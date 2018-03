Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú, egyre nyugtalanítóbb hallgatás után megszólalt a Facebook alapító-vezérigazgatója a közösségi oldal történetének eddigi legnagyobb adatgyűjtési ügyében. Saját profiján közzétett bejegyzésében elismeri, hogy hibáztak, bocsánatot nem kér, de szigorítást ígér.","shortLead":"Hosszú, egyre nyugtalanítóbb hallgatás után megszólalt a Facebook alapító-vezérigazgatója a közösségi oldal...","id":"20180321_mark_zuckerberg_reagalas_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d90bac-1445-4ae0-8095-46d902fe543b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_mark_zuckerberg_reagalas_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes","timestamp":"2018. március. 21. 20:43","title":"Végre megszólalt Mark Zuckerberg: szigorítás jön a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ipari mennyiségben hamisították az ajánlóíveikre már évekkel korábban elhunyt választók adatait és aláírását egyes kamupártgyanús szervezetek jelöltjei a csepel-soroksári választókörzetben. A fideszes Németh Szilárd 21 kihívójából tizenhárman próbálkoztak ilyesmivel, a rekorder pedig a hvg.hu által már korábban leleplezett Medete párt jelöltje (egyben egyik szervezője) lett. ","shortLead":"Ipari mennyiségben hamisították az ajánlóíveikre már évekkel korábban elhunyt választók adatait és aláírását egyes...","id":"20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d17c0e-90b4-4e6e-95ee-3e8125c697e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen","timestamp":"2018. március. 19. 21:44","title":"Halott Családok Pártja? Döbbenetes választási csalásokra derült fény Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szervezze meg az RTL a kampányt, ha attól átláthatóbb lesz, mire megy el a pénz – üzent a pártelnök.","shortLead":"Szervezze meg az RTL a kampányt, ha attól átláthatóbb lesz, mire megy el a pénz – üzent a pártelnök.","id":"20180320_Kiakadt_az_Osszefogas_Part_elnoke_mert_kamupartnak_neveztek_oket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7313a04-5f46-4f93-992b-f6c5fafea09a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Kiakadt_az_Osszefogas_Part_elnoke_mert_kamupartnak_neveztek_oket","timestamp":"2018. március. 20. 09:47","title":"Kiakadt az Összefogás Párt elnöke, mert kamupártnak nevezték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja\" – szól a definíció. Úgy tűnik, az alábbi, paródinak szánt bejegyzés kapcsán ezreknél akad el valahol ez az összetett folyamat.","shortLead":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását...","id":"20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f694d878-a12e-40ac-bd6a-186ed5fb9e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","timestamp":"2018. március. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a Tesla Hungary-féle facebookos átverés tökéletes paródiáját, de sokan még ennek is bedőlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"","category":"itthon","description":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték a tárgyalásokat az ellenzéki koordinációról.","shortLead":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték...","id":"20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4238677-1562-4452-996d-86e625510f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","timestamp":"2018. március. 20. 19:15","title":"Karácsony: Érdemi ajánlatom van Momentumnak és az Együttnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak tűnik, hogy 3D érzékelő kamerája lehet.","shortLead":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak...","id":"20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f5e5bd-6c89-405e-9009-623212872b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","timestamp":"2018. március. 21. 12:03","title":"Az iPhone-os TrueDepth kamera konkurense érkezhet a következő Galaxy S telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Újabb botrányos pártajánlássztori: megfélemlítették a Tolna megyei 1. választókerületi bizottság tagjait, ráadásul a pártdelegáltak nélkül hitelesítették három párt jelöltjeinek ajánlásait. A pártdelegáltak nem nézhették meg az aláíróíveket, az NVI szerint ez így rendben is van. Tehettek volna feljelentést, és akkor a rendőrség ellenőrizte volna az íveket – de mire alapozva, ha nem láthatták azokat?\r

\r

","shortLead":"Újabb botrányos pártajánlássztori: megfélemlítették a Tolna megyei 1. választókerületi bizottság tagjait, ráadásul...","id":"20180320_Roka_fogta_csuka_az_ajanloiveknel_Tolna_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f5e747-1e13-4eea-8344-cb0a6d759228","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Roka_fogta_csuka_az_ajanloiveknel_Tolna_megyeben","timestamp":"2018. március. 20. 16:48","title":"Róka fogta csuka az ajánlóíveknél Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ffbc42-20b9-462e-9055-c848f8ebcf76","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Új pályázat kiírása nélkül, többféle árcsökkentő kedvezményt bevetve hosszabbította meg a budavári önkormányzat két CBA bolt bérleti szerződését – derül ki a birtokunkba került szerződésekből. A fideszes többség megszavazta, hogy a nyilvánosság kizárásával, zárt ülésen döntsenek arról, milyen jutányos áron üzemelhetnek tovább a milliárdos CBA-vezér Baldauf László érdekeltségébe tartozó boltok. Mindkét üzlethez vendéglátóhely is tartozik, egyiknek konkurenciája sem akad a Budai Vár szívében, a miniszterelnök leendő rezidenciájának közelében.","shortLead":"Új pályázat kiírása nélkül, többféle árcsökkentő kedvezményt bevetve hosszabbította meg a budavári önkormányzat két CBA...","id":"20180321_Negyzetmeterenkent_1016_forintos_berleti_dijjal_kenyezteti_a_CBAt_a_budavari_onkormanyzat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ffbc42-20b9-462e-9055-c848f8ebcf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbce8fe-9db2-44fe-96c1-058261860017","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_Negyzetmeterenkent_1016_forintos_berleti_dijjal_kenyezteti_a_CBAt_a_budavari_onkormanyzat","timestamp":"2018. március. 21. 11:20","title":"Négyzetméterenként 1016 forintos bérleti díjjal kényeztetik a budavári CBA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]