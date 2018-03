Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b8b02cb-4a7a-4553-836c-e36dfe22212d","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Hetedével kevesebb nemfizetési eljárást kezdeményeztek 2017-ben Magyarországon, és csökkent a felszámolások és a kényszertörlések száma is. Ez mind nagyszerű hír, ám a cégeknek most kell igazán odafigyelniük a partnereikre, mert a pozitív eredmények ellenére a fizetési morál nem változott.","shortLead":"Hetedével kevesebb nemfizetési eljárást kezdeményeztek 2017-ben Magyarországon, és csökkent a felszámolások és...","id":"bchbisnode_20180320_Most_kell_igazan_korultekintoen_uzleti_partnert_valasztani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8b02cb-4a7a-4553-836c-e36dfe22212d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29613014-503b-44b3-bd42-757ca1101fe7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180320_Most_kell_igazan_korultekintoen_uzleti_partnert_valasztani","timestamp":"2018. március. 22. 12:10","title":"Most kell igazán körültekintően üzleti partnert választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"9479191e-2aab-46ea-913f-f219e8dbead4","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP Balatonfüreden visszalépett a jobbikos jelölt javára. ","shortLead":"Az LMP Balatonfüreden visszalépett a jobbikos jelölt javára. ","id":"20180321_Az_LMP_a_Jobbiknak_sem_szolt_elore_hogy_visszalepnek_a_javukra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5716ee4-7686-4614-ae20-6f1ad64cd3ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_LMP_a_Jobbiknak_sem_szolt_elore_hogy_visszalepnek_a_javukra","timestamp":"2018. március. 21. 13:54","title":"A Jobbik szóvivője élőben tudta meg a jó hírt: eggyel közelebb kerültek a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció értéke nem ismert. A teljes összeolvadás idén szeptemberre várható.","shortLead":"A tranzakció értéke nem ismert. A teljes összeolvadás idén szeptemberre várható.","id":"20180322_Felvasarolta_lengyel_konkurenciajat_a_Szallashu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26eb23d-bf3f-44bd-9436-2305838ea6e9","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Felvasarolta_lengyel_konkurenciajat_a_Szallashu","timestamp":"2018. március. 22. 16:55","title":"Felvásárolta lengyel konkurenciáját a Szállás.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kelet-afrikai országban rendszeresen alkalmazták eddig az értelmetlen anális vizsgálatot, ha valakiről azt gondolták, hogy homoszexuális.","shortLead":"A kelet-afrikai országban rendszeresen alkalmazták eddig az értelmetlen anális vizsgálatot, ha valakiről azt gondolták...","id":"20180322_elvileg_tilos_ezutan_analis_vizsgalattal_megalazni_a_melegeket_kenyaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cf6d2c-b5b3-4a42-aaf6-3e83f2b75335","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_elvileg_tilos_ezutan_analis_vizsgalattal_megalazni_a_melegeket_kenyaban","timestamp":"2018. március. 22. 17:18","title":"Elvileg tilos ezután anális vizsgálattal megalázni a melegeket Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c2684-d1cc-4262-a29d-b5502a33a752","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését – jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő tudományos és technológiai fejlesztéseiért felelős helyettes államtitkár a Pentagonban. A helyettes államtitkár azt is közölte újságírókkal, hogy a lézerfegyverrel felszerelt F-15-ös harci bombázó kísérleti repülései pedig a jövő nyáron kezdődnek.","shortLead":"Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését – jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő...","id":"20180321_amerikai_legiero_lezerfegyver_teszteles_usaf","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=527c2684-d1cc-4262-a29d-b5502a33a752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6c4fe0-e654-4dd6-bd86-baf449da029a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_amerikai_legiero_lezerfegyver_teszteles_usaf","timestamp":"2018. március. 21. 15:03","title":"Lézerfegyvert szerel fel katonai repülőgépeire az USA – videón mutatjuk, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054503a-38e6-4873-9532-4e256a205422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét mellényúlt az állami televízió. Vágóképként a leghíresebb német foglalt házat mutogatják a bevándorlók által elfoglalt városrészként.","shortLead":"Ismét mellényúlt az állami televízió. Vágóképként a leghíresebb német foglalt házat mutogatják a bevándorlók által...","id":"20180322_Az_M1_migranstanyakent_talalja_Hamburg_bulinegyedet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b054503a-38e6-4873-9532-4e256a205422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8270c2-44cb-41b9-a325-75df229a1689","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Az_M1_migranstanyakent_talalja_Hamburg_bulinegyedet","timestamp":"2018. március. 22. 11:38","title":"Az M1 migránstanyaként tálalja Hamburg bulinegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6857a89-1028-4e05-86df-1501e1e1fd54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok gőzerővel keresik és képzik ki az önkénteseket, hogy legalább egy olyan ellenzéki delegált legyen minden körzetben, aki ügyelni tud a választások tisztaságára – írja a HVG e heti száma.","shortLead":"Az ellenzéki pártok gőzerővel keresik és képzik ki az önkénteseket, hogy legalább egy olyan ellenzéki delegált legyen...","id":"20180321_Felkeszultunk_a_legrosszabbra__igy_varjak_a_szavazatszamlalast_az_ellenzeki_partok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6857a89-1028-4e05-86df-1501e1e1fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa732a9e-d33c-4956-a33a-9e08960adccc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Felkeszultunk_a_legrosszabbra__igy_varjak_a_szavazatszamlalast_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2018. március. 21. 16:22","title":"\"Felkészültünk a legrosszabbra\" – így várják a szavazatszámlálást az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e87ccf-4f8b-41a7-a307-c8fb2f42db5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A most jóváhagyott dokumentum szerint Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének kockázata.","shortLead":"A most jóváhagyott dokumentum szerint Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének...","id":"20180321_Az_EP_szerint_mely_aggodalomra_adnak_okot_a_magyarorszagi_fejlemenyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e87ccf-4f8b-41a7-a307-c8fb2f42db5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b249bd2e-54d3-4608-9717-5a959e1724c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_EP_szerint_mely_aggodalomra_adnak_okot_a_magyarorszagi_fejlemenyek","timestamp":"2018. március. 21. 19:02","title":"Az EP szakbizottsága \"mélyen aggódik\" a magyarországi fejlemények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]