[{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről pénteken állította a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói, amelynek számláján 1,2 milliárd forintnyi pénz van. Az államtitkár tagad, szerinte semmi köze az offshore cég számláján lévő 1,2 milliárdhoz. Szabónak korábban volt olyan ügye, amely miatt még Lázár János is beszólt neki.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről pénteken állította a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói...","id":"20180324_Ki_ez_az_eltitkolt_milliardos_szamlaval_hirbe_hozott_fideszes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d13c6d9-753e-41c0-9718-f2747fc2d7a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Ki_ez_az_eltitkolt_milliardos_szamlaval_hirbe_hozott_fideszes","timestamp":"2018. március. 24. 07:00","title":"Ki ez a milliárdos számlával hírbe hozott fideszes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23de98a3-5f98-4f61-aacc-be936d92d84c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Habony Árpádék a magyaros korrupciót is exportálták a lappal.","shortLead":"Habony Árpádék a magyaros korrupciót is exportálták a lappal.","id":"20180322_Szloveniaban_is_meg_fog_jelenni_a_Ripost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23de98a3-5f98-4f61-aacc-be936d92d84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ebcc3d-63da-4422-9bff-003a9b69b333","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Szloveniaban_is_meg_fog_jelenni_a_Ripost","timestamp":"2018. március. 22. 12:10","title":"Szlovéniában is meg fog jelenni a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV szerint a költségvetési csalás gyanúja nem áll meg az ügyben, a számviteli fegyelem megsértése viszont igen. A miniszter napok óta nem vállal sajtónyilvános eseményt. ","shortLead":"A NAV szerint a költségvetési csalás gyanúja nem áll meg az ügyben, a számviteli fegyelem megsértése viszont igen...","id":"20180323_feljelentest_tesz_az_adohatosag_kosa_lajos_felesegenek_cegvasarlasa_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52984e3-ff49-4d7b-a80c-31bc9b2adefb","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_feljelentest_tesz_az_adohatosag_kosa_lajos_felesegenek_cegvasarlasa_ugyeben","timestamp":"2018. március. 23. 20:27","title":"Feljelentést tesz az adóhatóság Kósa Lajos feleségének cégvásárlása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abba a kempingbe kerülhet át ugyanis a fesztivál, amely tavaly nyár óta Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. Vele együtt Mészáros is igen jól járhat. ","shortLead":"Abba a kempingbe kerülhet át ugyanis a fesztivál, amely tavaly nyár óta Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. Vele...","id":"20180323_Tiborczkozeli_kempingben_duboroghet_tovabb_a_BmyLake_fesztival","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eede9fe-878c-4047-ac7c-7ade40f9ea32","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Tiborczkozeli_kempingben_duboroghet_tovabb_a_BmyLake_fesztival","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Tiborcz-közeli kempingben düböröghet tovább a B.my.Lake fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","shortLead":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","id":"20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263bf7e5-8043-4f23-a7d9-450601c2b829","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","timestamp":"2018. március. 22. 09:50","title":"Kiosztották a világtörténelem legnagyobb fizetését – Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180323_Kormanybiztost_kapna_a_kivandorlas_ugye_ha_Karacsonyon_mulik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14099-c508-438f-910c-c8744803b591","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Kormanybiztost_kapna_a_kivandorlas_ugye_ha_Karacsonyon_mulik","timestamp":"2018. március. 23. 11:38","title":"Kormánybiztost kapna a kivándorlás ügye, ha Karácsonyon múlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres Péter Gimnázium fizikatanára kis kutatásából.\r

\r

","shortLead":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres...","id":"20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e85e3be-c24d-4962-89b8-0339b1b9da36","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"Egy évig jegyezte a békásmegyeri tanár, mennyit dolgozott – nem szívderítő az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]