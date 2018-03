Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","shortLead":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","id":"20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3779aa45-a4c7-4491-ae41-4e9bcb1a6370","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","timestamp":"2018. március. 22. 08:26","title":"Magyar Iszlám Közösség: Nem kívánunk részt venni a politikai sárdobálásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és átmeneti intézkedésként 3 százalékos adót vetne ki az érintett cégek, például a Google és a Facebook éves európai forgalmára.","shortLead":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és...","id":"20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe2f8b-7f91-410d-bbbc-27c39ad8a1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","timestamp":"2018. március. 21. 20:31","title":"Így adóztatná meg az EU a Google-t és a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor az ember elhagyja korábbi életét. A klipet először a hvg.hu-n láthatják.\r

\r

","shortLead":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor...","id":"20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8801d9ed-0cc9-43b2-8c01-3b074f4c1056","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"Beck Zoli is beszállt a Mongoozba – Elköltöző klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785fd857-7f42-4c31-8db7-06e42167e993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Force India autójánál hozták ki a maximumot az új, a pilóták fejét védő biztonsági elemből, a „glóriából”.","shortLead":"A Force India autójánál hozták ki a maximumot az új, a pilóták fejét védő biztonsági elemből, a „glóriából”.","id":"20180323_halo_gloria_force_india_papucs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=785fd857-7f42-4c31-8db7-06e42167e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee009aab-8db3-4aef-ac64-82044d1ad6da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_halo_gloria_force_india_papucs","timestamp":"2018. március. 23. 09:08","title":"Most indul az F1-szezon, de a legötletesebb reklám biztos hogy ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Guns N' Roses frontembere korábban az énekes Brian Johnsont helyettesítette.","shortLead":"A Guns N' Roses frontembere korábban az énekes Brian Johnsont helyettesítette.","id":"20180322_axl_rose_megint_besegit_az_acdcnel_most_zeneszerzokent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917aa62f-3994-4dfd-84b2-1f142b7252ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_axl_rose_megint_besegit_az_acdcnel_most_zeneszerzokent","timestamp":"2018. március. 22. 16:45","title":"Axl Rose megint besegít az AC/DC-nél, most zeneszerzőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d14156-4db1-4a5c-833e-cd06d7d4f1d5","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az amerikai, de oxfordi professzor Dawn Chatty a német oktatási nyelvű Andrássy Egyetemen tartott előadása előtt beszélt a hvg.hu-nak egy olyan új hozzáállásról, amely a menekültekkel kapcsolatban az eddigi, jogokra alapozó felfogással szemben a közösségi, kötelezettségalapú megközelítést tartja hatékonyabbnak. ","shortLead":"Az amerikai, de oxfordi professzor Dawn Chatty a német oktatási nyelvű Andrássy Egyetemen tartott előadása előtt...","id":"20180322_menekultek_bevandorlas_dawn_chatty","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d14156-4db1-4a5c-833e-cd06d7d4f1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf662c4-d5bb-41ab-8776-635a4b2d6d94","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_menekultek_bevandorlas_dawn_chatty","timestamp":"2018. március. 22. 18:00","title":"\"Akárhány szírrel beszéltem, mind vissza akarnak menni, ha a harcoknak vége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az. A kormány válaszlépései még ennél is tragikusabbra sikerültek.","shortLead":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az...","id":"20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7a291e-aa41-471a-9dfa-0460b5f6528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","timestamp":"2018. március. 22. 06:30","title":"Így lettünk Orbánék alatt a gazdasági kivándorlók országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]