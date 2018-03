Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae289bfd-ed94-41ae-88e6-6e7e4c3bc16a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Montenegróval kötött határegyezmény ratifikálásával az EU eltörölné a koszovói állampolgárokkal szembeni vízumkényszert. Az ultranacionalisták inkább meggyújtottak megint egy könnygázgránátot.","shortLead":"A Montenegróval kötött határegyezmény ratifikálásával az EU eltörölné a koszovói állampolgárokkal szembeni...","id":"20180321_akcioban_az_ultranacionalistak_megint_konnygaz_teritette_be_a_koszovoi_parlament_ulestermet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae289bfd-ed94-41ae-88e6-6e7e4c3bc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca84cbf9-5b7b-481a-952b-b84583514877","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_akcioban_az_ultranacionalistak_megint_konnygaz_teritette_be_a_koszovoi_parlament_ulestermet","timestamp":"2018. március. 21. 13:07","title":"Akcióban az ultranacionalisták, megint könnygáz terítette be a koszovói parlament üléstermét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió bejegyezés jelent meg a Twitteren. ","shortLead":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió...","id":"20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f7d62-419f-4818-befa-fba125628b37","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","timestamp":"2018. március. 20. 21:38","title":"Lenyomta a Jediket a Fekete Párduc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit felteszik a streaming szolgáltató oldalára. ","shortLead":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit...","id":"20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b6558-4a16-4053-873a-1a5f77e1f23a","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","timestamp":"2018. március. 22. 12:40","title":"A Monty Phyton klasszikusai felkerülnek a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96bdad9-61f6-443f-bc0a-986833239bf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nők, a gazdagok, a diplomások és a sokgyerekesek között kell keresni leginkább a boldog embereket Magyarországon. Szombathely a legboldogabb, Salgótarján a legkevésbé boldog városunk.\r

\r

","shortLead":"A nők, a gazdagok, a diplomások és a sokgyerekesek között kell keresni leginkább a boldog embereket Magyarországon...","id":"20180321_Terkep_keszult_a_magyar_boldogsagrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96bdad9-61f6-443f-bc0a-986833239bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f243466-d2cc-425d-a57d-e676e45117b6","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Terkep_keszult_a_magyar_boldogsagrol","timestamp":"2018. március. 21. 07:25","title":"Térkép készült a magyar boldogságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78445243-1af8-4461-8af2-6c086bf16f4d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tinédzser megsebesült, a támadó meghalt. ","shortLead":"Két tinédzser megsebesült, a támadó meghalt. ","id":"20180320_Lovoldozes_volt_egy_marylandi_gimnaziumban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78445243-1af8-4461-8af2-6c086bf16f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047f49b5-4b95-4355-b8b6-b1a4ee403f08","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Lovoldozes_volt_egy_marylandi_gimnaziumban","timestamp":"2018. március. 20. 15:37","title":"Lövöldözés volt egy marylandi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","shortLead":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","id":"20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263bf7e5-8043-4f23-a7d9-450601c2b829","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","timestamp":"2018. március. 22. 09:50","title":"Kiosztották a világtörténelem legnagyobb fizetését – Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió felhasználó adatait használhatták fel az amerikai elnökválasztási kampány során. Az ügy súlyosságát növeli, hogy Mark Zuckerberg eddig semmilyen formában sem reagált rá. A hírek szerint minderre rövidesen sor kerülhet, ráadásul úgy fest, a Facebook atyja önmagához képest is szokatlan felszólalásra készül.","shortLead":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió...","id":"20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0ebc58-3589-4071-ae55-03f94cbe0670","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 21. 15:48","title":"Zuckerberg 24 órán belül nyilatkozik a Facebook eddigi legsúlyosabb botrányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8cd05b-4847-4528-b517-bc8855770c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két és fél héttel a választások előtt továbbra sem tudtuk rávenni a kamupárti jelző ellen bőszen tiltakozó Medete párt és a Családok Pártja vezetőit, hogy áruljanak el végre valamit magukról és a jelöltjeikről, vagy bizonyítsák egyéb módon, hogy nem csak az állami támogatásra hajtanak. Honlapot – hogy ne érje őket a vád, hogy még az sincs – időközben mindkét szervezett indított, de bár ne tették volna. ","shortLead":"Két és fél héttel a választások előtt továbbra sem tudtuk rávenni a kamupárti jelző ellen bőszen tiltakozó Medete párt...","id":"20180320_Nyomozzak_ki_ezt_is_ha_olyan_okosak__ket_es_fel_hettel_a_valasztas_elott_sem_lettek_kozlekenyebbek_a_kamuparti_vezetok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8cd05b-4847-4528-b517-bc8855770c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb54c6-2fa0-4dbf-8e9a-9b0bcda68907","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nyomozzak_ki_ezt_is_ha_olyan_okosak__ket_es_fel_hettel_a_valasztas_elott_sem_lettek_kozlekenyebbek_a_kamuparti_vezetok","timestamp":"2018. március. 20. 20:00","title":"\"Nyomozzák ki ezt is, ha olyan okosak\" – tovább hárítanak és menekülnek a kamupárti vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]