[{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 21-e az egész világon a költészet ünnepe, amiről mi magyarok még április 11-én, József Attila születésnapján külön megemlékezünk.","shortLead":"Március 21-e az egész világon a költészet ünnepe, amiről mi magyarok még április 11-én, József Attila születésnapján...","id":"20180321_Hogy_rettenetes_elhiszem_de_igy_igaz__jatsszon_velunk_a_Kolteszet_vilagnapjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0d2e7-a75c-43af-ac61-bcc43ce0edb7","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Hogy_rettenetes_elhiszem_de_igy_igaz__jatsszon_velunk_a_Kolteszet_vilagnapjan","timestamp":"2018. március. 21. 16:15","title":"\"Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz\" - játsszon velünk a költészet világnapján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b34f69-7e56-461c-93d1-0e33874e82d6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden délelőtt még sikerült megfigyelni a madarászoknak egy feketetorkú szürkebegyet. A madárka a hó olvadása után valószínűleg eltűnik Magyarországról. ","shortLead":"Kedden délelőtt még sikerült megfigyelni a madarászoknak egy feketetorkú szürkebegyet. A madárka a hó olvadása után...","id":"20180320_magyarorszagon_eddig_sosem_latott_madarat_fenykepeztek_le_kisujszallason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b34f69-7e56-461c-93d1-0e33874e82d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953fa04-8e91-4b52-9b55-e6dec51c23cb","keywords":null,"link":"/elet/20180320_magyarorszagon_eddig_sosem_latott_madarat_fenykepeztek_le_kisujszallason","timestamp":"2018. március. 20. 19:24","title":"Magyarországon eddig sosem látott madarat fényképeztek le Kisújszálláson – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"","category":"itthon","description":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték a tárgyalásokat az ellenzéki koordinációról.","shortLead":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték...","id":"20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4238677-1562-4452-996d-86e625510f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","timestamp":"2018. március. 20. 19:15","title":"Karácsony: Érdemi ajánlatom van Momentumnak és az Együttnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság különös történetét meséli el. Enyedi Ildikó pályáját foglalja össze az e heti HVG.","shortLead":"Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság...","id":"20180322_Aki_megidezte_a_XX_szazad_kaprazatos_es_nyomorusagos_vilagat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3564d2-fd29-4cfa-b352-485fb4471eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Aki_megidezte_a_XX_szazad_kaprazatos_es_nyomorusagos_vilagat","timestamp":"2018. március. 22. 11:18","title":"Aki megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik is tudni szeretné, hogyan kaphattak levelet Bakondi György fideszes címéről azok, akik nem is adták meg az adataikat a Fidesznek.","shortLead":"A Jobbik is tudni szeretné, hogyan kaphattak levelet Bakondi György fideszes címéről azok, akik nem is adták meg...","id":"20180322_a_jobbik_rakerdez_palffy_ilonanal_a_kulfoldi_magyaroknak_kuldott_bakondi_levelre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cf7181-c597-4475-9667-d7037ab6f29a","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_a_jobbik_rakerdez_palffy_ilonanal_a_kulfoldi_magyaroknak_kuldott_bakondi_levelre","timestamp":"2018. március. 22. 15:48","title":"A Jobbik rákérdez Pálffy Ilonánál a külföldi magyaroknak küldött Bakondi-levélre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fbdc-dd23-4ba1-ae0a-7f8c4b9ddce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar ellenzék összefogásának lehetőségét firtató cikk jelent meg a tekintélyes amerikai napilapban. ","shortLead":"A magyar ellenzék összefogásának lehetőségét firtató cikk jelent meg a tekintélyes amerikai napilapban. ","id":"20180321_the_washington_post_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fbdc-dd23-4ba1-ae0a-7f8c4b9ddce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5d444b-47e2-4618-9e17-3975c2c861a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_the_washington_post_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. március. 21. 19:16","title":"The Washingon Post: Lehet-e az ország Hódmezővásárhely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket a rendőrség a február 23-i diáktüntetés utáni vonulás miatt kezdett el megbírságolni.\r

\r

","shortLead":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket...","id":"20180322_Gyujtest_szerveznek_rendorseg_altal_megbirsagolt_diakoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694c3828-5b66-4351-a8d1-c7cca006f161","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Gyujtest_szerveznek_rendorseg_altal_megbirsagolt_diakoknak","timestamp":"2018. március. 22. 14:43","title":"Gyűjtést szerveznek rendőrség által megbírságolt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]