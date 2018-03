Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a222bda-8183-436a-a135-62ab5ad98dad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykátai rendőrök vádemelést javasolnak egy 25 éves tápiószecsői férfi ellen.","shortLead":"A nagykátai rendőrök vádemelést javasolnak egy 25 éves tápiószecsői férfi ellen.","id":"20180325_tapioszecso_rongalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a222bda-8183-436a-a135-62ab5ad98dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78f9664-4a5e-49ff-af28-c5b5857d1bb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_tapioszecso_rongalas","timestamp":"2018. március. 25. 18:36","title":"Igencsak meglepődött a tápiőszecsői család, amikor meglátták az autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","shortLead":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","id":"20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d077d1-7782-474b-9823-10254fae8326","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","timestamp":"2018. március. 25. 18:51","title":"\"Dohányzó\" elefántot videóztak le Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","shortLead":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","id":"20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d461f92-9578-4c93-ba7b-343a96924978","keywords":null,"link":"/elet/20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","timestamp":"2018. március. 26. 20:43","title":"Képernyőre került Pakisztán első transznemű híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd3f988-5af3-44c1-bcf4-df10e6ea1b66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szerette volna elkerülni a természeti folyamatokba történő beavatkozást, de az elkerülhetetlen volt. ","shortLead":"A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szerette volna elkerülni a természeti folyamatokba történő beavatkozást, de...","id":"20180325_Nem_etette_a_legyengult_fiokat_a_tojo_kimentettek_a_szakemberek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cd3f988-5af3-44c1-bcf4-df10e6ea1b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7608d-c9a6-48d1-9edd-d312c427b228","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Nem_etette_a_legyengult_fiokat_a_tojo_kimentettek_a_szakemberek","timestamp":"2018. március. 25. 17:10","title":"Volt egy kis dráma a bekamerázott rétisas fészkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21895bd-c11e-4459-8282-6be1a7de0994","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehezen bár, de akadt vevő az aranykezekre.","shortLead":"Nehezen bár, de akadt vevő az aranykezekre.","id":"20180327_10_millio_bitcoinba_kerultek_most_vilagkoruli_turnera_indulnak_Mandela_kezei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a21895bd-c11e-4459-8282-6be1a7de0994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af96cc3-ad50-4702-8df5-3435206f4b80","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_10_millio_bitcoinba_kerultek_most_vilagkoruli_turnera_indulnak_Mandela_kezei","timestamp":"2018. március. 27. 11:53","title":"10 millió dollárnyi bitcoinba kerültek, most világkörüli turnéra indulnak Mandela kezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok. A Nissan szakemberei egy egészen használhatónak tűnő ötlettel álltak elő.","shortLead":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok...","id":"20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3410178-fc2b-4b46-8930-e5b9f204cb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","timestamp":"2018. március. 27. 09:26","title":"A Nissan Leaf két élete: így lehet használni az akkumulátort, ha már nem jó az autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","shortLead":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","id":"20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3601e2f9-e85a-4586-a39e-7482e42dd987","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","timestamp":"2018. március. 25. 21:44","title":"Összeesett és meghalt a pályán egy 25 éves focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]