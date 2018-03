Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","shortLead":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","id":"20180324_halalos_baleset_gazolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e93d8-101d-4337-b91e-b249f2bb4d26","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180324_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2018. március. 24. 23:51","title":"Halálos baleset történt Gemzsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac235f5-e795-430c-bb2a-654bb55fe689","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma lesz az örömfőzés","shortLead":"Ma lesz az örömfőzés","id":"20180325_Budapesten_adjak_at_a_Michelincsillagokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac235f5-e795-430c-bb2a-654bb55fe689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bf9d7a-e05b-485b-8484-beb4c84afed5","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Budapesten_adjak_at_a_Michelincsillagokat","timestamp":"2018. március. 25. 11:43","title":"Budapesten adják át a Michelin-csillagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5b17f1-4e54-4c86-8c53-cf218382368e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál vezérigazgatója bocsánatkérő hirdetményét közli az Observer brit napilap.","shortLead":"Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál vezérigazgatója bocsánatkérő hirdetményét közli az Observer brit napilap.","id":"20180325_Igy_nez_ki_egy_bocsanatkeres_Zuckerberg_modra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5b17f1-4e54-4c86-8c53-cf218382368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0076b-b68f-410c-ad6c-067fafa9e73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Igy_nez_ki_egy_bocsanatkeres_Zuckerberg_modra","timestamp":"2018. március. 25. 16:59","title":"Így néz ki egy bocsánatkérés Zuckerberg módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötvenháromra nőtt a kemerovói tűzvész halálos áldozatainak száma – közölték hétfő reggel az orosz hatóságok.\r

","shortLead":"Ötvenháromra nőtt a kemerovói tűzvész halálos áldozatainak száma – közölték hétfő reggel az orosz hatóságok.\r

","id":"20180326_dramai_dronvideo_az_izzo_sziberiai_plazarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05251e14-fad8-439a-b7a2-5dc090cd50bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_dramai_dronvideo_az_izzo_sziberiai_plazarol","timestamp":"2018. március. 26. 09:01","title":"Drámai drónvideó az izzó szibériai plázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","shortLead":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","id":"20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d077d1-7782-474b-9823-10254fae8326","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","timestamp":"2018. március. 25. 18:51","title":"\"Dohányzó\" elefántot videóztak le Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20088b3-4d7d-43af-b1ef-f47e0f24e3c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit mondhatok egy nyolcévesnek, akinek a szülei is abban a hitben vannak, hogy ami a híradóban a miniszterelnök mond, az a megkérdőjelezhetetlen igazság? - teszi fel a kérdést L. Ritók Nóra. Alapítványa Soros Györgytől kapott pénzt épp e családok megsegítésére.\r

\r

","shortLead":"Mit mondhatok egy nyolcévesnek, akinek a szülei is abban a hitben vannak, hogy ami a híradóban a miniszterelnök mond...","id":"20180325_Igaz_mert_azt_Orban_Viktor_mondta__a_propaganda_elert_a_Soros_altal_tamogatott_gyerekekhez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20088b3-4d7d-43af-b1ef-f47e0f24e3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9144c2-2b7d-4920-9a1a-71ce2ac4788f","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Igaz_mert_azt_Orban_Viktor_mondta__a_propaganda_elert_a_Soros_altal_tamogatott_gyerekekhez","timestamp":"2018. március. 25. 18:52","title":"„Igaz, mert azt Orbán Viktor mondta” – a propaganda elért a Soros által támogatott gyerekekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]