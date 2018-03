A Zazzi Cukrászda 2005-ben, Solymáron nyílt meg, s másfél hónap híján öt éve költözött Budára, a Bécsi útra. Varga Margit és Erdős Melinda közös vállalkozása – ahol az induláskor még csak tucatnyi finomságot készítettek, azóta viszont száznál is több saját kreációt mutattak be – azonban most véget ér: a Facebookon jelentették be, hogy most vasárnap, március 25-én nyitnak ki utoljára.

A tavalyi év cukormentes tortájának választott Pöttyös Panni alkotói azt írták: "Üzletünk az évek során kiteljesedett, de eltelt az idő, és több belső és külső tényező miatt sajnos már nem tudtunk annyi energiát szánni rá, amennyit megérdemelne. Félgőzzel pedig nem szokásunk és nem is lenne méltó tovább folytatni, ezért úgy döntöttünk, hogy a csúcson hagyjuk abba."

Hozzátették azonban, hogy a Zazzi hagyatéka tovább él: "Reményeink szerint egy kis szusszanás után megosztjuk követőinkkel édes ismereteinket, tapasztalatainkat és élményeinket."