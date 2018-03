Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad8fe40d-2aaf-4bdc-bb5d-41e850c29783","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lány karjait és azok mozgáskoordinációját segítik elő ezekkel az úgynevezett rehabilitációs robotokkal az RTL Híradó tudósítása szerint. Egy másik pedig Vanessza memóriáját fejleszti.","shortLead":"A lány karjait és azok mozgáskoordinációját segítik elő ezekkel az úgynevezett rehabilitációs robotokkal az RTL Híradó...","id":"20180322_Robotokkal_gyogyul_az_autobalesetben_megserult_Burkus_Vanessza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad8fe40d-2aaf-4bdc-bb5d-41e850c29783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35903d-5b09-4799-99ba-21e93888fdf8","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robotokkal_gyogyul_az_autobalesetben_megserult_Burkus_Vanessza","timestamp":"2018. március. 22. 19:33","title":"Robotokkal gyógyul az autóbalesetben megsérült Burkus Vanessza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785fd857-7f42-4c31-8db7-06e42167e993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Force India autójánál hozták ki a maximumot az új, a pilóták fejét védő biztonsági elemből, a „glóriából”.","shortLead":"A Force India autójánál hozták ki a maximumot az új, a pilóták fejét védő biztonsági elemből, a „glóriából”.","id":"20180323_halo_gloria_force_india_papucs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=785fd857-7f42-4c31-8db7-06e42167e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee009aab-8db3-4aef-ac64-82044d1ad6da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_halo_gloria_force_india_papucs","timestamp":"2018. március. 23. 09:08","title":"Most indul az F1-szezon, de a legötletesebb reklám biztos hogy ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","shortLead":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","id":"20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961340-421d-466b-a846-60e283318ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","timestamp":"2018. március. 23. 17:13","title":"Szombat reggel állítólag kimentenek hétezer embert a szétlőtt Kelet-Gútából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák, komáromi rendszám található.","shortLead":"Josh Cartu folytatja a hagyományait: vásárolt egy újabb szupergyors olasz sportkocsit, amin nem magyar, hanem szlovák...","id":"20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123b317a-f083-4213-9744-7a7865cb345a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5a2284-8b5a-4a3c-9fbc-87f6b443cc97","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_atvette_800_loeros_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos__ismet_szlovak_rendszammal","timestamp":"2018. március. 22. 18:44","title":"Átvette 800 lóerős új Ferrariját a budapesti milliárdos – ismét szlovák rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","id":"20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452067c-2108-4c0d-a4d6-1bc7465d8c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","timestamp":"2018. március. 23. 06:43","title":"MN: dollármilliós offshore-számlája van a hatvani fideszes kiskirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147bb529-13ac-4674-8d40-f23e12e13cdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden bizonnyal folytatást kap majd a Benedict Cumberbatch nevével fémjelzett Doctor Strange, de hogy mikor, egyelőre nem tudni. ","shortLead":"Minden bizonnyal folytatást kap majd a Benedict Cumberbatch nevével fémjelzett Doctor Strange, de hogy mikor, egyelőre...","id":"20180322_Doctor_Strange_2_Cumberbatch_szerint_egyelore_ne_remenykedjunk_a_folytatasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147bb529-13ac-4674-8d40-f23e12e13cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d7c7e2-0fc7-4f2c-82e8-015a8ba8c29d","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Doctor_Strange_2_Cumberbatch_szerint_egyelore_ne_remenykedjunk_a_folytatasban","timestamp":"2018. március. 22. 18:41","title":"Doctor Strange 2.? Cumberbatch szerint egyelőre ne reménykedjünk a folytatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","shortLead":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","id":"20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc90d-129a-478e-8f4a-ac4f2651faac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","timestamp":"2018. március. 22. 16:31","title":"Elég feltűnő volt a lopott X6-os BMW, a csanádpalotai rendőröknek is szemet szúrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít az MTI Dunakesziről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít...","id":"20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6561ad8c-87e0-43b3-968f-cc9c8e2b8be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","timestamp":"2018. március. 24. 12:10","title":"Szijjártó ismét terrorizmussal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]