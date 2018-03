Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","shortLead":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","id":"20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d316e-2cda-49e1-8d80-86f8a8f686bf","keywords":null,"link":"/sport/20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","timestamp":"2018. március. 19. 21:30","title":"Elhunyt a Paks legendás kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírók a XVI. kerületi fórum előtt értesültek róla, hogy a miniszter nem jön el.","shortLead":"Az újságírók a XVI. kerületi fórum előtt értesültek róla, hogy a miniszter nem jön el.","id":"20180320_kosa_lajos_xvi_kerulet_forum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5856bac7-77aa-4bbc-bddc-f951fdad4d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kosa_lajos_xvi_kerulet_forum","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Ma tartott volna kampányrendezvényt Kósa Lajos, de inkább lefújták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint. A belga szakember pénteken, a kazahok elleni barátságos mérkőzésen mutatkozik be a csapat élén.","shortLead":"Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára Georges Leekens, a magyar...","id":"20180319_bemutatkozik_georges_leekens_labdarugo_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c33e4f2-c230-4d0a-99bf-700064a233d7","keywords":null,"link":"/sport/20180319_bemutatkozik_georges_leekens_labdarugo_valogatott","timestamp":"2018. március. 19. 18:20","title":"Templomba viszi a válogatottat, hitet vár a játékosoktól Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a87-d9ed-4a36-9354-856055f4ee63","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Szülőnek lenni elsősorban kötelesség, és másodsorban jog, ami azt jelenti, hogy a szülő akkor hivatkozhat a jogaira, ha már minden kötelezettségét teljesítette. Ehhez képest nagyon keveset tudunk a gyerekek jogairól – állítja az ELTE ÁJK gyermekjogi képzésének vezetője, Szeibert Orsolya. Interjú. ","shortLead":"Szülőnek lenni elsősorban kötelesség, és másodsorban jog, ami azt jelenti, hogy a szülő akkor hivatkozhat a jogaira, ha...","id":"elteajk_20180319_A_gyereknek_joga_van_a_sajat_velemenyehez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad43a87-d9ed-4a36-9354-856055f4ee63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03295fe-5460-41de-8a61-84edd0413201","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20180319_A_gyereknek_joga_van_a_sajat_velemenyehez","timestamp":"2018. március. 20. 12:10","title":"„A gyereknek joga van a saját véleményéhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem sokat kell sétálnia Matolcsy Györgynek, ha szeretné felkeresni a két fiának cégeit.","shortLead":"Nem sokat kell sétálnia Matolcsy Györgynek, ha szeretné felkeresni a két fiának cégeit.","id":"20180320_Ketszazmillios_hazat_vasarolt_Matolcsy_fia_par_sarokra_a_testvere_400_millios_luxushazatol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7519a8d1-f959-4f5e-b630-2687a6e856cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Ketszazmillios_hazat_vasarolt_Matolcsy_fia_par_sarokra_a_testvere_400_millios_luxushazatol","timestamp":"2018. március. 20. 10:04","title":"Házat vásárolt Matolcsy másik fia is, pár sarokra a testvére 400 milliós luxusházától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és az ideiglenes bezárás mellett döntött.","shortLead":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és...","id":"20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13eaa2e-294c-438e-b35d-acf6c8b06524","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Bezárt a Klapka Üzletház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a Fidesz a Jobbik ellen a választás rendjének megsértése és korrupció gyanúja miatt.","shortLead":"Feljelentést tesz a Fidesz a Jobbik ellen a választás rendjének megsértése és korrupció gyanúja miatt.","id":"20180319_A_Fidesz_feljelenti_a_Jobbikot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47378b1-b827-4051-8c6e-9830ab13c759","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_Fidesz_feljelenti_a_Jobbikot","timestamp":"2018. március. 19. 16:39","title":"A Fidesz feljelenti a Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]