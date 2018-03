Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kár, hogy nem látták a vonatkozó horrorisztikus Black Mirror-epizódot.","shortLead":"Kár, hogy nem látták a vonatkozó horrorisztikus Black Mirror-epizódot.","id":"20180323_Robotmeheket_szabadit_a_vilagra_a_Walmart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cae178-a2c0-4d0e-bd23-7e9d9698bba4","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Robotmeheket_szabadit_a_vilagra_a_Walmart","timestamp":"2018. március. 23. 10:45","title":"Robotméheket szabadít a világra a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a5d813-2dd5-4c5a-9970-7c2a8c9c1643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan a Libri irodalmi díj 10-es listája.","shortLead":"Megvan a Libri irodalmi díj 10-es listája.","id":"20180322_Nadas_Bodocs_Spiro_kie_lesz_a_Libridij","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a5d813-2dd5-4c5a-9970-7c2a8c9c1643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a75ae4a-08b7-48f7-8773-58f3cf6a7bde","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Nadas_Bodocs_Spiro_kie_lesz_a_Libridij","timestamp":"2018. március. 22. 14:02","title":"Nádas, Bödőcs, Spiró: kié lesz a Libri-díj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. március. 23. 10:00","title":"Mindent, és még valami mást is – így lett a koncertélmény a zeneipar legfontosabb eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04a8f4-bb5d-4ff3-9a75-7877bb930c08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek további olvadását ebben az évszázadban csak egyetlen esetben lehet feltartóztatni, ha azonnal leállítjuk az összes üvegházhatású gáz kibocsátását – erre a következtetésre jutottak a Brémai és az Innsbrucki Egyetem kutatói a Nature Climate Change című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban.","shortLead":"A gleccserek további olvadását ebben az évszázadban csak egyetlen esetben lehet feltartóztatni, ha azonnal leállítjuk...","id":"20180321_gyakorlatilag_menthetetlenek_a_gleccserek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d04a8f4-bb5d-4ff3-9a75-7877bb930c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c337f6-d0de-4fd2-a483-9866b4b10c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_gyakorlatilag_menthetetlenek_a_gleccserek","timestamp":"2018. március. 21. 21:32","title":"Gyakorlatilag menthetetlenek a gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig csak sejteni lehetett, de ma már biztos, hogy kiárusítják a teljes Klapka-birodalmat – írja a Blikk.","shortLead":"Eddig csak sejteni lehetett, de ma már biztos, hogy kiárusítják a teljes Klapka-birodalmat – írja a Blikk.","id":"20180322_310_millioert_aruljak_Klapka_uzlethazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee56791-02af-42fc-a576-958a2cca832e","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_310_millioert_aruljak_Klapka_uzlethazat","timestamp":"2018. március. 22. 06:59","title":"310 millióért árulják Klapka üzletházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert sportriporter az egyik navigációs készülék-gyártó hivatalos hangja lett. Laza és vicces kifejezéseket, illetve F1-kiszólásokat is kapunk tőle.","shortLead":"A leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert sportriporter az egyik navigációs készülék-gyártó hivatalos hangja...","id":"20180322_szereti_hallgatni_szujo_zoltant_mostantol_mar_a_navigacioja_is_megszolalhat_a_riporter_hangjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1019ae8b-bdb3-42c0-9e5d-e0af81406f12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_szereti_hallgatni_szujo_zoltant_mostantol_mar_a_navigacioja_is_megszolalhat_a_riporter_hangjan","timestamp":"2018. március. 22. 09:21","title":"Szereti hallgatni Szujó Zoltánt? Mostantól már a navigációja is megszólalhat a riporter hangján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","id":"20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452067c-2108-4c0d-a4d6-1bc7465d8c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","timestamp":"2018. március. 23. 06:43","title":"MN: dollármilliós offshore-számlája van a hatvani fideszes kiskirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak itt 1,7 milliárd forint adósság gyűlt össze.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak...","id":"20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1015f39f-a952-46e3-ade9-6573c4dabd74","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2018. március. 21. 21:30","title":"Két hónap alatt 23 milliárd forintra hízott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]