A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete, mely nemrég még a bolti munkaerőhiányra panaszkodott, most attól fél, a bevándorlók miatt még több kereskedelemben dolgozó magyar megy külföldre, az itthon maradók pedig elbukják a minimálbéresek hatéves bérmegállapodását.

„Óriási felfordulást okozna a mintegy félmillió munkavállalót foglalkoztató kiskereskedelemben, ha az ellenzék által támogatott bevándorlással migránsok érkeznének az országba” írja a Magyar Idők. A szakszervezet szerint a képzetlen migránsok alkalmazása befolyásolná az áruházi kiszolgálás színvonalát és nemzetbiztonsági szempontból is jelentene a vásárlások során.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint a kiskereskedelem köztudattan alacsony bérezésű, a jelenlegi, mintegy félmillió foglalkoztatott hetven százaléka minimálbérért dolgozik, így „a magyarokra nézve tragikus következményekkel járhat, ha a napjainkban is jelen lévő, és kedvezőbb bérezésük révén már most feszültséget okozó külföldi (ukrán, román, cseh) vendégmunkások mellett a migránsok is megjelennének a munkaerőpiacon”.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.