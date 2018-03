Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","id":"20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367357-37ab-4d74-baf8-04f160953e13","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","timestamp":"2018. március. 25. 17:08","title":"Horogkeresztet festettek a DK érdi irodájának kirakatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók között egységárban. Hogy mi lehet ennek a döbbenetes különbségnek az oka, egyelőre rejtély.","shortLead":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók...","id":"20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c26b2b-c874-40b3-a112-12e19a64522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","timestamp":"2018. március. 25. 17:20","title":"Belegondolt már, hogy mit tud a 900 forintos só a 40 forintoshoz képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901f657-c25e-4e0a-b435-5cd117695069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava különszámaként jelent volna meg a térkép, de leállították a terjesztését, mert több helyen nem a DK-s jelöltet tüntette fel esélyesként. ","shortLead":"A Népszava különszámaként jelent volna meg a térkép, de leállították a terjesztését, mert több helyen nem a DK-s...","id":"20180327_Visszavonatta_az_eselyes_ellenzekiekrol_szolo_listajat_az_MSZP","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7901f657-c25e-4e0a-b435-5cd117695069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200fd23-d32b-4672-ab68-0e52970e123a","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Visszavonatta_az_eselyes_ellenzekiekrol_szolo_listajat_az_MSZP","timestamp":"2018. március. 27. 08:50","title":"Visszavonatta az esélyes ellenzékiekről szóló lista terjesztését az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","shortLead":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","id":"20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d11e38-69ae-4fec-9e2d-f2fda99289ee","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 15:32","title":"Vágányzár lesz a vonatvillamos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb38fa-1b28-4514-96a0-5ec4666bddad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júniusra valószínűsítik a OnePlus új csúcstelefonját, azonban a cég ezúttal szakíthat eddigi kedvelt árképzésével.","shortLead":"Júniusra valószínűsítik a OnePlus új csúcstelefonját, azonban a cég ezúttal szakíthat eddigi kedvelt árképzésével.","id":"20180326_sokba_kerulhet_a_nyaron_erkezo_oneplus6","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79bb38fa-1b28-4514-96a0-5ec4666bddad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caed9c85-2240-4f2c-8f15-345a93b284f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_sokba_kerulhet_a_nyaron_erkezo_oneplus6","timestamp":"2018. március. 26. 19:00","title":"Nyáron érkezhet az új OnePlus csúcstelefon, egy kissé kellemetlen meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szürke-fekete macskáról készült fotót egy kutyáját sétáltató nő fotózta le és tette fel a Facebookra.","shortLead":"A szürke-fekete macskáról készült fotót egy kutyáját sétáltató nő fotózta le és tette fel a Facebookra.","id":"20180325_Mereggel_atitatott_kenyer_miatt_pusztulhatott_el_egy_macska_Miskolcon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39824c39-03be-4c94-bb2a-d2af729004a7","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Mereggel_atitatott_kenyer_miatt_pusztulhatott_el_egy_macska_Miskolcon","timestamp":"2018. március. 25. 19:42","title":"Méreggel átitatott kenyér miatt pusztulhatott el egy macska Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173ee2cc-80e3-4930-a9db-1b99f8e90bb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégsem szerepelhet a Pekingi Filmfesztiválon a Szólíts a neveden című film, Luca Guadagnino Oscar-díjas alkotását kicenzúrázta a kínai propagandaminisztérium.","shortLead":"Mégsem szerepelhet a Pekingi Filmfesztiválon a Szólíts a neveden című film, Luca Guadagnino Oscar-díjas alkotását...","id":"20180326_Kitiltottak_a_meleg_szerelemrol_szolo_Oscardijas_filmet_egy_filmfesztivalrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=173ee2cc-80e3-4930-a9db-1b99f8e90bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1816a720-23c1-408d-9b37-c5c03afb8813","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Kitiltottak_a_meleg_szerelemrol_szolo_Oscardijas_filmet_egy_filmfesztivalrol","timestamp":"2018. március. 26. 14:06","title":"Kitiltották a meleg szerelemről szóló, Oscar-díjas filmet egy filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"250 új személygépjárművet állított hadrendbe a Magyar Honvédség.","shortLead":"250 új személygépjárművet állított hadrendbe a Magyar Honvédség.","id":"20180326_honvedseg_suzuki_vitara_katonai_beszerzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cceb39-bdbf-4fd3-9311-bc5dc778b1e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_honvedseg_suzuki_vitara_katonai_beszerzes","timestamp":"2018. március. 26. 17:23","title":"Gyakorlatilag létrejött egy Suzuki \"hadosztály\" a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]