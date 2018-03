Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban Dolly, a Csongrád megyei szolgálati kutya lebuktatta.","shortLead":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban...","id":"20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d1cca9-f5eb-4c02-a3bc-948b7fa7ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","timestamp":"2018. március. 22. 06:32","title":"Tizenegy kiló heroinnal bukott le az ideges férfi Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","shortLead":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","id":"20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263bf7e5-8043-4f23-a7d9-450601c2b829","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","timestamp":"2018. március. 22. 09:50","title":"Kiosztották a világtörténelem legnagyobb fizetését – Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef4b6e8-4be7-434e-8970-8f32eb74553c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szó szoros értelmében hordozható az alábbi projektor, minthogy a tenyerünkben is elfér.","shortLead":"A szó szoros értelmében hordozható az alábbi projektor, minthogy a tenyerünkben is elfér.","id":"20180321_orimag_a_vilag_legkisebb_projektora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef4b6e8-4be7-434e-8970-8f32eb74553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7ddeb-f8fa-400e-ba25-90510ee0b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_orimag_a_vilag_legkisebb_projektora","timestamp":"2018. március. 22. 13:00","title":"Ilyen a világ legkisebb projektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistán a karriercsúcsot jelentő 60. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben esett ki a Miamiban zajló keménypályás tenisztornáról.","shortLead":"A világranglistán a karriercsúcsot jelentő 60. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben esett ki a Miamiban zajló...","id":"20180321_maris_kiejtettek_fucsovicsot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1afd862-0997-45a2-b4ff-a7fa6bb74c1d","keywords":null,"link":"/sport/20180321_maris_kiejtettek_fucsovicsot","timestamp":"2018. március. 21. 19:59","title":"Nem a miami lesz Fucsovics kedvenc tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","shortLead":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","id":"20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b5ab0d-cf88-4fe2-84d1-158ebf9f2270","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","timestamp":"2018. március. 22. 21:08","title":"Pokolgép robbant egy szálloda közelében Szomáliában, 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93e774-1507-4083-9552-20502dae4f40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy hónappal rövidebb kereséssel a nagyvárosokban a vételár majdnem 1 százalékát lehet megspórolni a folyamatosan emelkedő árak miatt. Ez pedig százezrekben mérhető megtakarítást is jelenthet.","shortLead":"Az egy hónappal rövidebb kereséssel a nagyvárosokban a vételár majdnem 1 százalékát lehet megspórolni a folyamatosan...","id":"20180323_Egy_szazalekot_sporolhat_a_vetelarral_ha_egy_honapon_belul_dont_a_lakasvasarlasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e93e774-1507-4083-9552-20502dae4f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0c6a2-938b-4854-8d40-bff177dd52fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Egy_szazalekot_sporolhat_a_vetelarral_ha_egy_honapon_belul_dont_a_lakasvasarlasrol","timestamp":"2018. március. 23. 09:34","title":"Egy százalékot spórolhat a vételárral, ha egy hónapon belül dönt a lakásvásárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","shortLead":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","id":"20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35957a61-ee42-4e5d-9cf2-8572abdf12de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","timestamp":"2018. március. 22. 19:04","title":"Trump az utolsó pillanatban megkönyörült Európán és hat másik országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket a rendőrség a február 23-i diáktüntetés utáni vonulás miatt kezdett el megbírságolni.\r

\r

","shortLead":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket...","id":"20180322_Gyujtest_szerveznek_rendorseg_altal_megbirsagolt_diakoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694c3828-5b66-4351-a8d1-c7cca006f161","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Gyujtest_szerveznek_rendorseg_altal_megbirsagolt_diakoknak","timestamp":"2018. március. 22. 14:43","title":"Gyűjtést szerveznek rendőrség által megbírságolt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]