlán gyűjtötte a befizetéseket, és össze is jött neki 130 millió dollár. De ez a számla ma már üres, vagyis Mehmet Aydi kivette az ott összegyűlt pénzt és távozott Törökországból is. A hírek szerint Uruguayba- írja a Le Figaro.

Az átvert befektetők a napokban tüntettek Bursa városában, ahol a kamu farm be volt jegyezve a hivatalos céglistába. Az alapszisztémát, a piramisjátékot Charles Ponzi amerikai szélhámos találta ki még a huszadik század huszas éveiben, akkor 15 millió dollárt kaszált átvert befektetőitől. A műfajt Bernard Madoff vitte tökélyre és igazította a modern világhoz, de ő is lebukott a 2008-as pénzügyi válság viharai miatt. 17 milliárdos vagyont sumákolt össze a benne bízó befektetőktől, akik minden pénzüket elvesztették. Egyetlen vigaszuk, hogy Madoff börtönben ül. Sovány vigasz.