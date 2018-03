Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c2cdfe-9346-49ef-942d-33a8085e256d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvót birtkoló kínai autógyártó bemutatta vadonatúj modelljét, mely közeli rokonságot ápol az XC40-nel.","shortLead":"A Volvót birtkoló kínai autógyártó bemutatta vadonatúj modelljét, mely közeli rokonságot ápol az XC40-nel.","id":"20180327_ezt_a_kinai_autot_mar_komolyan_kell_venni_hiszen_az_ev_autojanak_testvermodellje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2c2cdfe-9346-49ef-942d-33a8085e256d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a02e5-4d53-42ed-ad99-f04a97f38b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_ezt_a_kinai_autot_mar_komolyan_kell_venni_hiszen_az_ev_autojanak_testvermodellje","timestamp":"2018. március. 27. 17:21","title":"Ezt a kínai autót már komolyan kell venni, hiszen az Év Autójának testvérmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa81850-71b1-4509-ae38-da82aafe6f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elárulta, hogy a közeljövőt illetően igen komoly dízel-tervei vannak. ","shortLead":"A bajor gyártó elárulta, hogy a közeljövőt illetően igen komoly dízel-tervei vannak. ","id":"20180327_a_dizel_egyaltalan_nem_halott_legalabbis_a_bmw_szerint_biztosan_nem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa81850-71b1-4509-ae38-da82aafe6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094b6f67-9a68-4bd3-82b8-11206a9e5b71","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_a_dizel_egyaltalan_nem_halott_legalabbis_a_bmw_szerint_biztosan_nem","timestamp":"2018. március. 27. 13:16","title":"A dízel egyáltalán nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b50dc-c87e-4ac2-ab83-4241ee632a83","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Minden magyar hatóság cáfol és hárít abban a pénzmosási ügyben, amelyről hétfői számában írt a Magyar Nemzet. A vádak nehezen bizonyíthatók, ám a helyzet valóban súlyos.","shortLead":"Minden magyar hatóság cáfol és hárít abban a pénzmosási ügyben, amelyről hétfői számában írt a Magyar Nemzet. A vádak...","id":"20180326_csalas_penzmosas_magyar_nemzet_fbi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b50dc-c87e-4ac2-ab83-4241ee632a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e04f67-cdc8-4e99-9726-0972b1e1d816","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_csalas_penzmosas_magyar_nemzet_fbi","timestamp":"2018. március. 27. 11:30","title":"Nagy a baj, ha egy pitiáner csaló így lophat ki uniós milliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","shortLead":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","id":"20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3bac3b-0e1a-4a2a-a8b2-f7d5a502ee42","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","timestamp":"2018. március. 28. 12:02","title":"Petíció indult a Sweet Jesus-fagyizólánc ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a0891b-4bb5-435e-aba2-17b0285ac7eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Holnemvolt Vár a húsvéti hosszú hétvégén még nem, de április végétől már várja a vendégeket, benne a Nyíhangárral és a Macskaköves udvarral. Az ennél is nagyobb látványosság, a Pannon Park átadását most 2020-ra ígérik.","shortLead":"A Holnemvolt Vár a húsvéti hosszú hétvégén még nem, de április végétől már várja a vendégeket, benne a Nyíhangárral és...","id":"20180327_azt_igerik_aprilis_vegen_megnyilhat_az_elso_nagy_ujdonsag_a_budapesti_allatkertben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4a0891b-4bb5-435e-aba2-17b0285ac7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf02dfc-92f3-4e30-9d38-020bf3f88bd7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_azt_igerik_aprilis_vegen_megnyilhat_az_elso_nagy_ujdonsag_a_budapesti_allatkertben","timestamp":"2018. március. 27. 16:36","title":"Azt ígérik, április végén megnyílhat az első nagy újdonság a budapesti állatkertben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos bajnokságon.","shortLead":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos...","id":"20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adccca4a-fe15-4fad-af12-d122c5ee47d2","keywords":null,"link":"/sport/20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. március. 27. 15:17","title":"Hosszú Katinka meglepte a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt az egyik legmegrázóbb vesztesége volt az amerikaiaknak.","shortLead":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt...","id":"20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ed4ea-fdc5-489e-8375-a1a9d602b893","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","timestamp":"2018. március. 27. 07:02","title":"4200 méter mélyen találták meg a 76 éve elsüllyedt hajót, ami az amerikai történelem egyik legfontosabb darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70be586-5701-40d6-81ae-33c7d1230ca0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A külsőt egyedire formáló tervezők merészsége a beltérre már elfogyott, ám a dél-koreai gyártó trendi újdonsága még így is könnyen bestseller lehet a maga kategóriájában. Kipróbáltuk a Hyundai Konát.","shortLead":"A külsőt egyedire formáló tervezők merészsége a beltérre már elfogyott, ám a dél-koreai gyártó trendi újdonsága még...","id":"20180328_mereszen_batortalan_teszten_a_hyundai_kona","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70be586-5701-40d6-81ae-33c7d1230ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e272acd0-7265-4627-97b0-a3ad1b154729","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_mereszen_batortalan_teszten_a_hyundai_kona","timestamp":"2018. március. 28. 14:30","title":"Merészen bátortalan: teszten a Hyundai Kona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]