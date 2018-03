Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról, mi lett az egészségüggyel, az elvándorlással, az utak állapotával, a bérek helyzetével, az oktatással, az északkelet-magyarországi régióval - mondta a Jobbik elnöke szombaton Ózdon, a városi piac területén tartott fórumon.","shortLead":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról...","id":"20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf4d462-12da-43cb-862a-b4c4e323fd83","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Vona: a kormány csak annyit tud mondani, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb12d12-c3c2-49c2-a97e-54013c66a335","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Ledger cég hardveres tárcái kedveltek a kriptopénzt gyűjtők körében. Biztonságban tudhatják ugyanis virtuális valutáikat, legalábbis ezt gondolhatták eddig. Most viszont kiderült, ezek a tárcák is feltörhetők.","shortLead":"A francia Ledger cég hardveres tárcái kedveltek a kriptopénzt gyűjtők körében. Biztonságban tudhatják ugyanis virtuális...","id":"20180324_feltortek_a_ledger_nanost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb12d12-c3c2-49c2-a97e-54013c66a335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f80fa5-593a-4d00-93f0-1867cf91c637","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_feltortek_a_ledger_nanost","timestamp":"2018. március. 24. 17:00","title":"Biztonságos? Feltörték a feltörhetetlennek mondott kriptopénztárcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen elzárja egymástól a kommunista Északot és a kapitalista Délt. Eddig csak két csúcstalálkozó volt 65 év alatt.","shortLead":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen...","id":"20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0d264d-d534-4744-b404-de416ff37f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","timestamp":"2018. március. 24. 11:40","title":"Még márciusban újrakezdik: előkészület a koreai csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668","c_author":"Tálas Andrea","category":"kultura","description":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt a Mester, aki modelljeiben páratlan ruhakölteményeinek földi megtestesítőjét látta.","shortLead":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt...","id":"201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f45a221-6fae-4d5f-80b7-9e76e747ceaa","keywords":null,"link":"/kultura/201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","timestamp":"2018. március. 25. 15:00","title":"A divatkreátor, aki miatt a háromszoros Oscar-díjas Daniel Day-Lewis megtanult varrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd jelöltje is esélyes a győzelemre, ha csak egyikük állna szemben kihívóként a Fidesszel. Az, hogy valamelyik jelölt visszalépjen a másik javára, szinte kizárt – ez a Fidesz centrális erőterének a lényege.","shortLead":"A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd jelöltje is esélyes a győzelemre, ha csak egyikük állna szemben kihívóként a Fidesszel...","id":"20180326_Ha_Szolnokon_csak_egy_kihivo_lenne_megszorongathato_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af28e9-cde7-4209-a982-ae25672813ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ha_Szolnokon_csak_egy_kihivo_lenne_megszorongathato_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 26. 09:51","title":"Ha Szolnokon csak egy kihívó lenne, megszorongatható a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet a zenész 1984-ben vásárolt 43 200 fontért.","shortLead":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet...","id":"20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac939a98-dd14-4ab2-8aa0-9ca501086f09","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","timestamp":"2018. március. 25. 14:33","title":"Több mint 250 ezer fontért keltek el a Beatles első amerikai koncertjeinek fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik bármiféle végzettség, érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány nélkül estek ki az oktatási rendszerből. Még mindig kb. 100 ezer francia fiatalról van szó, de a lemorzsolódás csökken, mint ahogy általában az OECD országokban.","shortLead":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik...","id":"20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f3b634-6d40-4756-9c4f-d613a8ecb41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","timestamp":"2018. március. 25. 09:28","title":"A francia fiatalok okosabbak, mint a magyarok, vagy a rendszerben van a hiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd8c62f-bc12-4906-a0c2-ea1049323634","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakadár politikusokkal szembeni bírósági döntések ellen tiltakoztak

péntek éjjel Katalónia-szerte, miután a spanyol legfelsőbb bíróság ismét előzetes letartóztatásba helyezte Jordi Turull katalán elnökjelöltet négy katalán függetlenségi politikussal egyetemben, valamint újból európai elfogatóparancsot adott ki Carles Puigdemont leváltott katalán elnök és kormányának külföldön lévő négy tagja ellen.

","shortLead":"A szakadár politikusokkal szembeni bírósági döntések ellen tiltakoztak

péntek éjjel Katalónia-szerte, miután a spanyol...","id":"20180324_Ezrek_tuntettek_Kataloniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd8c62f-bc12-4906-a0c2-ea1049323634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2748ec-dc20-45ec-bfcb-0d434b2be201","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Ezrek_tuntettek_Kataloniaban","timestamp":"2018. március. 24. 13:10","title":"Ezrek tüntettek Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]