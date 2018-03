Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b6bb8a-a3ee-4d18-afd9-6beb00769eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat emiatt a férfi ellen, bár az eset két éve történt. ","shortLead":"Most emeltek vádat emiatt a férfi ellen, bár az eset két éve történt. ","id":"20180326_Orakon_at_verte_zarkatarsait_egy_fogvatartott_Szegeden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b6bb8a-a3ee-4d18-afd9-6beb00769eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c8e129-5aaa-43ca-821f-6d7bc675c955","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orakon_at_verte_zarkatarsait_egy_fogvatartott_Szegeden","timestamp":"2018. március. 26. 09:15","title":"Órákon át verte zárkatársait egy fogvatartott Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606c7f2-a670-4168-8198-bb3e2610c389","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Óbudán hozna létre új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint, miután a Belvárosban mostanában lassan jönnek össze a dolgai. Tervéhez egy helyi hamburgeressel társult.","shortLead":"Óbudán hozna létre új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint, miután a Belvárosban mostanában...","id":"201812__uj_bulinegyed__tiborcz_meszaros_lorince__promenad__kocsmakereso","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606c7f2-a670-4168-8198-bb3e2610c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317d1573-3f0e-4375-a5bf-a0fdd94efd9e","keywords":null,"link":"/kkv/201812__uj_bulinegyed__tiborcz_meszaros_lorince__promenad__kocsmakereso","timestamp":"2018. március. 25. 10:30","title":"Tiborcz volt üzlettársa beindult a leendő Kolosy téri bulinegyedért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve csapatszállítási feladatokat is el tudnak látni. ","shortLead":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve...","id":"20180324_ikarus_honvedseg_currus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58280f2c-66d6-4aed-9a0b-b5b597d148b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_ikarus_honvedseg_currus","timestamp":"2018. március. 24. 14:46","title":"Speciális buszokat gyárt a katonaságnak az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet a zenész 1984-ben vásárolt 43 200 fontért.","shortLead":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet...","id":"20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac939a98-dd14-4ab2-8aa0-9ca501086f09","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","timestamp":"2018. március. 25. 14:33","title":"Több mint 250 ezer fontért keltek el a Beatles első amerikai koncertjeinek fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201812_giant_hungary_vedett_szavak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0750bbf-9a55-4a8b-b6bf-891ff7e7da17","keywords":null,"link":"/gazdasag/201812_giant_hungary_vedett_szavak","timestamp":"2018. március. 25. 11:30","title":"A NER-barát ukrán üzletember most szó szerint sütögeti a pecsenyéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7700af77-93c4-422d-89ca-f5c80a30587c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180325_Tamad_a_belviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7700af77-93c4-422d-89ca-f5c80a30587c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581b23e2-0e44-44c0-90e3-d0afdee43c72","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Tamad_a_belviz","timestamp":"2018. március. 25. 12:40","title":"A Körösöknél már tíz szakaszon küzdenek a belvíz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második legkorruptabb országa – áll a DK közleményében.","shortLead":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második...","id":"20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6793d5-b7ab-4046-a997-fdaad3c776fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","timestamp":"2018. március. 24. 17:32","title":"Informatika a korrupció visszaszorítására. DK-pályázat április 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub Híradójának több néző is jelezte, hogy mindkét szolgáltatótól értesítést kaptak arról, hogy 12 ezer forintot fognak jóváírni a számláin. A Fejlesztési Minisztérium a híradósok érdeklődésére annyit közölt, a téli rezsicsökkentés minden gázfogyasztónak és a távfűtéses háztartásoknak jár. ","shortLead":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub...","id":"20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c45232-92eb-4109-af57-95e089114759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 25. 19:18","title":"Van, akinek duplán jár a 12 ezer forintos rezsicsökkentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]